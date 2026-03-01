KOL RTK: SG Laufenselden mit Comeback Im Nachholspiel der Kreisoberliga Rheingau-Taunus rettet Laufenselden nach 0:3-Rückstand noch Punkt von Martin Gebhard · Gestern, 20:40 Uhr · 0 Leser

Während der FC Waldems gegen Schlangenbad gewann, zeigte Laufenselden gegen die SG Bad Schwalbach/Langenseifen Moral. – Foto: Ingo Hörning (Archiv)

WIESBADEN/RHEINGAU-TAUNUS. Bevor es am 8. März richtig los geht mit der Restrückrunde, fanden in den Kreisoberligen Wiesbaden und Rheingau-Taunus vier Nachholspiele statt. Besonders groß war die Freude beim FC Waldems, der im Kampf um den Klassenerhalt gegen die favorisierte SG Schlangenbad einen Dreier einfahren konnte.

„Wir hätten unsere Chancen besser nutzen müssen, nehmen den Punkt aber gerne mit“, sah Max Hackl, SG-Pressesprecher beim Vorletzten, aber auch gute Gäste, die nach Roter Karte von Mittelfeldspieler Paul Petzold ab der 56. Minute in Unterzahl agieren mussten.

Nach einem 0:3-Rückstand durch Quentin Waldhauser, Dominik Smrz und Timo Franzen mit direktem Freistoß und ab der 80. Minute nach Gelb-Rot für Niklas Rausch in Unterzahl, war die Freude bei den Platzherren nach dem Ausgleich von Jason Göbertshan am Ende der Nachspielzeit der Jubel riesengroß. Zuvor hatten auch Julius Kürzer und Hendrik Litzius (Foulelfmeter) getroffen. „In demselben Maß wie wir uns gesteigert haben, haben die Gäste abgebaut“, beobachtete Markus Dick vom Spielausschuss.