KOL RTK: SG Laufenselden krönt eine tolle Runde Platz fünf in der Kreisoberliga trägt die Handschrift von Trainer Stefan Kopf +++ SV Walsdorf macht aus 0:3 noch 4:3, bevor das Hinspiel der Aufstiegsrunde ansteht +++ TV Idstein in Torlaune. von Hartmut Steindorf · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Wer hätte das vor der Saison erwartet? Die SG Laufenselden darf sich über den fünften Platz in der Abschlusstabelle freuen. – Foto: Simon Hellmold (Archiv)

Rheingau-Taunus. Alle Entscheidungen in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus waren schon vor dem letzten Spieltag gefallen: Vizemeister SV Walsdorf kann aus dem 4:3-Erfolg beim FC Kiedrich nach 0:3-Pausen-Rückstand weitere Motivation für die Aufstiegsrunde schöpfen. Wehmut herrschte bei der SG Heftrich/Niederseelbach und beim TGSV Holzhausen, die sich freiwillig in die B-Liga verabschieden.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 13:00 Uhr 1. FC Kiedrich Kiedrich SV 1922 Walsdorf Walsdorf 3 4 Abpfiff Kiedrich spielte eine starke erste Hälfte, lag beim Wechsel deutlich vorne: „Wir hatten zunächst etwas durchgewechselt, scheiterten jedoch vor der Pause mehrfach am starken Kiedricher Keeper“, bilanzierte Walsdorfs Sven Ott. Paul Petzold schnürte für die Heimelf einen Doppelpack, dazu steuerte Yannic Michel ein Eigentor bei. Für den Sieger trugen sich Mustafa Arslan und Mario de Oliveira Neto doppelt in die Schützenliste ein, der Siegtreffer fiel in der Nachspielzeit.

„Nach einer schwierigen Rückrunde sind wir froh, dass wir nicht mehr hinten reinrutschten“, macht FSV-Sprecher Andre Seifert einen fetten Haken hinter die Runde. Nach dem 1:2 von Fabian Abt hofften die Platzherren auf die Wende, nach dem dritten Gästetor war dann aber die Luft raus. Aaron Heymann (2), Mario Hofmann, Sandro Fuchs und Nick Erwe netzten für den Sieger. TV Idstein zum Finale in Torlaune

Idstein buchte nach schlechter Vorbereitung einen schwachen Start, überrollte die Gäste aber im zweiten Abschnitt mit acht Buden. „Bei den schwülen Temperaturen war auch ausschlaggebend, dass die Gäste nur einen Wechselspieler hatten, wir aber fünfmal frischen Wind bringen konnten“, so TVI-Coach Christian Freyer. Malik Ramadani traf für die SG ebenso dreifach wie Manuel Maxeiner und Luis Cortijo-Lange, der mit 35 Treffern Torkönig der Liga wurde. Außerdem beteiligten sich Sebastian Berberich, Jonathan Korte und Tilmann Menzel am Schützenfest.

Spaßabschluss für die Gäste, die ihre Positionen auslosten und Trainer Schahin Samadi 90 Minuten mitspielen ließen. Samadi hat noch kein neues Engagement, kann sich aber auch eine Pause vorstellen. Christian Haddo (2), Philipp Hemarat und Til Winkelmann für die TSG sowie Tobias Koster, Safiullah Asadi, Matthew Karsten und Alexander Freimuth für den künftigen A-Ligisten teilten sich die Tor-Ausbeute.

Lockeres Spielchen für den Meister zum Saisonabschluss: Jan Löber (2), Adrian Krienitz, Leon Radanovic, Max Boche und Lukas Felke im letzten Spiel vor dem Wechsel nach Leipzig machten das halbe Dutzend voll, Paul Koss sorgte für den Ehrentreffer der Gäste.

Die Sieger freuten sich über den tollen fünften Rang in der Schlusstabelle: „Diese Platzierung trägt die Handschrift von Stefan Kopf, der die Jungens zu einer tollen Trainingsbeteiligung anstachelte“, lobte Markus Dick seinen Trainer. Nur Sebastian Hackl traf für die Gäste, zu den Toren von Hendrik und Nico Litzius, Julius Kürzer und Tobias Günthert steuerte Fabian Jud noch ein Eigentor bei.