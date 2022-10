Harter Aufprall auf dem Boden der Tatsachen: Während die SG Orlen nicht gut in die Saison gestartet ist, grüßt der SV Niederseelbach vor dem Topspiel gegen Wallrabenstein als Tabellenführer. – Foto: Jochen Haupt

KOL RTK: Seelbach mit Teamspirit zur Tabellenführung Beim SV Niederseelbach läuft es derzeit richtig rund, während die SG Orlen hinterherhinkt

Rheingau-Taunus. In der Kreisoberliga Rheingau-Taunus spielen momentan mit der SG Orlen und dem SV Niederseelbach zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Gemütslagen. Während die Taunussteiner als Tabellenneunter und Anwärter auf den Meistertitel den eigenen Ansprüchen hinterherhinken, läuft es bei den von ganz oben grüßenden Niederseelbachern prächtig.

Hans Jung, Orlens Sportlicher Leiter, sieht die Lage folgendermaßen: „Wir sehen die Ergebnisse, mit denen wir natürlich schon nicht zufrieden sind. Wir reden aber intern viel darüber.“ Als Gründe für die fehlende Konstanz macht Jung auch die vielen Ausfälle aus. „Zehn Spieler haben zum Teil bei uns gefehlt. Zum einen durch Krankheit oder Urlaub. Zum anderen, weil wir immer wieder Verletzungen in den Spielen, auch durch das harte Einsteigen der Gegner, davontragen.“ Platz zwei nur vier Punkte entfernt Dies will Jung aber nicht als Entschuldigung oder Ausrede gelten lassen: „Unsere Jungs müssen das aushalten können.“ Überhaupt sieht der Sportliche Leiter keinen Grund zur Sorge, zumal der zweite Platz nur vier Punkte entfernt ist: „Ja wir haben unsere Chancen nicht genutzt, aber die Saison ist noch lang und es ist noch alles möglich. Ich sehe unser Ziel noch vor Augen und bin mir sicher, dass wir es auch noch erreichen.“ An diesem Donnerstag (20 Uhr) empfangen die Orlener am Zugmantel mit dem FC Waldems eine Mannschaft, die in der Tabelle vor ihnen liegt.

Ganz anders ist die Lage beim SV Niederseelbach, dem aktuellen Tabellenführer. Die Platzierung seiner Mannschaft kommt für Trainer Matthias Dworschak nicht unerwartet: „Wir haben uns letzte Saison schon unter den ersten sechs etabliert und hatten im Sommer keine Abgänge zu verkraften.“ Besonders imponiert ihm die Einstellung seiner Jungs: „Wir haben viel Teamspirit, die Jungs ziehen alle an einem Strang und geben alles füreinander.“ Als Indiz dafür sehe er den Kasten Bier stellvertretend, der bei ihnen noch in Ehren gehalten würde.

"Sind eine eingespielte Mannschaft" Auch für Spieler und Vorsitzender Kevin Detloff liegen die Gründe auf der Hand: „Wir sind eine eingespielte Mannschaft – und die Handschrift des Trainers wird vollends mitgetragen.“ Dworschak freut sich, dass seine Mannschaft, die nicht die Möglichkeiten wie andere habe, auch Widrigkeiten wie Urlaubsplanungen und Corona trotze. „Obwohl ich bisher nie mit derselben Elf in zwei Spielen in Folge antreten konnte, sind wir relativ stabil.“ Dworschak betont aber auch, dass man die momentane Lage richtig einordnen müsse: „Es gehört auch Glück dazu und wir haben manche Teams in einer für uns günstigen Phase erwischt. Doch uns stehen noch schwere Aufgaben gegen Mannschaften bevor, die alle auch einen Lauf haben.“