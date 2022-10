Der SV Presberg hat in Breithardt den ersten Sieg der Saison eingefahren. – Foto: Ingo Hörning (Archiv)

KOL RTK: Presberg feiert ersten Saisonsieg SVP-Vorsitzender Axel Kaiser nach 5:4-Spektakel in Breithardt erleichtert +++ SV Wallrabenstein schlägt SG Orlen 6:1 +++ Niederseelbach siegt in Beuerbach +++ Bleidenstadt "nur" remis gegen Waldems

Rheingau-Taunus. Torefestival in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus. In sieben Spielen gab es gleich 39 Buden. Im Topspiel setzte sich der SV Niederseelbach 5:2 beim TuS Beuerbach durch und ist damit gut gerüstet für den Knaller am Donnerstag (20 Uhr), wenn der Tabellenführer beim SV Wallrabenstein antreten muss. Den ersten Saisonsieg bejubelte der SV Presberg, der in Breithardt 5:4 gewann.

Noch in der Vorsaison trennten beide Mannschaften zwei Klassen. Der Gruppenliga-Absteiger kam perfekt aus den Startlöchern, ging nach vier Minuten durch einen Treffer von Marvin Alt 1:0 in Führung. Doch der Aufsteiger schüttelte sich kurz und konterte nach 29 Minuten mit dem Ausgleich durch Gero Bongard. TSV-Clubsprecher Patrick Engelmann war mit dem Unentschieden nur bedingt zufrieden. „Wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit sehr viel investiert, allerdings unsere Chancen nicht genutzt.“ Der Gast war da wesentlich effizienter: Zwei Chancen, ein Treffer, die Quote kann sich sehen lassen. Eine Bildergalerie zum Spiel folgt!

In der Vorsaison trennten die beiden Teams noch zwei Klassen – nun trennen sich der Gruppenliga-Absteiger TSV Bleidenstadt und Aufsteiger FC Waldems 1:1. Im Bild kämpfen der Waldemser Dominik Eder (links) und die Bleidenstadter Pascal Föhlinger sowie Jonathan Zelz um den Ball. Foto: rscp / Paul Kufahl

Das Verfolgerduell wurde zu einer einseitigen Angelegenheit. Vor allem in der ersten Halbzeit agierten die Gastgeber überragend, während es der SG Orlen nicht gelang, den Negativlauf der vergangenen Wochen zu stoppen. „Wir waren zweikampfstark und effizient“, lobte SVW-Betreuer Winfried Weimer sein Team, aus dem die Torschützen Justin Reil (4 Treffer) und Laurin Hake (2) herausragten. Ilias Wagner verkürzte zwischenzeitlich auf 1:4. „Wir sind für das Topspiel gegen Niederseelbach gut gerüstet“, findet Weimer.

„MM“ ist nicht nur eine gute Sektmarke. Mit fünf Treffern machte Maximilian Merken diese Begegnung auch zu seinen eigenen Festspielen. Hendrik Litzius und Nico Melzer erzielten die übrigen Laufenseldener Treffer. „Endlich haben wir mal unsere vielen Torchancen genutzt“, resümierte SGL-Macher Markus Dick.

Der Bundesligagipfel in Dortmund lässt grüßen: Ähnlich wie im Signal-Iduna-Park erzielte Winkels Simon Monreal erst in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich (per Foulelfmeter). Weitere Duplizität: FSV-Spieler Luca Oppenhäuser traf seinen Gegenspieler am Kopf, erhielt dafür eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe. Teamkollege Noel Vogel sah außerdem die Rote Karte. „In Unterzahl ist der Punktgewinn für uns Gold wert“, befand FSV-Coach Sebastian Locker. Für Eltville trafen Giorgij Bichinashvili und Tolga Erdinli, für Winkel außerdem noch Ricardo Moos.

Effizienz war auch das Schlagwort dieses Spitzenspiels. Als die Gastgeber nach der Pause Oberhand gewannen, aber ihre Chancen nicht nutzten, schlugen die Niederseelbacher gnadenlos zu. „Das 3:2 fiel genau zum richtigen Zeitpunkt“, rieb sich SVN-Spieler Kevin Detloff zufrieden die Hände. Es war Julian Linke, der seine Farben entscheidend in Führung brachte. Nochmals Linke, Ahmed Ahmed, Kevin Detloff und Fabian Grauer trugen sich außerdem für den Tabellenführer in die Torschützenliste ein. Sandro Fuchs und Dennis Hertling sorgten für das zwischenzeitliche 2:2.

Schon nach 38 Minuten war alles vorbei, hatten die Stürmer ihr Pulver verschossen. Malik Ramadani erzielte bis dahin die Erbacher Führung, die Marcel Minor egalisierte. „Wir hatten die besseren Chancen“, trauerte SGM-Urgestein Kevin Lang so manchem Fehlschuss nach. „Allerdings konnte heute hier auch jeder gewinnen.“