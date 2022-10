KOL RTK: Niederseelbach zieht davon Spitzenreiter gewinnt kampflos, während die Ra/Ma und Waldems Punkte liegen lassen

Rheingau-Taunus. In den Spitzenspielen der Kreisoberliga Rheingau-Taunus überflügelte der SV Wallrabenstein im Auswärtsmatch den FC Waldems durch ein knappes 2:1, während sich die SG Rauenthal/Martinsthal und die SG Orlen beim 2:2 die Punkte teilten. Presbergs Lauf hielt auch bei der SG Laufenselden an: Das Team von Stefan Kopf fügte mit dem klaren 4:0-Sieg Nummer fünf in der Erfolgsserie an.