KOL-RTK: Meilinger Mentalitätsmonster: 5:5 nach 0:5

REGION (mans). „Mei, mei, Meilingen!“ Was für ein Spiel des Kellerkindes in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus! Der bisherige Tabellenletzte lag gegen Senkrechtstarter TV Idstein nach 50 Minuten bereits mit 0:5 zurück, stieg dann jedoch wie Phönix aus der Asche und startete eine erfolgreiche Aufholjagd zum 5:5-Endstand. „Das ist der Wahnsinn“, war der Spielausschuss-Vorsitzende Max Hackl, der unter der Woche noch den Vertrag mit Trainer Nico Moser für 2026/27 verlängert hatte, völlig am Ende.

Die 22 Protagonisten scheinen in der Bundesliga das Gastspiel der Frankfurter Eintracht in Mönchengladbach haargenau verfolgt zu haben. Ähnlich wie die Adlerträger führte auch der TV Idstein bis kurz nach der Pause dank der Tore von Luis Cortijo-Lange (2), Efe Kadi, David Schaffer und Rene Wiederspahn mit 5:0. „Danach haben unsere vielen jungen Kerle völlig den Faden verloren“, war TVI-Coach Christian Freyer fassungslos. Alleine zwischen der 70. und 75. Minute kassierten die Gäste drei Gegentreffer. „Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll“, suchte Max Hackl nach Worten. Luca Schiffer, Lukas Zöller (2), Marcel Minor sowie ein Eigentor machten die Sensation perfekt.

Trotz des Sieges war SG-Coach Ronny Richter mit dem Auftritt seiner Mannschaft vor der Pause nicht zufrieden. „So schlecht habe ich meine Mannschaft noch nicht gesehen.“ Nach dem Wechsel besserten sich Spiel und Laune des Trainers. Morice Braun (2) und Kayla Güler trafen für die Gastgeber, Maximilian Bölsing erzielte den FC-Treffer.

Laufenseldens Markus Dick wusste, was spielentscheidend war. „Als bei Schlangenbad Orkun Zer eingewechselt wurde, kippte das Spiel.“ Bis dahin führten die Hausherren dank der Treffer von Hendrik Litzius per Foulelfmeter und Jona Schön (2) mit 3:1. Ivan Raspigla hatte für die 1:0-Führung des Tabellenvierten gesorgt, Orkun Zer und Aaron Bolela sicherten den Gästen den Punkt.

Wie unterschiedlich die Meinungen sein können. „Die Niederlage war unnötig“, befand FSVler Volker Boehnke. „Wir haben zu viele Chancen vergeben“, urteilte TSG-Coach Schahin Samadi. Neben den Treffern von Ibrahim Chourak, Davide Frusteri (2) und Justus Haselmayer verbuchten die Gäste noch zwei Lattentreffer.

In einer zerfahrenen Partie teilte man sich friedlich die Punkte. Zählbares gab es für den TuS durch Jan Flemming, Timo Wind und ein Eigentor, beim Gast lochten Steven Hoeffer (2) und Marco Wagner ein.

„Wir pfeifen aus dem letzten Loch, unsere Verletztenliste wächst und wächst.“ TGSV-Spielausschussmitglied Stefan Schmidt machte die Niederlage an der misslichen Personalsituation seiner Mannschaft fest. Marc Wilhelm und Jonathan Brückmann sorgten für den Auswärtssieg der Rheingauer, Deniz Uysal traf für die Gastgeber.

Pflichtsieg des neuen Tabellenführers, der sich allerdings lange schwertat. „Wir hatten ziemliche Anlaufschwierigkeiten“, resümierte Orlens Robin Menger. Gegen das aufopferungsvoll kämpfende Kellerkind brachten Fabio de Rinaldis und Lukas Felke dennoch den 2:0- Pausenstand unter Dach und Fach. Yannick Klische, Jan Löber und Gianluca de Rinaldis erhöhten auf 5:0, den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Gabriel Krämer.





