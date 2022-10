Die pure Freude: Der FC Waldems besiegt in einer turbulenten Schlussphase noch die SG Orlen mit 2:1. – Foto: Jochen Haupt

KOL RTK: Last-Minute-Coup von Aufsteiger Waldems So liefen die Donnerstagsspiele +++ Seelbach siegt im Spitzenspiel +++ RaMa und Kiedrich drehen Auswärtsspiele +++ Zweiter Sieg für Presberg

Rheingau-Taunus. Wenn die Spitzengruppe so eng beieinander ist wie in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus derzeit der Fall, dann stehen quasi alle paar Tage richtige Topspiele an - so auch am Donnerstagabend. Aufsteiger FC Waldems mausert sich immer mehr vom Underdog zum Spitzenteam und fügte der SG Orlen eine weitere Niederlage zu. Dagegen rehabilitierte sich die SG RaMa für die Pleite aus der Vorwoche. Im Topspiel behielt der SV Niederseelbach knapp die Oberhand.

Die RaMa hat sich nach der 0:7-Klatsche gegen Bleidenstadt berappelt - und beim FSV Winkel ein Fußballspektakel mit Höhen und Tiefen geliefert. Und dem Gegner erneut mit haarsträubenden Fehlern das Toreschießen leicht gemacht. "Drei der vier Gegentore entstehen aus individuellen Fehlern, die einfach nicht passieren dürfen. Die müssen wir schnellstens abstellen", moniert RaMa-Spielertrainer Sierk Conradi. Klar ist: Dauerhaft eine Gegentorflut noch aufzuholen, dürfte selbst dem gut bestückten RaMa-Kader schwerfallen. In Winkel gelang es jedoch. Vor allem dank der beiden Offensivspieler Dennis Faist und René Schneider, die dreifach beziehungsweise doppelt einnetzten und beide in den letzten dreißig Minuten nach zwischenzeitlichem 3:4-Rückstand noch die SG auf die Siegerstraße brachten. Dem 4:4 ging eine tolle Einzelaktion von Marius Fuchs samt Zuckerpass in die Spitze voraus. Das 5:4 erzielte Schneider mit einem traumhaften Lupfer aus vollem Lauf aus 20 Metern. "Ein krankes Tor", fand Conradi. Nun geht es für RaMa ins Derby gegen Eltville II. Winkel-Tore: Oppenhäuser (2), Monreal, Vogt.

Nächster Rückschlag für die ambitionierten Orlener, nächster Coup für den frechen Aufsteiger aus Waldems: Wobei zwei Zeitstrafen und zwei rote Karten ein hitzigeres Spiel suggerieren, als es in Wirklichkeit war. Aber der Reihe nach: Orlen agierte im ersten Abschnitt überlegen, traf durch Ilias Wegener zur Führung. "Sie haben guten Fußball gespielt, hätten höher führen können", sagt FC-Coach Manni Klug. Doch nach der Pause ergab sich für ihn ein anderes Bild. "Wir waren in der zweiten Halbzeit einfach die bessere Mannschaft", fand er. Mehrere glasklare Gelegenheiten ließ ein Team zunächst noch aus, dazu zeigte SGO-Keeper Philipp Tiemann starke Paraden. Per Freistoß glich Michael Stasch dann aus. Fünf Minuten vor dem Ende bekam Emilio Conigliaro, der in der ersten Halbzeit bereits mit Zeitstrafe draußen saß, nach Ballwegschlagen die Rote Karte. In Überzahl verzeichneten die Gastgeber einen Pfostenschuss. Ehe Ilias Wegeners Ellbogen bei einer Ecke im Gesicht seines Gegenspielers landete - Rot. "Es gab einen Kontakt, aber es war definitiv keine Tätlichkeit", fand selbst FC-Coach Klug die Strafe überzogen. In Gleichzahl setzte sein Team tatsächlich noch mit dem Schlusspfiff den Lucky Punch. Fabian Hudyka, nach einem Einwurf über außen in Szene gesetzt lief seinen Bewachern davon und traf ins rechte Eck. Waldems ein Topteam, getarnt als Underdog "Ich glaube schon, dass Orlen uns gestern noch ein wenig unterschätzt hat", vermutet Klug. Grund dazu gibt es freilich nicht mehr, denn dafür ist Waldems einfach schon konstant zu gut unterwegs: "Wir müssen derzeit mehrere verletzte Stammspieler ersetzen, machen es trotzdem jede Woche richtig gut. Dazu unsere mentale Einstellung, der Wille, die Stimmung im Team. Und spielerisch waren wir in den meisten Spielen besser als unser Gegner", analysiert Klug die bisherige Spielzeit. Gepaart mit dem Quäntchen Glück sind das die Eigenschaften, die ein Spitzenteam auszeichnen. Was dann in zwei Wochen zu beweisen wäre: Dann steht die Knallerwoche an: Heimspiel gegen Wallrabenstein, Pokalspiel gegen Niederseelbach und Auswärtsspiel bei RaMa.

Topspiel mit wenigen zwingenden Gelegenheiten für beide Teams. Marco Wagener traf nach einer Einzelaktion zum goldenen Tor mit einem Schuss aus rund 14 Metern. "Danach hat Wallrabenstein nochmal gedrückt, aber wir haben nichts zugelassen", war Niederseelbachs Vorsitzender Kevin Detloff zufrieden. Nun warten zwei spielfreie Sonntage in Folge auf sein Team. "Der Zeitpunkt für die Pause ist aus unserer Sicht nicht verkehrt", sagt Detloff. Auch am Montag wird sein Team definitiv noch Tabellenführer bleiben - der ärgste Verfolger RaMa ist bei einem Spiel weniger vier Punkte entfernt.

Die Gastgeber legten bis zur 50. Minute mit drei Treffern (Eigentor, Golle, Stijacic) vor. Dann kamen die Gäste durch Ramadani und Tekdemir nochmal ran. "Am Ende war es für uns nochmal ein Kraftakt, wir mussten gucken, dass wir hinten unsere Hausaufgaben machen", resümierte TSV-Coach Mario Nogly. Es sei aufgrund der Schlussphase ein "glücklicher Sieg" gewesen, der aber in Ordnung gehe, so Nogly weiter.

Nullnummer, die den Gästen besser in den Kram passen dürfte, als dem TuS. Denn der Rückstand auf die siegreichen Top-Teams RaMa und Bleidenstadt ist nunmehr auf fünf, beziehungsweise sechs Zähler angewachsen. Dagegen setzt die SGS ihre beeindruckende Saison fort. "Wir hätten in der 97. Minute außerdem einen klaren Elfmeter nach einem Foul an Kai Rehbein bekommen müssen", haderte SG-Spielertrainer Max Merken mit dem Referee.

Turbulente Schlussphase: Eine Viertelstunde vor dem Ende glich Niklas Scherrer per Kopf für die Gäste aus. Dann vergab Laurenz Rheingans für Kiedrich eine Strafstoß kurz vor dem Ende, weil Keeper Johannes Lang parierte. Doch ein Kopfball von Sascha Haack in der Nachspielzeit sorgte für den Sieg gegen den Ex-Kiedricher Trainer Zoran Krneta und seine SGS. Polat Yolver und Chris Jurka hatten die Gastgeber zuvor zweimal in Führung gebracht.