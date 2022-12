Verrückte KOL: Der FC Kiedrich ließ dem TuS Beuerbach nach einer 1:10-Klatsche aus dem Hinspiel diesmal keine Chance, siegte 5:0. – Foto: Ingo Hörning

KOL RTK: Kiedrich gelingt Revanche für 1:10 FCK bezwingt TuS Beuerbach 5:0 +++ Waldemser lassen Ra/Ma alt aussehen +++ Auch SG Meilingen glänzt

Rheingau-Taunus. Während Kreisoberliga-Klassenprimus SV Niederseelbach bereits am Donnerstag beim 2:1 gegen den FSV Winkel die Punkte einfuhr, kam der erste Verfolger SV Wallrabenstein bei SG Laufenselden über ein 2:2 nicht hinaus und geht mit sechs Punkten Rückstand in die Pause. Daneben kann allein die SG Orlen (nach dem knappen 2:1 beim TuS Breithardt) mit einem Acht-Punkte-Abstand noch mit Meisterträumen ins neue Jahr gehen. Nachdem die Teams von Geisenheim 08 und der Spielvereinigung Eltville II bekanntlich zurückgezogen haben, wird der verbleibende mögliche dritte Abstiegsplatz wohl allein unter den Teams des TuS Breithardt, des SV Erbach und des SV Presberg ausgespielt.

Auch im Jahres-Abschlussspiel bewies der Aufsteiger eindrucksvoll seine Qualitäten: „Gegen einen guten Gegner hatten wir diesmal auch ein bisschen Glück“, gab FC-Coach Manni Klug zu. Schon beim frühen 1:0 war Fortuna bei der Heimelf, als Gästeverteidiger Julian Karle eine scharfe Hereingabe von Guckes unhaltbar in den eigenen Kasten abfälschte. Nach Gudenkaufs Ausgleich war die FC-Führung von Stasch und Hagen (erneut starke Vorstellung) okay. Nach Burkhardts 2:3 stand der Waldemser Sieg auf der Kippe, doch Gudenkauf setzte einen allerdings strittigen Elfer eine Minute vor dem Abpfiff über das Waldemser Gehäuse.

"Wir haben schon lange nicht mehr beide Saisonspiele gegen Schlangenbad verloren“, hätte sich Presbergs Vorsitzender Axel Kaiser einen erfolgreicheren Jahresabschluss gewünscht. Presberg ließ viele Möglichkeiten aus, während die effektiven Gäste dank Vincent Schäfer und Bekoshvilis Elfmeter in die Siegstraße einbogen (Kaiser: „Da haben wir uns dämlich angestellt.). Bülent Atas setzte in der Nachspielzeit einen Elfer an die Latte, sein Treffer in der 95. Minute kam zu spät.

Die favorisierten Gäste legten mit den zwei ersten Gelegenheiten durch Deider und Bördner gleich doppelt vor. Laufenselden hatte dank Litzius und Pop jedoch noch vor dem Wechsel eine Antwort parat. „Wir haben im letzten Spiel des Jahres noch mal alles rausgehauen“, blickt Markus Dick auf eine tolle Vorrunde seiner SG zurück.

Trotz der Niederlage diente die Partie für Breithardts Macher Erwin Rock als Hoffnungsgeber: „Die zweite Hälfte war mit das Beste der Saison, hier war der Ausgleich drin.“ Es reichte allerdings nur zu Hörmanns Freistoßtreffer, was nach Toren von Lauer und Wegener in der Anfangsphase zu wenig war. Trotz der guten Vorstellung sieht Rock in der prekären Tabellensituation Handlungsbedarf in der Pause: „Es wird Neue bei uns geben.“ Verabschiedet hat sich derweil Sandro Berghäuser, der zurück zum SV Seitzenhahn geht.

In einer Begegnung auf Augenhöhe hatte Meilingen das bessere Ende für sich: „Wir kämpften aufopferungsvoll, während die Bleidenstadter mit dem schwer bespielbaren Rasenplatz haderten“, freute sich Meilingens Max Hackl über das erfolgreiche Jahresfinale. Dahm, Jud, Schneider und Gemmer waren die SG-Schützen, wobei Julius Schneider außerdem mit zwei tollen Tor-Vorbereitungen glänzte. Die Treffer von Nogly, Julevic und Golle waren für den TSV zu wenig.