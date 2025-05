KOL RTK: Karapetyan verwandelt eiskalt

FSV Winkel – FC Kiedrich 4:0 (2:0). – Winkel hatte im wichtigen Spiel die Antennen gespitzt und erreichte punktgenau die Bestform. „Wir haben von Beginn an die Zweikämpfe angenommen, schön kombiniert und endlich mal wieder zu Null gespielt“, bilanzierte Jannik Schneider erleichtert. Julian Thomas und Ricardo Moos hatten vorgelegt, Simon Monreal per Elfmeter sowie in der Nachspielzeit die Schlusspunkte gesetzt. Besonders stark diesmal Jannik Otten, der die ersten zwei Treffer assistierte und den Strafstoß herausgeholt hatte.