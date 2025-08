Ivan Raspaglia erzielte das Tor des Tages beim 1:0-Erfolg der SG Schlangenbad gegen die TSG Wörsdorf. – Foto: Simon Hellmold

KOL RTK: Ivan Raspaglia wird zu Schlangenbads Matchwinner Zum Kreisoberliga-Start Siegtorschütze gegen Wörsdorf +++ Doppelpack von Oberwallufs Can Taleghani +++ 7:0 des SV Walsdorf mit Arslan-Viererpack

Rheingau-Taunus. Im Spitzenspiel zum Saisonauftakt der Kreisoberliga Rheingau-Taunus rang die SG Schlangenbad die Gäste von der TSG Wörsdorf mit einem Last-Minute-Treffer zum entscheidenden 1:0 nieder. Der SV Walsdorf bestätigte seine Ambitionen mit einem 7:0-Kantersieg beim FSV Winkel. Die SG Orlen hatte beim 2:1 gegen die SG Meilingen Mühe, alle Zähler einzufahren.

Heute, 15:00 Uhr SG Schlangenbad Schlangenbad TSG Wörsdorf Wörsdorf 1 0

Ivan Raspaglia war mit seinem Treffer zwei Minuten vor dem Ende der Entscheider. Nach der Verletzung von Malik Ramadani (20.) hatte die Heimelf etwas Sand im Getriebe, spielte aber nach der Pause wieder gut mit. „Irgendwann war dann klar, dass der erste Treffer wohl die Partie entscheidet“, so Schlangenbads Jonas Walloch. Das zentrale Mittelfeld mit dem aus Wörsdorf gewechselten Atakan Kücük und Filip Odrljin setzte beim Sieger die Glanzlichter. „Wer so viele Möglichkeiten verstreichen lässt, kann am Ende nichts mitnehmen“, war Gästetrainer Sahin Samadi trotz guter Vorstellung nach dem Chancenwucher seines Teams angefressen. Veljko Ruzic (2) und Qualid Garte hätten hier Zeichen setzen können.

Nach ausgeglichenem ersten Durchgang war es für Oberwallufs Andre Seifert ein perfekter Sonntag: „Wir hatten deutlich mehr vom Spiel und hatten uns die Aufgabe schwerer vorgestellt.“ Lorenz Spruch mit einem sehenswerten Seitfallzieher und Can Taleghani per Doppelpack sackten den Dreier ein.

Walsdorf war in allen Belangen überlegen, hatte zudem mit dem vierfachen Torschützen Mert Arslan den Mann des Tages in seinen Reihen. Paul Neumann, Tjark Bell und Frederico Papa besorgten den Rest. „Wir waren für so einen starken Gegner noch nicht bereit“, empfand Winkels Jannik Schneider den Start trotzdem ordentlich. Walsdorfs Spielertrainer Sven Ott ärgerte sich über die Rote Karte gegen seinen Abwehrcrack Mario de Oliveira Neto nach einer Notbremse: „Das war beim Stand von 5:0 völlig unnötig, dem Schiedsrichter fehlte jedoch hier auch Fingerspitzengefühl.“

„Wir haben noch reichlich Arbeit“, gab SGO-Coach Wadim Arenkov zu. Orlen legte durch Til Gänßler und Ole Kirchner vor, verpasste dann aber mehrfach die Entscheidung. Als Sebastian Hackl für die kompakten und bissigen Gäste den Anschluss herstellte (75.), war bei einem Freistoß auf die Latte sogar der Ausgleich in letzter Minute drin.

Dennis Hertling machte das 1:0 von Jona Schön zwar noch wett, Kai Rehbein sorgte mit seinem 2:1 dann aber für kollektiven Jubel bei der Heimelf. „In einem Spiel mit viel Tempo und rassigen Zweikämpfen hätte ich für ein Remis auch unterschrieben“, sah Markus Dick das bessere Ende bei seiner SGL.

Ayoub Mansouri brachte die Hausherren mit einem Doppelpack in Front, Spielertrainer Marc Wilhelm machte mit dem 3:0 den Haken dran. „Eigentlich will ich ja nur noch draußen stehen, die urlaubsbedingten Ausfälle ließen das aber nicht zu“, resümierte der 48-Jährige. Der Anschluss von Bastian Guckes hatte für die unterlegenen Gäste nur noch statistischen Wert. „Im zweiten Durchgang haben wir uns defensiv gesteigert. Unser breiterer Kader macht in dieser Runde einiges für uns einfacher“, so Wilhelm.