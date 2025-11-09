KOL RTK: Herbstmeister TV Idstein unbeirrt

Blickrichtung Gruppenliga: Christian Freyer, Coach von Aufsteiger TV Idstein, darf mit seinem Team vom nächsten Durchmarsch träumen. Archivfoto: FuPa.Net/Wiesbaden

Rheingau-Taunus. In der Kreisoberliga Rheingau-Taunus verloren die letzten vier der Tabelle - die SG Heftrich/Niederseelbach gegen die SG Orlen gleich mit 0:11. Derweil nahm Aufsteiger TV Idstrein auch die Hürde bei der SG Schlangenbad.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 14:30 Uhr SG Schlangenbad Schlangenbad TV Idstein Idstein 1 3 Abpfiff „Der Aufsteiger hat eine bärenstarke Truppe“, erkannte Schlangenbads Jonas Walloch die tolle Vorstellung des Siegers neidlos an. Atakan Kücük brachte die Heimelf in Front, und beim Stand von 1:2 hatte SG-Spielertrainer Orkun Zer per Kopf die Topchance zum Ausgleich, die besseren Möglichkeiten lagen jedoch beim Gast. SG-Keeper Erik Redeker vereitelte vor der Pause einen Strafstoß von Idsteins Goalgetter Luis Cortijo-Lange, der diesmal in der Schützenliste Tilmann Menzel, Felix Bick und David Schaffer den Vortritt lassen musste.

Zittersieg für den Tabellendritten gegen kampfstarke Gäste: Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit erlöste Mario de Oliveira Neto den Favoriten. „Bei schwierigen Platzverhältnissen verteidigte Kiedrich mit Mann und Maus und einem ganz starken Torwart Lukas Herkes“, lobte Walsdorfs Sven Ott auch seinen Offensiv-Crack Paul Neumann: „Er hat sich trotz Rippenprellung die letzten 20 Minuten zur Verfügung gestellt und das Siegtor schön vorbereitet.“

Schützenfest für den Zweiten, der in der Hinrunde starke 69 Treffer setzte. „Auch gegen etwas Schwächere muss man erst mal so viele Tore machen“, freute sich Wadim Arenkov über die konzentrierte Vorstellung. Gianluca de Rinaldis machte gleich sechs Buden, außerdem trafen Leon Radanovic, Til Gänssler, Jan Löber, Janis Reil und Jannik Schiller. Rückschritt für SG Meilingen

„Biss und Mentalität fehlten“, war die schwache Derby-Vorstellung der Heimelf für Max Hackl ein Schritt zurück. Meilingens Fabian Jud sah drei Minuten nach seinem Elfmeter-Ausgleich Rot (37.), bei den Gästen musste Torschütze Manuel Jürgens nach einer guten Stunde ebenfalls mit Rot runter. Außerdem trafen Hendrik Litzius, Jona Schön und Kai Rehbein (2), Gästekeeper Philipp Brocker hielt einen Elfer von Lukas Zöller.

Mehr als den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Spielertrainer Simon Monreal hatte Winkel den TSG-Treffern von Paulo Gombert, Vuk Rudzic und Davide Frusteri nicht entgegenzusetzen. „Winkel kämpfte gut, wir hatten aber weit bessere Gelegenheiten“, stufte Schahin Samadi den Dreier als standesgemäß ein, lobte Pouria Asgharpour und Youness Boutouil.

Die Platzherren wollten am Ende den Sieg, wurden aber in den letzten Minuten durch Can Taleghani und den zweiten Treffer von Nick Brox zweimal ausgekontert. Robin Reutzel lobte FSV-Keeper Alexander Boll und freute sich über die Vorstellung von Sandro Fuchs nach langer Verletzungspause: „Er machte unser Tor, war ein absoluter Positivfaktor.“