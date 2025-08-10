KOL RTK: Großer Mintzel-Auftritt und große Derby-Kulisse

Der TV Idstein feierte vor großer Kulisse bei der TSG Wörsdorf einen 2:1-Derbysieg. – Foto: Joerg Halisch

Rheingau-Taunus. Große Kulisse beim Idsteiner Derby in der Kreisoberliga, bei dem der TV Idstein mit dem 2:1-Erfolg bei der TSG Wörsdorf das bessere Ende für sich hatte. Einen großen Auftritt legte Oldie Alf Mintzel hin, der mit seinen drei Toren die TGSV Holzhausen beim 4:3 bei der SG Meilingen zum Sieg und an die Tabellenspitze schoss. Auch die SG Orlen (4:1 beim TuS Beuerbach) und die SG Schlangenbad (1:0 beim SV Walsdorf) weisen nach zwei Spieltagen die Maximalausbeute von sechs Zählern auf.

Die Endphase hatte es vor fast 400 Derby-Fans, darunter wohl die Hälfte TVI-Anhänger, wirklich in sich. Zunächst sah Wörsdorfs Vuk Ruzic Gelb-Rot (78.) fehlt damit im nächsten Punktspiel. In Überzahl versenkte anschließend Idsteins David Schaffer mit links herrlich im linken Winkel (82.), ehe TVI-Keeper Fabian Vix, zuvor in zwei Szenen bärenstark, den Freistoß von Jerome Clemens durchrutschen ließ (88.). Am Tag der Pechvögel entschied auf der Gegenseite das Kopfball-Eigentor von Til Winckelmann (90.) in einer eigentlich harmlosen Strafraumszene zugunsten des Neulings. Gelb-Rot gegen Felix Bick wurde beim Sieger zum Wermutstropfen. Dessen Trainer Christian Freyer: „Von 16 Eingesetzten war es für zehn Spieler der erste Kreisoberliga-Einsatz. Wir haben es nach der Pause mehr gewollt als Wörsdorf, aber noch Luft nach oben in allen Bereichen.“ TSG-Coach Schahin Samadi trauerte Chancen von Marcel Jung und Jerome Clemens nach, vermisste den gesperrten Davide Frusteri und fand: „Unfassbar unglücklich für uns. Ein Unentschieden wäre fair gewesen.“ Ein Stimmungsbericht vom Idsteiner Derby folgt.

Walsdorfs Spielertrainer Sven Ott gab sich nach der knappen Niederlage enttäuscht: „Schlangenbad war einfach bissiger, während wir bei über 30 Grad unsere Möglichkeiten nicht ausschöpften.“ Atakan Kücük wurde mit seinem Treffer zum Matchwinner (24.), anschließend mussten die Gäste zweimal auf der Linie retten. Ivan Raspaglia überragte beim Sieger, der 25 Minuten vor dem Abpfiff einen Spieler mit Gelb-Rot verlor. „Auch die Überzahl brachte uns leider keine nennenswerte Vorteile, Schlangenbad wollte einfach mehr“, so Sven Ott.

Die favorisierten Gäste mussten schon nach vier Minuten einem Rückstand hinterherlaufen: „Nach einem schwachen Rückpass schoss unser Keeper den Beuerbacher Stürmer Alex Alexiadis an, von dem der Ball in unseren Kasten prallte“ so Robin Menger vom Orlener Trainerteam. Seine Mannschaft ließ sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen, zeigte anschließend eine erwachsene Vorstellung und schaltete erst nach dem 4:1 einen Gang zurück. Jan Löber, Kaan Atlan, Leon Radanovic und Ilias Wegener trugen sich in die Torschützenliste ein.

Ärgerliche Niederlage für die SG: „Wir glichen den 1:3-Rückstand aus, mussten das 4:3 machen und standen dann nach dem dritten Treffer von Alf Mintzel in der Nachspielzeit bedröppelt da“, sah Max Hackl die Gäste im Glück. Nach der frühen Führung von Marcel Minor brachten Mintzel (2) und Christian Jäckel Holzhausen auf die Siegerstraße, nach dem Ausgleich von Sebastian Hackl und Luca Schiffer war für Meilingen alles möglich. „Die cleveren Laufwege von Oldie Alf Mintzel waren entscheidend, er stand da, wo ein Stürmer stehen muss“, resümierte Hackl.

Der erste Durchgang ging mit Jona Schöns 0:1 zu Recht an die Gäste, dann präsentierte sich die Heimelf als anderes Team: Pascal Mzenga schnürte einen Doppelpack, nach dem 3:1 von Noah Peiter kam der Anschluss von Olaf Posselmann zu spät. „Nach der Pause lief für uns alles nach Plan, auch zehn Minuten Nachspielzeit brachten keine große Gefahr mehr“, so Michael Mohr.

Waldems dominierte die erste Halbzeit deutlich, um sich dann in Abschnitt zwei dem Sommerkick anzupassen. „Der Dreier war nie gefährdet“, bilanzierte Markus Beck. Michael Stasch (2), Matthias Rang und Chris Hörning trafen bei Gegentoren von Julian Thomas und Jan Hergenröder zum Dreier.