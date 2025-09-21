Der Meilinger Marek Basting (hier links im Archivbild aus dem Spiel gegen die SG Schlangenbad mit Tunay Acar) darf sich über den ersten Punktgewinn des Schlusslichts freuen. Foto: Frank Heinen

KOL RTK: Erster Punkt für Kreisoberligist SG Meilingen Das wilde 4:4-Remis gegen den FC Waldems ist aber eigentlich zu wenig +++ Vorne geben sich die Spitzenteams keine Blöße

Rheingau-Taunus. Im achten Spiel brachte Kreisoberligist SG Meilingen gegen den FC Waldems beim 4:4 den ersten Punkt auf die Habenseite. Vorne haben die Spitzenteams nach ihren erneut klaren Siegen nun schon ein Fünf-Punkte-Polster auf den Fünften herausgearbeitet.

Das hatten sich die Hausherren anders vorgestellt: „Im ersten Durchgang hatten wir mehr Spielanteile, ließen uns aber nach Wiederbeginn in den 20 starken Minuten der Gäste den Schneid abkaufen“, empfand Michael Mohr die Niederlage um drei Treffer zu hoch. Individuelle Fehler begünstigten die Gegentore, nach dem 1:3 war die Luft bei der SG raus. Dominik Smrz traf zum 1:0, Amin Marzouki (2), Luke Presber, Daniel Frusteri, Oualid Garte und Jerome Clemens machten den TSG-Sieg perfekt.

Nach Marvin Mengers Elfmetertreffer brachte der Doppelpack von Kaan Atlan die Heimelf auf Siegkurs. „Wir hatten dann alles unter Kontrolle, ließen Ball und Gegner laufen und zeigten eine gute Teamleistung“, bilanzierte Wadim Arenkov aus dem Orlener Trainerteam. Jan Löber, Lukas Felke und Jack Marsh trugen sich außerdem in die Schützenliste ein.

„Nach der Bombenleistung im Pokal waren wir gar nicht auf dem Platz und verschenkten den Sieg“, so FSV-Sprecher Andre Seifert. Dabei hatte Oberwalluf noch Glück, dass Nils Conradi in der Nachspielzeit wenigstens der Ausgleich gelang. Vorher hatte Nick Brox die Gastgeber zweimal in Front geschossen, nach den Toren von Janik Otten, Julian Thomas sowie Simon Monreals verwandeltem Foulelfmeter (82.) war Winkel vor der Überraschung.

„Walsdorf war frischer und schneller, wir kamen oft einen Schritt zu spät“, war für Robin Reutzel die Leistung des Siegers einfach besser. Beim Stand von 0:0 schoss Beuerbach einen Abseitstreffer, später scheiterte Alex Alexiadis noch einmal freistehend. Nach Borchwaldts 0:1 netzte Mustafa Arslan doppelt.

SG-Coach Alexander Krebs beklagte gleich 19 (!) Ausfälle und war froh, dass es nicht noch höher wurde. „Das Ergebnis war absehbar, wir boten den Umständen entsprechend eine ordentliche Vorstellung.“ Torwart Nico Wagner verhinderte Schlimmeres. Nach David Schaffers 0:1 gelang Luis Cortijo Lange ein Hattrick, nach der Pause spielte der Sieger mit halber Kraft, Manuel Maxeiner legte in der Nachspielzeit nach.

Nico Melzer feierte nach fast halbjähriger Pause ein gelungenes Comeback. „Nach starkem ersten Durchgang hätten wir das Spiel souveräner heimfahren müssen, patzten aber bei den Gegentoren“, so Laufenseldens Markus Dick. Kai Rehbein (2), Tim Rehbein und Hendrick Litzius waren die Siegschützen. Für Kiedrich traf Christian Schwab aus dem Getümmel sowie Jannick Ommert per Freistoß aus 30 Metern.