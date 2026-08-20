KOL RTK: Die Gründe für Schlangenbads Fehlstart

Am Boden: Die SG Schlangenbad hat nach drei Partien noch keinen Punkt auf dem Konto. – Foto: Simon Hellmold

„Im Großen und Ganzen bin ich mit der Leistung in den ersten beiden Spielen zufrieden“, sagt Orkun Zer, Spielertrainer der SG Schlangenbad, zu den Begegnungen bei der neuen Spielgemeinschaft Beuerbach/Wallrabenstein (1:2) und bei Absteiger SG Rauenthal/Martinsthal (1:4), wo sein Team bereits nach zwei Minuten mit zwei Gegentoren überrascht wurde und sich dann aber weitgehend berappelte. „Die Spiele fanden bei zwei sehr starken Mannschaften statt und die Einstellung hat gestimmt“, macht der 36-Jährige seinen Jungs keinen Vorwurf. „Aber der Knackpunkt für den schlechten Saisonstart war die 1:3-Heimniederlage gegen SV Johannisberg“, stellt er klar. Denn gegen den Aufsteiger habe die Einstellung zu wünschen übriggelassen. „Es war zwar heiß, aber die Laufbereitschaft fehlte.“

Orkun Zer gibt zu bedenken, dass ihm einige wichtige Spieler nicht zur Verfügung standen und auch weiter ausfallen werden. Sechser Filip Odrljin ist in Elternzeit, für den zum Verbandsligisten Türkischer SV gewechselten Abwehrmann Aaron Bolela gibt es keinen passenden Ersatz. Dazu kommt Verletzungspech: Stürmer Malik Ramadani laboriert an einer Sehnenverletzung, Torwart Georgios Keskinidis spielte im letzten Match gegen Johannisberg mit Rippenbruch sogar durch und Keeper Cedrik Damm fiel mit Migräne und Kreislaufbeschwerden aus.