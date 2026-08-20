KOL RTK: Die Gründe für Schlangenbads Fehlstart

Schlangenbad. Drei Spiele, null Punkte: Den Saisonstart hat die SG Schlangenbad in den Sand gesetzt. Über die Hintergründe haben wir mit dem Trainer gesprochen.
„Im Großen und Ganzen bin ich mit der Leistung in den ersten beiden Spielen zufrieden“, sagt Orkun Zer, Spielertrainer der SG Schlangenbad, zu den Begegnungen bei der neuen Spielgemeinschaft Beuerbach/Wallrabenstein (1:2) und bei Absteiger SG Rauenthal/Martinsthal (1:4), wo sein Team bereits nach zwei Minuten mit zwei Gegentoren überrascht wurde und sich dann aber weitgehend berappelte. „Die Spiele fanden bei zwei sehr starken Mannschaften statt und die Einstellung hat gestimmt“, macht der 36-Jährige seinen Jungs keinen Vorwurf. „Aber der Knackpunkt für den schlechten Saisonstart war die 1:3-Heimniederlage gegen SV Johannisberg“, stellt er klar. Denn gegen den Aufsteiger habe die Einstellung zu wünschen übriggelassen. „Es war zwar heiß, aber die Laufbereitschaft fehlte.“
Orkun Zer gibt zu bedenken, dass ihm einige wichtige Spieler nicht zur Verfügung standen und auch weiter ausfallen werden. Sechser Filip Odrljin ist in Elternzeit, für den zum Verbandsligisten Türkischer SV gewechselten Abwehrmann Aaron Bolela gibt es keinen passenden Ersatz. Dazu kommt Verletzungspech: Stürmer Malik Ramadani laboriert an einer Sehnenverletzung, Torwart Georgios Keskinidis spielte im letzten Match gegen Johannisberg mit Rippenbruch sogar durch und Keeper Cedrik Damm fiel mit Migräne und Kreislaufbeschwerden aus.
„Und unseren dritten Torwart Nils Daniel haben wir aus unserer C-Klassenmannschaft geholt“, sagt der Coach und Stürmer. Das Saisonziel „guten Fußball spielen“ möchte er entsprechend ergänzen: „Verletzungsfrei bleiben.“ Der Ausblick aufs Heimspiel gegen FSV Oberwalluf am Donnerstag (20 Uhr): „Der FSV nimmt nach drei Siegen eine gewisse Euphorie mit“, rechnet Zer, der von den Seinen eine andere Einstellung wie gegen Johannisberg einfordert. Allerdings mit einem weiter empfindlich geschwächten Kader.
Weiter spielen: TSG Wörsdorf – SV Johannisberg, SG Bad Schwalbach/Langenseifen – SG Rauenthal/Martinsthal, SV Walsdorf – FC Waldems, FC Kiedrich – SG Meilingen, Spvgg. Eltville – SG Laufenselden (alle So., 15 Uhr).