Fußball-Ballett in Winkel. Am Ende trennen sich der FSV Winkel mit Simon Sobert (rechts) und der SV Niederseelbach mit Felix Rehberg in der A- und in der B-Note unentschieden. Foto: rscp/Frank Heinen

KOL RTK: Dennis Vogt Winkels Pechvogel Routinier setzt beim 1:1 gegen Seelbach Elfmeter an die Latte +++ Ra/Ma und SG Orlen mit klaren Siegen +++ Schlangenbad wieder zu Null

Rheingau-Taunus. Kreisoberliga-Spitzenreiter SV Niederseelbach kam beim FSV Winkel über ein 1:1 nicht hinaus. Die SG Rauenthal/Martinsthal kanzelte im Verfolgerduell Aufsteiger FC Waldems mit 5:1 ab und etabliert sich als Verfolger Nummer eins. Weiter nach vorne schaut auch die SG Orlen, die beim 9:2 gegen TuS Breithardt ein Schützenfest feierte. Einen Dämpfer gab es dagegen für den TSV Bleidenstadt, der sich beim 2:2 gegen die SG Meilingen mit dem letzten Angriff zumindest einen Zähler sichern konnte. Nach langer Siegserie musste der SV Presberg diesmal bei der SG Schlangenbad beim 0:2 Federn lassen, spielte dabei fast eine Stunde in Unterzahl. Die Zweite der Spielvereinigung Eltville konnte die zuletzt vorhandenen personellen Probleme lösen, verlor aber gegen den SV Erbach mit 1:4.

Ahmed Ahmed nutzte einen frühen Winkeler Abspielfehler zum 0:1, Janik Otten glich nach einer halben Stunde aus. „Zur Pause war das Remis okay, später hätten wir eigentlich den Sieg verdient gehabt“, bilanzierte Winkels Trainer Sebastian Locker, nachdem bei der Heimelf zuletzt doch etwas Sand im Getriebe war. Die beste Siegchance für den FSV vergab Dennis Vogt, der einen Elfmeter an die Latte setzte.

Die zuletzt personell gebeutelte Verbandsliga-Reserve hatte diesmal wieder die volle Kapelle an Bord. „Bis zur Winterpause sind wir erst mal optimistisch“, hofft Sven Klärner bei den Eltvillern darauf, dass die Personaldecke hält. Sein Team erhielt gleich zu Beginn die kalte Dusche in Form der Erbacher Führung, war anschließend nicht effizient. Jaime Miller Gomez gelang der Ausgleich mit einem Elfmetertreffer. Beim 1:2 ließ sich die Eltviller Defensive übertölpeln, im zweiten Abschnitt lief man zweimal in Konter. Zum verdienten Gästesieg traf Malik Ramadani doppelt, außerdem netzten Pasqual Frankholz und Sebastian Maus.

Starke RaMa-Vorstellung mit zielstrebigem Spiel nach vorne: „Den frühen Gegentreffer (Bölsing traf schon nach drei Minuten zum 0:1) haben wir toll weggesteckt und trotz einiger Ausfälle nach vorne eine starke Vorstellung gezeigt“, war Spielertrainer Sierk Conradi hochzufrieden. Rene Schneider bestach mit einem Dreierpack, Matijevic und Fuchs steuerten die weiteren Treffer bei. Erst in den letzten 20 Minuten schalteten die Gastgeber einen Gang zurück. Der FC Waldems bestätigte mit spritzigem, schnellen Spiel nach vorne, dass er nicht zu Unrecht im Vorderfeld der Tabelle steht. Eine Bildergalerie zum Spiel seht ihr hier.

Der Orlener Chancenwucher und Gästekeeper Felix Steudter mit einigen tollen Reaktionen verhinderten ein zweistelliges Resultat: „Die ersatzgeschwächten Gäste waren nach dem Wechsel nur noch Sparringspartner“, sah Orlens Tobias Oellers spätestens da einen Klassenunterschied. Immerhin konnte Sören Graf zweimal Ergebniskosmetik betreiben. Für die weiter auf dem Vormarsch befindlichen Platzherren trafen Wegener (3), Kohl (2), Belz, Kamil sowie Lauer und Eck jeweils per Strafstoß.

In einer kampfbetonten Auseinandersetzung brachte Dominik Pruha die Platzherren in Front. Obwohl Presberg seinen Mittelfeldmann Eyüp Eroglu nach einer halben Stunde wegen Nachtretens mit Rot verlor, merkte man die Unterzahl den Gästen kaum an. „Unsere Abwehr ließ jedoch nichts mehr anbrennen und hielt zum dritten Mal in Folge die Null“, freute sich Volker Walloch über die konzentrierte Defensivleistung. Markus Hierath machte zehn Minuten vor dem Abpfiff per Elfmeter für die Gastgeber den Deckel drauf.