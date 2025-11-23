Der FC Kiedrich feierte einen wichtigen Heimsieg gegen die SG Heftrich/Niederseelbach. – Foto: Ingo Hörning - Archiv

KOL RTK: Befreiungsschlag des FC Kiedrich Kreisoberligist nach sechs sieglosen Spielen mit 6:1 über SG Heftrich/Niederseelbach +++ FSV Winkel 1:1 gegen FC Waldems

Region. Ligaübergreifend wurden im Fußballkreis Rheingau-Taunus 20 Spiele aufgrund der Witterungsbedingungen, die die Sportplätze einfrieren ließen, abgesagt. Fünf davon allein in der Kreisoberliga – nur in Winkel und in Kiedrich wurde angepfiffen. Dort verpasste der FSV gegen den FC Waldems Big-Points und musste sich am Ende mit einem 1:1 zufriedengeben. Zeitgleich schaffte der 1. FC Kiedrich beim 6:1-Kantersieg gegen die SG Heftrich/Niederseelbach nach zuletzt sechs sieglosen Partien in Folge den Befreiungsschlag. Der FSV Oberwalluf war derweil spielfrei.

Filippos Alexiadis von Wörsdorf nach Beuerbach

Viele Zuschauer hätte derweil der TV Idstein beim Derby-Spitzenspiel gegen die TSG Wörsdorf erwartet. „Wir haben alles versucht, haben gestern extra mit der A-Jugend trainiert, um zu schauen, wie es ist. Wir hatten noch etwas Resthoffnung, aber am Ende hat die Vernunft leider gesiegt“, hätte sich TVI-Coach Christian Freyer auf ein spannendes Spiel gefreut. Das nun, rechnet Freyer, erst im neuen Jahr nachgeholt werden könnte. Heute, 15:00 Uhr TV Idstein Idstein TSG Wörsdorf Wörsdorf Abgesagt

Am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) steht für die Idsteiner beim FSV Oberwalluf der Jahresabschluss an. Im Januar gehe es mit der sechswöchigen Vorbereitung weiter, ein Trainingslager im Februar stehe zudem auf der To-Do-Liste. Getestet wird gegen höherklassige Teams. Derweil schließt die TSG Wörsdorf das Fußballjahr 2025 mit dem Derby beim SV Walsdorf ab (So., 14 Uhr), der am Sonntag bei der SG Schlangenbad gastiert hätte. In Sachen Kaderplanung kann Gianluca Braun, Sportlicher Leiter der TSG, noch nichts vermelden. Bereits seit drei Wochen ist klar, dass Filippos Alexiadis (dieses Jahr noch kein Einsatz) Wörsdorf nach acht Jahren verlassen wird und sich zum Januar dem TuS Beuerbach anschließt. Heute, 15:00 Uhr FSV Winkel Winkel FC Waldems FC Waldems 1 1 Abpfiff + Video „Wir wissen, dass viele Parameter stimmen müssen, damit wir in der Kreisoberliga mithalten können“, redet Winkels Sportlicher Leiter Jannik Schneider Klartext. Der letzten und bis dato einzigen Sieg in der laufenden Saison landete der FSV am 21. August beim 2:1 in Meilingen, seither ist man zwölf Spiele sieglos. „Wir halten dennoch alle zusammen und ziehen am selben Strang“, schließt Schneider personelle Winter-Veränderungen aus. Yannik Dietrich traf für die Gäste aus Waldems bereits nach 40 Sekunden, ehe FSV-Spielertrainer Simon Monreal einen Handelfmeter kurz vor der Pause zum Ausgleich versenkte. „Waldems war in der zweiten Halbzeit näher am Siegtreffer“, konnte Schneider hintenraus mit dem Punkt leben. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) steht der Abstiegskracher gegen die SG Heftrich/Niederseelbach an.