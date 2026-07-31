KOL RTK: Absteiger gegen Senkrechtstarter

Will mit dem TV Idstein im Auftaktspiel bei der Spvgg. Eltville die starke Saisonleistung 2025/26 mit Platz drei bestätigen: Leistungsträger Miguel Cortijo-Lange. Archivfoto: Jörg Halisch

REGION. Nun beginnt er wieder endgültig, der Ernst des Sportlerlebens eines Amateurfußballers. Wer aus den Clubs der Kreisoberliga Rheingau-Taunus nicht schon in den letzten Tagen in einem Pokalmatch gefordert war, für den startet spätestens an diesem Sonntag mit dem vollen Programm des ersten Ligaspieltags die „Pflichtspielsaison“.

Sämtliche fünf Neue genießen sogleich am Sonntag in folgenden Spielen Heimrecht: SG Rauenthal/Martinsthal – FC Kiedrich, SV Johannisberg – SV Walsdorf, SSV Hattenheim – SG Bad Schwalbach/Langenseifen, Spvgg. Eltville – TV Idstein (alle 15 Uhr) und SG Beuerbach/Wallrabenstein – SG Schlangenbad (15.30 Uhr). Weiterhin um 15 Uhr erfolgt der Anstoß in den Partien SG Laufenselden – TSG Wörsdorf und FSV Oberwalluf – FC Waldems.

Zehn Mannschaften sind geblieben, fünf neue wollen das „Kreis-Oberhaus“ des Rheingau-Taunus, mit einer Mannschaft zu wenig einmal mehr unterbesetzt, bereichern. Aus der Gruppenliga Wiesbaden runtergekommen sind die SG Rauenthal/Martinsthal (RaMa) und die Spvgg. Eltville, aus der A-Liga aufgestiegen sind der Meister SV Johannisberg und sein „Vize“ SSV Hattenheim. Gespannt darf man auch auf die neue Spielgemeinschaft SG Beuerbach/Wallrabenstein sein. Der TuS 03 Beuerbach ist ein gestandener Kreisoberligist mit ehemaliger langjähriger Gruppenligaerfahrung, der SV Wallrabenstein spielte zuletzt eben dort und beendete die Saison als Drittletzter.

Als Spitzenspiel darf getrost die Begegnung zwischen der Spvgg. Eltville und dem TV Idstein auf dem Eltviller Kunstrasenplatz am Wiesweg betrachtet werden. Denn der Gruppenliga-Absteiger empfängt den aufstrebenden TV Idstein, nach zwei Aufstiegen in Folge in der letzten Saison als Rangdritter fast wieder ein Aufsteiger. Und die Idsteiner haben bereits ihr erstes Pflichtspiel erfolgreich absolviert: In der ersten Kreispokalrunde landeten sie beim B-Ligisten SG Heftrich/Niederseelbach einen 8:0-Kantersieg.

Was erwarten und erhoffen sich diese beiden hoch gehandelten Kontrahenten, wie verlief die Vorbereitung? Sven Klärner, Vorsitzender der Spvgg. Eltville: „Sehr durchwachsen. Wir hatten einige urlaubs- und verletzungsbedingte Ausfälle. Das zieht sich übrigens wie ein roter Faden durch die Fußballlandschaft. Und wir haben am Sonntag gewissermaßen ein Inselspiel, da wir nicht im Pokal aktiv waren und am zweiten Spieltag gleich spielfrei sind.“ Das zweite Punktspiel steigt für die Eltviller dann am 16. August bei der SG Meilingen. Christian Freyer, Trainer des TV Idstein: „Holprig. Es ist der Fluch der sehr jungen Mannschaft, da viele die Sommerferien auskosten und somit fehlen.“

Der Blick aufs erste Spiel und den Gegner, Klärner: „Der TV Idstein geht als Favorit in die Partie und ist auch mit der SG RaMa und der SG Beuerbach/Wallrabenstein einer der Top-Favoriten der Liga. Er hat eine sehr junge Mannschaft mit gutem Zusammenhalt und ist ein Maß der Liga.“ Freyer: „Wir gehen mit Respekt in das Spiel. Einige haben auch noch nicht das nötige Fitnesslevel erreicht.“

Das Niveau der Kreisoberliga, Klärner: „Die Liga sehe ich als ziemlich stark an, und es wird nicht viele Mannschaften geben, von denen man sagen kann, sie gewinnen nicht das Spiel. Bei nur 28 Spielen kann jede Niederlage schnell ins Gewicht fallen.“ Freyer: „Fünf bis sechs Mannschaften sehe ich als ausgesprochen stark an, vor allem den SV Walsdorf und die SG RaMa. In der Tat können Niederlagen in der 15er-Liga stark ins Gewicht fallen.“

Die personelle Lage, Klärner: „Wir haben einige Ausfälle. Marvin Kauer ist nach seinem Kreuzbandriss wohl erst im September einsatzfähig. Aber wir warten das natürlich ab.“ Freyer: „Luca Grund ist noch verletzt, sonst sind Stand jetzt alle da. Allerdings mit unterschiedlichem Fitnesslevel. Deshalb erwarten wir am Donnerstag noch den A-Ligisten SV Sachsenhausen zum Testspiel.“

Welche Nachwuchsspieler zum Kader stoßen, Klärner: „Florian Walter, jüngerer Bruder von Moritz. Er darf aber erst im zweiten Saisonspiel spielen, da er dann erst 18 Jahre alt ist. Dann noch Cem Güngör und Lennard Schöppler. Es könnten noch Spieler aus dem älteren A-Jugend-Jahrgang dazukommen.“ Freyer: „Frederik Dietzmann und Aurel Kremer haben einen guten Eindruck in der Vorbereitung hinterlassen.“





