KOL: Richtungsweisendes Unterzentderby beim TSV Höchst

Odenwaldkreis. Alles geht in die richtige Richtung beim TSV Höchst, könnte man meinen, zumindest was die 27 Punkte und 31:7 Tore in den neun Spielen angeht. Aber wie Trainer Christian Stapp betont, gibt es da schon noch ein paar Baustellen, die er gerne schließen würde. Zunächst aber steht die Stapp-Elf vor dem so wichtigen Derby gegen den SV Lützel-Wiebelsbach am kommenden Sonntag an der Jahnstraße (Anstoß 15 Uhr).

Auch am kommenden Spieltag muss Stapp auf Torwart Moritz Weipert verzichten, der im Urlaub weilt, für ihn springt Routinier Thomas Wolf ein. Für den Coach eine ganz wichtige Personalie. Auch wenn es noch immer etwas zu verbessern gibt, so kann sich der Höchster Übungsleiter gerade über die letzten Ergebnisse nicht beschweren, denn die Mannschaft hat bedeutende Ausfälle hervorragend kompensiert. Der 5:1-Erfolg gegen den spielstarken TSV Günterfürst beeindruckte: "Da haben wir unsere Dominanz endlich auch mal in Tore ausgedrückt“, sagt Stapp. Höchst lieferte die erhoffte solide Vorstellung mit Ballsicherheit, Tempo und Rhythmus. "Ja, auch die dargebotenen Kombinationen haben mich überzeugt, das war spielerisch in jedem Fall wieder ein Schritt nach vorne." Besonders Kevin Seiler in der Torvorbereitung, Finn Daum, der von der Bank kam und sofort zündete sowie die beiden Innenverteidiger Christoph Eisenhauer und Roman Heinrich standen sehr stabil.

Im anschließenden Match beim TV Fränkisch-Crumbach (2:0) lobte Stapp die gute Organisation der Gastgeber. Höchst dagegen musste im Mittelfeld ohne die Kreativspieler Sebastian Geissler und Daniel Simoes auskommen. "Die zwei haben uns gefehlt, aber Christoph Eisenhauer und Patrick Kepper, der aus einer langen Verletzung kam, haben ihre Aufgabe sehr gut gemacht.“ Und so reichte es zu einem überlegenen Auftritt nach dem Seitenwechsel, bei dem Höchst früher die Begegnung hätte entscheiden können. Am Sonntag trifft der TSV auf formstarke Lützelbacher. Es ist ein Spiel, das absolut herausfordernden Charakter besitzt. "Klar, Lützelbach ist eine hohe Hürde, die wir da vor uns haben. Aber ich bin guter Dinge, dass wir auch dieses Unterzentderby gewinnen können, was ja auch unser erklärtes Ziel ist", sagt der Höchster Coach. Der SVL trat zuletzt sehr überzeugend auf, zeigte, dass die Mannschaft auch Rückstände in einen Sieg in dieser Klasse verwandeln kann. Und so hat die Partie schon eine gewisse Aussagekraft, wohin die Reise bis zur Winterpause gehen könnte.

SSV Brensbach in der Favoritenrolle

Die TS Ober-Roden II holte aus den letzten drei Spielen sieben Punkte und verließ daraufhin die Abstiegszone. Auch wenn dieser Aufwärtstrend bemerkenswert ist, so bleibt der Tabellenvierte aus Brensbach in der Rödermark der klare Favorit. An der Steinbacher Höhenstraße steht der nächste Odenwälder Schlager an: Der TSV Günterfürst fordert den Zweiten. In Steinbach wird die Erwartungshaltung nach 27 Punkten in neun Spielen sicherlich nicht geringer, aber der TSV ist für die TSG eine echte Gefahr, nach dem die Günterfürster zuletzt immer entschlossener auftraten und wieder siegten. In Bad König tritt die Mannschaft des Tabellenletzten gefestigter auf, ist längst nicht mehr so anfällig. Die Tagesform wird in diesem Match wohl entscheidend sein. Und dann erwartet die SG Rimhorn/Neustadt noch Tabellennachbar TSV Lengfeld. Auch hier wird es auf die defensive Stabilität ankommen.