Hart umkämpfte Partie in Schlangenbad, wo sich Gastgeber-Akteur Polat Yolver (am Ball) im Duell gegen die Seelbacher Patrick Hammesfahr behaupten will. – Foto: rscp/Frank Heinen

KOL Rheingau-Taunus: Bernert belohnt SV Niederseelbach Kreisoberliga-Primus muss sich beim 1:0 in Schlangenbad mächtig strecken

Rheingau-Taunus. Kreisoberliga-Spitzenreiter SV Niederseelbach nahm auch die Auswärtshürde bei der SG Schlangenbad mit einem knappen 1:0. Ungefährdet im Verfolgerfeld auch der SV Wallrabenstein (2:0 gegen die SG Meilingen) sowie die SG Orlen (4:1 gegen die SG Laufenselden), während der TSV Bleidenstadt schon am Donnerstag mit der 0:2-Niederlage in Beuerbach an Boden verlor. Nach dem Rückzug der Eltviller Reserve konnte weder der TuS Breithardt (1:3 beim FC Waldems) noch der SV Erbach (1:7 beim FSV Winkel) näher an den spielfreien SV Presberg heranrücken.

SG Schlangenbad – SV Niederseelbach 0:1 (0:1). – Matthias Bernert zeichnete nach einer halben Stunde für den entscheidenden Treffer verantwortlich. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, gab Seelbachs diesmal im Tor spielender Vorsitzender Kevin Detloff zu. Am Sonntagmorgen sagten gleich vier Stammspieler der Gäste wegen Grippe und Fieber ab. Trotzdem kontrollierte der Tabellenführer lange Zeit das Spiel. Als die Kräfte jedoch schwanden, hätte Schlangenbad allerdings auch ausgleichen können, hatte zudem bei zwei Kopfbällen Pech. Die Bilder zum Spiel findet ihr hier.

SG Orlen – SG Laufenselden 4:1 (1:1). – Die Gastgeber hatten deutlich mehr zu bieten, mussten sich aber zur Pause mit einem Remis begnügen. Verantwortlich dafür zeichnete Tim Rehbein, der die frühe Orlener Führung von Maxi Bilz mit einem satten Weitschuss egalisierte. Nachdem Timo Lauer den Favoriten wieder in Front schoss, wurde Bilz mit seinem zweiten Treffer zum „Man of the Match“. „Erstaunlich, dass unser Innenverteidiger in seinen wenigen Spielen nun schon zum fünften Mal traf“, freute sich Tobias Oellers über den Torriecher seines Abwehrrecken. Nach dem verwandelten Elfmeter von Niklas Eck war der Haken am Sieg endgültig dran.

FC Waldems – TuS Breithardt 3:1 (1:0). – Auf dem tiefen Naturrasen in Steinfischbach war Technik diesmal nicht groß gefragt. „Obwohl wir kurzfristig fünf Stammspieler ersetzen mussten, war der Sieg nie in Gefahr“, sah der Waldemser Coach Manfred Klug noch viele ungenutzte klare Torchancen bei seinem Team. Dominik Eder, Gero Bungard und Fabian Hudyka machten die drei Punkte klar. Breithardts Nico Hörrmann konnte zwischenzeitlich per Strafstoß auf 1:2 verkürzen. Ein Sonderlob hatte Klug für den eigentlichen Kapitän seiner zweiten Mannschaft parat: „Was Thiemo Hagen auf der Position des rechten Verteidigers ablieferte, war wirklich bärenstark.“

SV Wallrabenstein – SG Meilingen 2:0 (1:0). – Wallrabenstein stand hinten sicher, zeigte aber im Spiel nach vorne gewiss keine Glanzleistung. „Trotzdem ließen wir viele Gelegenheiten liegen“ hätte SVW-Coach Dennis Deider gerne deutlicher gewonnen. So musste er bis zur Schlussminute warten, ehe Justin Reil mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf machte. Meilingen hatte wenig zu bieten und erspielte sich über 90 Minuten keine einzige echte Tor-Gelegenheit.