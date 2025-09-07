KOL: Remis im packenden Spitzenspiel

Odenwaldkreis. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat der TSV Höchst beim wilden 3:4 gegen Viktoria Kleestadt überraschend seine erste Saisonniederlage kassiert.

Durch Simoes (6./FE) ging der TSV schnell in Führung. Kleestadt agierte aber auf Augenhöhe und kam durch Freund (45.+1) zum Ausgleich. Gleich nach der Pause markierte Fornoff für Höchst die erneute Führung. Nach dem Eigentor von Becker (58.) zum 2:2-Ausgleich verloren die Gastgeber aber etwas an Linie. In der vogelwilden Schlussphase brachte Yegin (90.) die Viktoria in Front. Geißler (90.+3) glich per Foulelfmeter aus, ehe erneut Yegin (90.+7) mit dem 4:3 für Kleestadt den Schlusspunkt setzte.

„Das war ein Arbeitssieg gegen starke Gäste“, meinte TV-Sprecher Thomas Henschke. Aufseiten der Gastgeber waren der zweifache Torschütze Ellenberger (40./46.) und Torwart Geier die herausragenden Akteure. Nach dem 2:0 gab der TV die Partie etwas aus der Hand. Ober-Roden kam dadurch zu Chancen, die Fränkisch-Crumbachs Schlussmann aber erfolgreich zunichte machte.

Die Gäste begannen druckvoll und setzten Steinbach gehörig unter Druck. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verwandelte Cutura einen Foulelfmeter zu Steinbachs Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel war zunächst wieder der FVE am Drücker, machte aber nichts aus seinen Chancen. Aber auch Steinbach verpasste es, mit einem zweiten Tor vorzeitig alles klar zu machen. Am Ende stand ein etwas schmeichelhafter Sieg der Odenwälder.

Die erste Halbzeit konnten die Gastgeber zumindest vom Ergebnis her einigermaßen ausgeglichen gestalten. Das 0:1 von Schmidt (9.) glich Reppe (18.) aus. Tarhan (25.) markierte die 2:1-Pausenführung der Gäste. Nach dem Wiederanpfiff hatte Bad König/Zell aber nichts mehr zu bestellen. Tarhan (46.), Felix Olt (51.), Schmidt (53.) und erneut Tarhan (79.) machten für Rimhorn/Neustadt das halbe Dutzend voll.

Die erste Hälfte konnte Günterfürst noch ausgeglichen gestalten. Köbler (16.) brachte den TSV in Führung, Knecht (21.), Eifert (27.) und Marvin Bernhard (31.) drehten den Spieß aber um. Das 2:3 von Bundschuh (33.) ließ bei Günterfürst neue Hoffnung aufkeimen. Nach der Pause wurde Mosbach/Radheim drückend überlegen, es dauerte aber bis in die Schlussphase der Partie, ehe weitere Tore folgten, die Eifert (78.), Max Daniel (82.) und Groß (90.+1) erzielten.

Nach der turbulenten Anfangsphase, in der Quaadt (1.) Lengfeld in Führung brachte und Silhanek (3.) schnell ausglich, gingen beide Mannschaften vorsichtiger zu Werke. So gab es in der ausgeglichenen ersten Halbzeit nur noch wenige Torchancen auf beiden Seiten zu verzeichnen. Im zweiten Durchgang wurde Lengfeld dominanter, doch dauerte es, ehe erneut Quaadt (74.) zum 2:1 traf.

Beide Abwehrreihen zeigten sich anfällig. Böttler (4.) markierte für Dieburg das 1:0, was Stefanowski (31.) ausglich. Das 2:1 von Stefanowski (59.) egalisierte Dieburs Pascal Fuhlbrügge (69.). Mit seinem dritten Treffer zum 3:2 brachte Stefanowski (78.) den SV abermals in Führung. Den vom Zeitpunkt her glücklichen, aber leistungsgerechten Ausgleich erzielte dann Cedric Fuhlbrügge (90.+4) tief in der Nachspielzeit.





