 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Nicht zu halten ist in dieser Szene der Lützel-Wiebelsbacher Alexander Felde (Mitte) von den beiden Dieburgern Marten Kalmbach (links) und Sebastian Baumbach. Foto: Herbert Krämer
Nicht zu halten ist in dieser Szene der Lützel-Wiebelsbacher Alexander Felde (Mitte) von den beiden Dieburgern Marten Kalmbach (links) und Sebastian Baumbach. Foto: Herbert Krämer

KOL: Remis im packenden Spitzenspiel

SV Lützel-Wiebelsbach und Hassia Dieburg trennen sich 3:3 +++ TSV Höchst verliert Platz eins an die TSG Steinbach

Verlinkte Inhalte

KOL Dieburg/Odenwald
TSV Lengfeld
SC Hassia
Fr.-Crumbach
Lützel-Wieb.

Odenwaldkreis. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat der TSV Höchst beim wilden 3:4 gegen Viktoria Kleestadt überraschend seine erste Saisonniederlage kassiert.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Höchst
TSV HöchstTSV Höchst
SV Viktoria Kleestadt
SV Viktoria KleestadtSV Kleestadt
3
4
Abpfiff

Durch Simoes (6./FE) ging der TSV schnell in Führung. Kleestadt agierte aber auf Augenhöhe und kam durch Freund (45.+1) zum Ausgleich. Gleich nach der Pause markierte Fornoff für Höchst die erneute Führung. Nach dem Eigentor von Becker (58.) zum 2:2-Ausgleich verloren die Gastgeber aber etwas an Linie. In der vogelwilden Schlussphase brachte Yegin (90.) die Viktoria in Front. Geißler (90.+3) glich per Foulelfmeter aus, ehe erneut Yegin (90.+7) mit dem 4:3 für Kleestadt den Schlusspunkt setzte.

Heute, 15:00 Uhr
TV Fränkisch-Crumbach
TV Fränkisch-CrumbachFr.-Crumbach
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden II
2
0
Abpfiff

„Das war ein Arbeitssieg gegen starke Gäste“, meinte TV-Sprecher Thomas Henschke. Aufseiten der Gastgeber waren der zweifache Torschütze Ellenberger (40./46.) und Torwart Geier die herausragenden Akteure. Nach dem 2:0 gab der TV die Partie etwas aus der Hand. Ober-Roden kam dadurch zu Chancen, die Fränkisch-Crumbachs Schlussmann aber erfolgreich zunichte machte.

Heute, 15:00 Uhr
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach
FV Eppertshausen
FV EppertshausenFV Eppertsh.
1
0
Abpfiff

Die Gäste begannen druckvoll und setzten Steinbach gehörig unter Druck. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verwandelte Cutura einen Foulelfmeter zu Steinbachs Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel war zunächst wieder der FVE am Drücker, machte aber nichts aus seinen Chancen. Aber auch Steinbach verpasste es, mit einem zweiten Tor vorzeitig alles klar zu machen. Am Ende stand ein etwas schmeichelhafter Sieg der Odenwälder.

Gestern, 16:30 Uhr
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell
SG Rimhorn/Neustadt
SG Rimhorn/NeustadtSG Rimhorn/Neustadt
1
6
Abpfiff

Die erste Halbzeit konnten die Gastgeber zumindest vom Ergebnis her einigermaßen ausgeglichen gestalten. Das 0:1 von Schmidt (9.) glich Reppe (18.) aus. Tarhan (25.) markierte die 2:1-Pausenführung der Gäste. Nach dem Wiederanpfiff hatte Bad König/Zell aber nichts mehr zu bestellen. Tarhan (46.), Felix Olt (51.), Schmidt (53.) und erneut Tarhan (79.) machten für Rimhorn/Neustadt das halbe Dutzend voll.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Günterfürst
TSV GünterfürstGünterfürst
SG Mosbach/Radheim
SG Mosbach/RadheimSG Mos./Rad.
2
6
Abpfiff

Die erste Hälfte konnte Günterfürst noch ausgeglichen gestalten. Köbler (16.) brachte den TSV in Führung, Knecht (21.), Eifert (27.) und Marvin Bernhard (31.) drehten den Spieß aber um. Das 2:3 von Bundschuh (33.) ließ bei Günterfürst neue Hoffnung aufkeimen. Nach der Pause wurde Mosbach/Radheim drückend überlegen, es dauerte aber bis in die Schlussphase der Partie, ehe weitere Tore folgten, die Eifert (78.), Max Daniel (82.) und Groß (90.+1) erzielten.

Heute, 15:00 Uhr
TSV 1909 Lengfeld
TSV 1909 LengfeldTSV Lengfeld
SSV Brensbach
SSV BrensbachBrensbach
2
1

Nach der turbulenten Anfangsphase, in der Quaadt (1.) Lengfeld in Führung brachte und Silhanek (3.) schnell ausglich, gingen beide Mannschaften vorsichtiger zu Werke. So gab es in der ausgeglichenen ersten Halbzeit nur noch wenige Torchancen auf beiden Seiten zu verzeichnen. Im zweiten Durchgang wurde Lengfeld dominanter, doch dauerte es, ehe erneut Quaadt (74.) zum 2:1 traf.

Heute, 15:00 Uhr
SV Lützel-Wiebelsbach
SV Lützel-WiebelsbachLützel-Wieb.
SC Hassia Dieburg
SC Hassia DieburgSC Hassia
3
3
Abpfiff

Beide Abwehrreihen zeigten sich anfällig. Böttler (4.) markierte für Dieburg das 1:0, was Stefanowski (31.) ausglich. Das 2:1 von Stefanowski (59.) egalisierte Dieburs Pascal Fuhlbrügge (69.). Mit seinem dritten Treffer zum 3:2 brachte Stefanowski (78.) den SV abermals in Führung. Den vom Zeitpunkt her glücklichen, aber leistungsgerechten Ausgleich erzielte dann Cedric Fuhlbrügge (90.+4) tief in der Nachspielzeit.



Aufrufe: 07.9.2025, 20:20 Uhr
Michael SobotaAutor