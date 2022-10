KOL: Remis im Kellerduell Kein Sieger zwischen Michelstadt und Ueberau +++ Wechsel an der Tabellenspitze in Kreisoberliga

TSV Lengfeld – SG Sandbach 3:0 (2:0). In einer kampfbetonten Partie hatten die Gastgeber zunächst Probleme, in die Partie zu kommen. Die Gäste machten im Mittelfeld die Räume eng und gaben dem TSV nur wenig Platz zur Spielentwicklung. Thorsten Helfmann (40.) gelang der 1:0 Führungstreffer für den TSV und Nico Quaadt (43.) legte zum 2:0 nach. Mit dieser Führung im Rücken bekam Lengfeld mehr Sicherheit und übernahm das Geschehen auf dem Platz. Als Daniel Beck (53.) das 3:0 erzielte war die Partie zugunsten der Otzberger entschieden.

SG Mosbach/Radheim – TSG Steinbach 1:2 (0:2). Die TSG Steinbach ging durch den Treffer von Cagdas Pektas (14.) früh in Führung. In der 39. Minute legte Pektas zum 2:0 für die Odenwälder nach. Kurz nach Wiederanpfiff konnte Dennis Eifert (51.) für die Spielgemeinschaft verkürzen. Zu mehr sollte es am Ende aber nicht mehr reichen und so blieb es bei der knappen Führung für die Gäste.

VfL Michelstadt – SG Ueberau 1:1 (1:1). Beide Teams standen sich zunächst auf Augenhöhe gegenüber und so gab es nur wenige Torchancen. David Fabio Puhl (35.) brachte die SG mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute später glich Dennis Schitz (36.) für den VfL zum 1:1 aus. Mit Beginn der zweiten Hälfte waren die Gastgeber nun das spielbestimmende Spiel und hatten in der 64. Minute durch Schitz noch die Chance auf den 2:1 Siegtreffer doch er scheiterte an Gästekeeper Marco Zulauf. Am Ende blieb es, aufgrund der zweiten Hälfte, glücklichen Remis für die Gersprenztäler.

TSV Altheim – FC Rimhorn 2:1 (1:0). Der TSV machte von Beginn an Druck und war über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft. Mert Barak (37.) brachte die Platzherren mit 1:0 in Führung. In der 78. Minute erhöht Ricardo Hieronymus auf 2:0. In der Schlussminute sah TSV-Keeper Jan Schickedanz (89.) die Rote Karte wegen einer Notbremse. Den fälligen Strafstoß verwandelte Robin Breunig (90.) für den FCR zum 1:2 Anschlusstreffer. TSV-Trainer Adis Ahmetovic sagte nach dem Spiel: „Das Ergebnis spiegelt in keinster Weise den Spielverlauf wider. Wir hätten die Partie klar gewinnen müssen“.