KOL-Relegation: Zweites Entscheidungsspiel im Odenwald Die südhessische Fußball-Relegation bietet 2026 reichlich Gesprächsstoff und immer neue Wendungen. Im Odenwald kommt es nun auch zu einem Entscheidungsspiel für die Kreisoberliga. von Christopher Frank · Heute, 22:49 Uhr · 0 Leser

Der SV Hummetroth und Viktoria Dieburg treffen am Mittwoch im Entscheidungsspiel aufeinander. Am Samstag gab es ein 1:1. – Foto: Dirk Affeldt

Hummetroth. Durch seinen Verzicht auf das Startrecht in der Fußball-Gruppenliga hat Verbandsliga-Absteiger FCA Darmstadt die Relegation im südhessischen Amateurfußball kräftig durcheinander gewirbelt. Das Finale um den vermeintlich letzten freien Platz in der Gruppenliga zwischen dem SV Hahn und dem SV Fürth (Endstand: 4:1) wurde zu einem bedeutungslosen Freundschaftsspiel. Da zeitgleich der VfR Fehlheim den Aufstieg in die Verbandsliga klarmachte, ist die Gruppenliga, Stand jetzt, erneut unterbesetzt. So bekommen die beiden Halbfinal-Verlierer TSG Steinbach und Olympia Lorsch eine unverhoffte zweite Chance auf den Einzug in die Gruppenliga. Die Vizemeister der Kreisoberligen Bergstraße (Lorsch) und Dieburg-Odenwald (Steinbach) treffen am Mittwoch, 17. Juni, in einem Entscheidungsspiel aufeinander. Gespielt wird auf dem Wald-Michelbacher Kunstrasenplatz an der Rudi-Wünzer-Straße, Anstoß ist um 19 Uhr.



Dies sei für die Region „eine ganz neue Konstellation“, sagte Gruppenliga-Klassenleiter Hartmut Schwöbel über das Finale nach dem eigentlichen Finale. Heute, 16:00 Uhr SV Hummetroth Hummetroth II SV DJK Viktoria Dieburg SV Dieburg 1 1 Doch am Samstagnachmittag wurde die ohnehin schon turbulente Relegation 2026 noch einmal um einen weiteren Eintrag in die Geschichtsbücher reicher. Im abschließenden Spiel der Dreierrunde um den freien Platz in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald trennten sich der SV Hummetroth II und Viktoria Dieburg mit 1:1 (0:0). Beide hatten zuvor gegen die SG Bad König/Zell jeweils mit 1:0 gewonnen, die Kurstädter stehen damit als Absteiger fest.

Hummetroth II und Viktoria Dieburg müssen nochmal ran Nun aber ist tatsächlich eingetreten, was Schwöbel, zugleich Odenwälder Kreisfußballwart, am Donnerstag im Gespräch mit dieser Redaktion fast schon geahnt hatte: Dieburg und Hummetroth sind nach drei Spieltagen punkt- und torgleich. Der direkte Vergleich endete unentschieden.

Mi., 17.06.2026, 19:00 Uhr SV DJK Viktoria Dieburg SV Dieburg SV Hummetroth Hummetroth II 19:00 PUSH