KOL-Relegation: Showdown in Reichelsheim Die Spannung steigt: Der SV Hummetroth II und der SV DJK Viktoria Dieburg kämpfen am Mittwoch um den freien Platz in der Kreisoberliga. Kurios ist die Situation jetzt schon von Jens Dörr und Thomas Nikella · Gestern, 08:00 Uhr · 0 Leser

Beherzt zur Sache ging es bereits im ersten Relegationsspiel zwischen dem SV DJK Viktoria Dieburg (links: Paul Pufe) und dem SV Hummetroth II (Issak Somov). Foto: Herbert Krämer

REICHELSHEIM. Es ist ein Novum in der Relegation: Der SV Hummetroth II und der SV DJK Viktoria Dieburg kämpfen am Mittwoch (19 Uhr) in einem Entscheidungsspiel in Reichelsheim um den letzten freien Platz in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald. Beide Mannschaften hatten sich am Samstag mit 1:1 getrennt, nachdem sie zuvor jeweils mit 1:0 gegen den Absteiger SG Bad König/Zell gewonnen hatten. Nach drei Spieltagen waren sie somit punkt- und torgleich. Die Spielordnung sieht für diesen Fall ein weiteres Duell auf neutralem Platz vor. Die Partie wird live auf Echo Online übertragen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Die Voraussetzungen haben sich für den Odenwälder A-Liga-Zweiten SV Hummetroth II im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen erheblich verbessert. So wird der zuletzt gesperrte Abwehrchef Ehsan Shahkhel ebenso in den Kader zurückkehren, wie Torjäger Morten Gräf und Wassilios Temirtzidis, die am Samstag noch im Urlaub weilten. „Er ist der Leader unserer Mannschaft, der vorangeht“, freut sich Hummetroths Spielertrainer Odysseas Floros besonders über Shahkhels Rückkehr. Von Gräf und Temirtzidis erhofft er sich mehr Durchschlagskraft im Offensivspiel. Schließlich blieben am Samstag selbst beste Chancen zu oft ungenutzt.

Dieburg hofft auf sein Offensivtrio und die stabile Abwehr Bei den Dieburgern wird dagegen wieder viel vom Offensivtrio um Spielmacher David Lang und die Zwillinge Toni und Henri Vogt abhängen. Toni Vogt bereitete der Hummetröther Defensive am Samstag erhebliche Probleme, Bruder Henri sorgte mit seinem Tor dafür, dass das Entscheidungsspiel überhaupt erst stattfindet.