KOL-Relegation: Showdown in Reichelsheim

REICHELSHEIM. Es ist ein Novum in der Relegation: Der SV Hummetroth II und der SV DJK Viktoria Dieburg kämpfen am Mittwoch (19 Uhr) in einem Entscheidungsspiel in Reichelsheim um den letzten freien Platz in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald. Beide Mannschaften hatten sich am Samstag mit 1:1 getrennt, nachdem sie zuvor jeweils mit 1:0 gegen den Absteiger SG Bad König/Zell gewonnen hatten. Nach drei Spieltagen waren sie somit punkt- und torgleich. Die Spielordnung sieht für diesen Fall ein weiteres Duell auf neutralem Platz vor. Die Partie wird live auf Echo Online übertragen.
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Die Voraussetzungen haben sich für den Odenwälder A-Liga-Zweiten SV Hummetroth II im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen erheblich verbessert. So wird der zuletzt gesperrte Abwehrchef Ehsan Shahkhel ebenso in den Kader zurückkehren, wie Torjäger Morten Gräf und Wassilios Temirtzidis, die am Samstag noch im Urlaub weilten. „Er ist der Leader unserer Mannschaft, der vorangeht“, freut sich Hummetroths Spielertrainer Odysseas Floros besonders über Shahkhels Rückkehr. Von Gräf und Temirtzidis erhofft er sich mehr Durchschlagskraft im Offensivspiel. Schließlich blieben am Samstag selbst beste Chancen zu oft ungenutzt.
Dieburg hofft auf sein Offensivtrio und die stabile Abwehr
Bei den Dieburgern wird dagegen wieder viel vom Offensivtrio um Spielmacher David Lang und die Zwillinge Toni und Henri Vogt abhängen. Toni Vogt bereitete der Hummetröther Defensive am Samstag erhebliche Probleme, Bruder Henri sorgte mit seinem Tor dafür, dass das Entscheidungsspiel überhaupt erst stattfindet.
Gefordert ist aber auch die zuletzt so stabile DJK-Abwehr – obwohl dort Kapitän Steffen Enders (Kreuzbandriss) sowie die ebenso verletzte Stammkraft Denys Lysokon weiter ausfallen.
Zusätzliche Motivation sicherlich für die DJK um Trainer Michael Motz: In der Kreisoberliga käme es nach einer gefühlten Ewigkeit wieder zu Dieburger Stadtderbys gegen den SC Hassia. Hohe dreistellige Zuschauerzahlen inklusive.
Siegt Steinbach im Parallelspiel, steigen beide Teams auf
Möglich ist übrigens auch, dass beide am Mittwoch feiern dürfen. Nämlich dann, wenn die TSG Steinbach im Parallelspiel gegen Olympia Lorsch in Wald-Michelbach in die Gruppenliga aufsteigt. Spannung im Odenwald ist vorprogrammiert.