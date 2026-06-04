KOL-Relegation: Nullnummer zum Auftakt

Immer nach vorne, doch in der Relegation reichte es für die Spvgg Seeheim-Jugenheim nur für ein 0:0. – Foto: Dirk Affeldt (Archiv)

Seeheim-Jugenheim. Mit einem 0:0-Unentschieden im ersten Relegationsspiel zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau zwischen dem Kreisoberligisten Spvgg. Seeheim-Jugenheim und dem Groß-Gerau A-Ligisten SSV Raunheim ist das Rennen um den letzten Platz für die kommende Spielzeit weiterhin offen. „Wir können mit dem Unentschieden gut leben“, erkannte der Raunheimer Spielertrainer David Schmelz nach der Partie.

Vor 650 Zuschauern waren die Raunheimer zunächst mit Schwung in die Partie gestartet, ehe die Gastgeber besser in das Spiel fanden. „Meine Spieler mussten sich erst an die große Kulisse gewöhnen“, erkannte Trainer Christopher Bohland. Im Verlauf der ersten 45 Minuten war es das Team des Kreisoberligisten, das in der Offensive gefährlicher wurde: „Wir hatten drei Großchancen, die muss man einfach machen.“

Die Raunheimer hatten mehr Ballbesitz, konnte sich aber gegen die engagiert spielenden Hausherren nicht durchsetzen. „Seeheim-Jugenheim hat genau so gespielt, wie wir es erwartet hatten. Wir wussten, dass sie zweikampfstark sind und ein gutes Umschaltspiel besitzen“, so Schmelz. Bei der Leistung seines Teams sah er noch viel Luft nach oben. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit kam Raunheim zur besten Möglichkeit, als Nadir Kadi am schnell reagierten Torhüter Mark Stamp scheiterte. Insgesamt zeigte sich Raunheim zu verspielt und ließ den direkten Weg zum gegnerischen Gehäuse vermissen. Zudem erkannte Schmelz, dass die große Kulisse und der tiefe Rasenplatz eine Herausforderung für sein Team war. Zu oft wollten es die Akteure in seinen Augen zu schön machen.

Ampelkarte für Raunheims Enes Demriel

Seeheim-Jugenheim wiederum überzeugte in der dritten Partie unter Trainer Bohland. Die Mannschaft zeigte in der Defensive eine konzentrierte Leistung und war mit ihrem schnellen Spiel in die Offensive immer gefährlich. Pech hatte der Gastgeber, dass ein Treffer von Lukas Bachmann (56.) keine Anerkennung fand, da Schiedsrichter Simon Wecht (Fürth) eine Abseitsstellung gesehen haben wollte. „Das war kein Abseits“, ärgerte sich Peter Polak, sportlicher Leiter der Elf von der Bergstraße. Auch nach der Ampelkarte gegen Enes Demriel (64./Raunheim) fiel kein Treffer mehr. In der zweiten Partie trifft die SSV Raunheim am Sonntag (16 Uhr) auf den FC Ober-Ramstadt.