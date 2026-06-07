KOL-Relegation: FCO verliert in Raunheim

– Foto: Dominik Claus

In der Relegation zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau hat der FC Ober-Ramstadt nach seiner ersten Partie bereits alle Chancen auf den Aufstieg verspielt. Der Zweite der Kreisliga A Darmstadt unterlag am Sonntag mit 2:4 bei der SSV Raunheim (Zweiter A-Liga Groß-Gerau), die nach dem 0:0 zum Auftakt bei der Spvgg Seeheim-Jugenheim bereits vier Punkte auf dem Konto hat. So viele kann auch Seeheim noch erreichen – und damit den Klassenerhalt. Vorausgesetzt ist ein deutlicher Sieg am Donnerstag (19 Uhr) im finalen Spiel der Runde in Ober-Ramstadt.

Die Hoffnungen der Ober-Ramstädter auf den Aufstieg sind nach dieser Niederlage dahin. Die Gäste mussten vor 600 Zuschauern dabei schon nach zwei Minuten den Rückstand durch Adin Hajdarbegovic (2.) hinnehmen. Zwar glich der FCO durch Emre Yildirim (43.) kurz vor der Pause aus. Doch die guten Vorsätze für die zweite Hälfte waren bei den Gästen nach dem Raunheimer Doppelschlag durch Christos Sinis (50.) und Yassin Rahhaoui (51.) zum 3:1 dahin. Rahhaoui (89.) erhöhte in der Schlussphase sogar noch und machte den Raunheimer Sieg perfekt. Yildirim verkürzte mit seinem zweiten Treffer (90.+3).