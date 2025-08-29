KOL: Reichenbach würde zu gern mal Kerwespiel gewinnen

Reichenbach (maz/ü). In Reichenbach soll am Wochenende gefeiert werden. Am Freitag beginnt in der Odenwälder Gemeinde die Kerb, weshalb das Kreisoberliga-Spiel zwischen der SG Reichenbach und der FSG Bensheim bereits am Freitag (19.30 Uhr) auf dem TSV-Sportplatz stattfindet.

Für die sieglose FSG Bensheim geht es darum, den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze nicht zu verlieren, die SG will wiederum die Distanz auf den Weststadtclub vergrößern. Mit vier Punkten hat die Mannschaft von Christian Bauer einen besseren Auftakt hingelegt als in der Vorsaison. Da hatten die Lautertaler nach vier Spielen nur zwei Punkte auf dem Konto. „Vor der Saison wären wir damit wahrscheinlich zufrieden gewesen. Im Rückblick hätten wir aber vielleicht mehr Punkte holen können“, sagt Bauer und hat das 2:3 gegen den VfL Birkenau im Sinn.

Nicht nur deswegen will sich die Bauer-Elf am Freitag mit einem Sieg belohnen. In ihrem dreijährigen Bestehen hat die SG Reichenbach noch kein Kerwe-Spiel gewonnen. „Wir haben was gutzumachen“, sagt Bauer. 2024 gab es vor heimischer Kulisse eine 1:5-Niederlage im Derby gegen den damaligen Aufsteiger SG Lindenfels/Winterkasten.

Bei der FSG hat sich Torwart Noah Runhaar einen Außenbandriss zugezogen und fällt sechs Wochen aus. Für ihn wird am Freitag wohl Ben Friesen ins Tor rücken, der erst in dieser Saison von der A-Jugend in die erste Mannschaft gekommen ist. „Er hat es im ersten Spiel gut gemacht“, sagt FSG-Abteilungsleiter Holger Rettig. Trotz des Verletzungspechs ist man im Sportpark West nicht nervös. „Wir behalten die Ruhe und arbeiten weiter an uns“, so Rettig.

Das gilt auch für die SG Reichenbach, die derzeit auf ihren Stürmer Nik Nonnemann verzichten muss. „Wir haben eine gute Breite im Kader“, sagt Bauer. Beste Voraussetzungen also für die Odenwälder, um am Wochenende wieder zu feiern.