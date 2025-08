KOL: Perfekter Saisoneinstand für Genclerbirligi

SV Olympia Biebesheim – TSV Goddelau 0:0. Vor rund 300 Zuschauern verdienten sich beide Teams letztlich einen Punkt. Nachdem Goddelau in den ersten 45 Minuten das bessere Team gestellt hatte, war Biebesheim im Anschluss bis 15 Minuten vor Spielende die aktivere Mannschaft. „Beide Mannschaften haben sich aber neutralisiert, sodass es kaum zu guten Torchancen kam“, erklärte Max Gewalt, Zweiter Vorsitzender von Biebesheim. Die beste Möglichkeit für die Hausherren vergab Pascal Michel nach 36 Minuten, als er einen Foulelfmeter am Tor vorbeischoss. Beide Teams zeigten eine interessante Begegnung, in der beide Torhüter aber nur wenige Möglichkeiten hatten, sich auszuzeichnen.

Büttelborn II verliert knapp gegen Hellas Darmstadt

VfR Groß-Gerau II mit großen Defensiv-Defiziten

VfR Groß-Gerau II – SG Modau 2:6 (2:4). Das verjüngte Team aus Modau zeigte direkt in der Anfangsphase, dass es für Groß-Gerau schwierig werden würde. Bis zur Pause war die Partie noch offen, da beide Mannschaften große Defizite in der Defensive hatten. Groß-Gerau war zwar in den ersten 45 Minuten die bessere Mannschaft, scheiterte aber an der schwachen Chancenverwertung. „Wir mussten 3:0 führen“, meinte Trainer Hakan Tutkun im Anschluss. Auch nach der Pause spielte das Team gut mit, scheiterte jedoch mehrfach an Gästetorhüter Nick Wüst, der bester Spieler seine Elf war. Im Gegensatz zu Groß-Gerau hatte Modau eine effektivere, gute Chancenverwertung. Beim neuformierten VfR-Team wurde deutlich, dass die Mannschaft noch einige Wochen benötigt, um die richtige Formation zu finden. Tore: 0:1, 2:6 Adedokun (17., 75.), 0:2, 1:3 Brinzing (22., 29.), 1:2 Öztürk (25.), 2:3 Vodraschka (31./FE), 2:4 Sofu (36.), 2:5 Aslan (63.).