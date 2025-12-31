KOL: Paul McNally bleibt bei der FSG

Bensheim (red). Die FSG Bensheim und Trainer Paul McNally arbeiten auch in der Saison 2026/27 zusammen. Damit geht McNally ab Sommer in seine vierte Runde bei den Bensheimern. Mit der FSG hat der B-Lizenz-Inhaber seit 2024 zwei Aufstiege von der B- bis in die Kreisoberliga gefeiert.

Obwohl die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz überwintert, will Paul McNally das junge Team weiterentwickeln und so langfristig die eigene Vereinsjugend an den Aktivenfußball heranführen. „Ich bin dankbar für das Vertrauen, das ich hier nach wie vor genießen darf“, setzt der 38-Jährige gerne seine Arbeit am Berliner Ring fort: „Die Mannschaft gehört zu den talentiertesten in der Region, und ich bin überzeugt, dass wir trotz der schwierigen Phase noch viel erreichen können.“