KOL: Palkovitsch ist Mitlechterns Albtraum Olympia-Mittelstürmer trifft dreimal beim 4:2 +++ FV Biblis kickt wie nach Oktoberfestbesuch: 1:8

Bergstraße. Die Tvgg Lorsch hatte gestern in der Kreisoberliga spielfrei. Eigentlich hätten die Turner beim SV Lörzenbach antreten müssen. Am Freitagabend herrschte bei den Odenwäldern jedoch größter Personalnotstand, sodass diese um eine Spielverlegung baten. „Natürlich sind wir dieser Bitte nachgekommen, haben wir doch selbst schon erfahren müssen, wie es ist, mit dem letzten Aufgebot antreten zu müssen“, bezog Lorschs Trainer Martin Weinbach Stellung zur kurzfristigen Absage. Die Begegnung soll im neuen Jahr am 26. Februar nachgeholt werden.

SG Unter-Abtsteinach – Eintracht Wald-Michelbach II 5:0 (2:0). Bis zum 2:0 für Unter-Abtsteinach war es ein Derby auf Augenhöhe. „Danach sind wir ins Rollen gekommen“, sagte Trainer Marcus Lauer, der klar machte: „Momentan machen wir eben vieles richtig. Hinten stehen wir grandios, vorne erzielen wir unsere Tore. Wir sind superhappy mit allem.“ Lob gab es von Lauer aber auch für Wald-Michelbach II: „Das sind viele junge Leute, die richtig gut Fußball spielen können. Wir sind froh, dass wir diese Hausnummer so gut gelöst haben.“

Tore: 1:0 Bittermann (10.), 2:0 Sengül (37.), 3:0 Gärtner (Foulelfmeter, 61.), 4:0 Sengül (77.), 5:0 Dinc (83.). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: beide mit geschlossener Leistung.

SSG Einhausen – SG Azzurri/Olympia Lampertheim 4:0 (2:0). Auch wenn beim Tabellenführer einige Spieler ausfielen oder angeschlagen auf der Bank Platz nahmen: Die SSG wurde ihrer Favoritenstellung gerecht. Der Erfolg hätte sogar noch deutlicher ausfallen können, ließ der Spitzenreiter doch einige hochkarätige Chancen ungenutzt, ganz zum Missfallen von Stefan Ringel. „Wir haben da in vielen Situationen vor dem Tor zu umständlich agiert, manchmal zu viel überlegt oder auch die falschen Entscheidungen getroffen. Da müssten eigentlich einige Treffer mehr auf dem Konto stehen. Auf der anderen Seite gilt es aber auch, unserem Torhüter Alexander Kunzelmann ein Lob auszusprechen, der uns im zweiten Abschnitt mit einigen tollen Paraden die Null gerettet hat“, so das Einhäuser Spielausschussmitglied. Nach dem 3:0 durch Max Gebhardt (62.) stellten die Einhäuser das Defensivverhalten fast gänzlich ein, was die Gäste zum Kontern einlud. Auf Kunzelmann war aber Verlass.

Tore: 1:0, 4:0 Steinmann (10., 85.), 2:0 Claus (38.), 3:0 Gebhardt (62.). – Schiedsrichter: Ihring (Altheim). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Kunzelmann, Döhren/Peleritti.

Olympia Lorsch – KSG Mitlechtern 4:2 (2:2). Kurz vor der Halbzeitpause im Lorscher Waldstadion sah es so aus, als ob sich die Platzherren auf dem Weg zu nächsten Niederlage befinden würden. Mitlechtern führte mit 2:0, die Olympia war höchstens körperlich präsent und versprühte keinerlei Torgefahr. Dann traf aber Lorschs Mittelstürmer Lars Palkovitsch binnen 60 Sekunden unmittelbar vor dem Pausenpfiff per Doppelpack zum 2:2-Ausgleich und leitete damit eine Aufholjagd der Lorscher ein, die am Schluss in einem Heimsieg enden sollte. „Der Doppelpack von Palkovitsch hat unsere Mannschaft wachgerüttelt, denn diese kam plötzlich wie verändert aus der Kabine und zeigte all das, was sie im ersten Abschnitt vermissen ließ. Da wurde gelaufen, gekämpft, und wenn auch spielerisch nicht alles optimal lief, waren wir die bessere Mannschaft und haben dann auch unsere Chancen genutzt. Das war heute eine Willensleistung und dafür gebührt der Mannschaft ein großes Kompliment“, zog Stephan Vogel vom Lorscher Spielausschuss sein Fazit. Das Tor des Tages markierte dabei das Lorscher Ur-Gestein Sascha Hinz, der aus 16 Metern volley zum 3:2 traf.

Tore: 0:1 Eckert (17.), 0:2 Bitsch (41.), 1:2, 2:2 Palkovitsch (45., 45.), 3:2 Hinz (69.), 4:2 Palkovitsch (90.). – Schiedsrichter: Sen (Groß-Gerau). – Zuschauer: 90. – Beste Spieler: Palkovitsch, Hinz, Schmitt/Eckert.

SG Odin Wald-Michelbach – FV Biblis 8:1 (6:0). Die SG erwischten einen Traumstart, führte schon nach 25 Minuten mit 4:0. „Biblis hat müde gewirkt, als ob sie am Samstag auf einem Oktoberfest gewesen wäre“, staunte SG-Pressewartin Nicole Veronelli und betonte: „Dass wir so hoch gewinnen würden, hätte ich nicht gedacht.“ Erst nach dem 1:6 zeigte Biblis mehr Gegenwehr. Doch letztlich kam Odin zu einem ungefährdeten Dreier.