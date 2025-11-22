KOL: Oppermanns Rückkehr steht bevor

Seckmauern. Der TSV Seckmauern gastiert in der Gruppenliga bereits am Samstag in seinem letzten Auswärtsspiel des Jahres beim FC Fürth (Anstoß 16.30 Uhr). „Vier Punkte aus den letzten beiden Spielen“ – so lautete die Devise von TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann schon kurz nach Abpfiff der 2:7-Schlappe der Odenwälder gegen den SV Geinsheim am vergangenen Wochenende.

„Die ersten zehn Minuten haben wir ein richtig gutes Gruppenliga-Spiel gemacht. Unser Pressing-Verhalten hat gepasst, und wir hatten zwei gute Torgelegenheiten, aus denen wir leider zu wenig gemacht haben“, erklärt Oppermann. Nach dem 0:1 sei aber plötzlich der Bruch gekommen, und der TSV sei „in sich zusammengefallen wie ein Kartenhaus“. Seckmauern steht damit zwar trotz nur eines Sieges aus den letzten neun Partien weiterhin auf Tabellenrang zwölf, hat aber immer weniger Vorsprung auf die Abstiegsplätze und könnte im schlechtesten Fall am Sonntag bis auf Platz 16 abrutschen.

Auffällig ist dabei vor allem die Gegentor-Flut, die die Odenwälder in den jüngsten drei Spielen mit insgesamt 16 Gegentreffern ereilt hat. „Wir sind, auch aufgrund der Relegation-bedingten, sehr kurzen Sommerpause, einfach überspielt. Einige Spieler sind in einem krassen Formtief und bräuchten eine Pause“, weiß Oppermann, der in der Winterpause die „Wunden lecken“ möchte.

Heute, 16:30 Uhr FC Fürth FC Fürth TSV Seckmauern Seckmauern 16:30 PUSH

Nichtsdestotrotz brauche es gegen den FC und kommende Woche zu Hause gegen Groß-Bieberau Punkte und keine Ausreden. Das Potenzial und die Spielstärke von Oppermanns Ex-Club FC Fürth sei den Odenwäldern natürlich, auch aus dem Hinspiel in Seckmauern (1:1), bekannt.

Und obwohl der Spielercoach noch immer Kontakt zu einigen Akteuren pflegt, müsse die Freundschaft am Samstag für 90 Minuten ruhen. „Wie wir das Spiel am Samstag bestreiten und wie wir auftreten, ist zweitrangig. Am Ende des Tages muss gepunktet werden. Egal wie“, fordert der 39-Jährige.

Lucas Oppermann schließt eigenes Comeback nicht aus

Personell sei „alles, was irgendwie laufen kann“ mit an Bord. Ob Oppermann, der seit dem letzten Sieg im Oktober in Alsbach (1:0) mit einem Bänderriss ausfällt, am Samstag sein Comeback gibt, schließt der Spielertrainer zumindest nicht kategorisch aus. Es dürfte jedoch eng werden.





