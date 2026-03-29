KOL: Olympia räumt Lokalrivalen den Weg zum Titel frei

Durch den Sieg von Olympia Lorsch stehen die Chancen vom Tvgg Lorsch auf den Titel aussichtsreicher. – Foto: Timo Babic (Archiv)

Bergstraße. In der Kreisoberliga müsste Spitzenreiter Tvgg Lorsch dem verehrten Lokalrivalen SC Olympia mindestens ein paar Freigetränke spendieren: Dank des Coups der Olympa beim Tabellenzweiten Eintracht Bürstadt beträgt der Vorsprung der Tvgg auf den härtesten Rivalen nun satte zehn Punkte.

Das Duell der Aufsteiger war eine klare Angelegenheit. Bereits den ersten Abschnitt bestimmten die Gäste, ließen gute Möglichkeiten liegen. Der zur Pause eingewechselte Lukas Schuckmann brachte Heppenheim mit seinem Treffer auf die Siegerstraße. „Ein verdienter Erfolgg für die Starkenburgia, die ein deutliches Chancenplus besaß. Defensiv haben wir nicht einmal schlecht gestanden, nach vorne war das bei uns aber einfach zu harmlos“, analysierte FSG-Abteilungsleiter Holger Rettig. Tore: 0:1 Schuckmann (52.), 0:2 Walter (64.). – Schiedsrichter: Granacher (Griesheim). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: keine/Schuckmann.

Endlich hat es mit dem zweiten Heimsieg dieser Saison geklappt. Noch besser: Seit zehn Spielen ist Lörzenbach unbesiegt - was in der Tabelle aber noch nicht durchschlägt. Abstiegskampf ist weiter ein Thema. Der Dreier war für SVL-Chef Stefan Jünger „ganz, ganz wichtig“, zumal die Grün-Weißen nach der Osterpause spielfrei sind und schauen müssen, was die Konkurrenz macht. Reichenbach war vor der Pause die bessere Mannschaft, mit der Hereinnahme von Niko Kilian wurde der SV stärker. In der spannenden Schlussphase probierte der Gast alles, um zum 2:2 zu kommen, die beste Chance hatte jedoch ein Lörzenbacher: Tim Krauß verpasste aus zwei Metern das 3:1. Tore: 1:0, 2:0 Hebling (56., 69., Foulelfmeter), 2:1 Steinbrecher (71.). – Schiedsrichter: Renner (Ol. Lorsch). – Zuschauer: 180. – Beste Spieler: geschlossene Leistung beider Seiten.

Gegen den FV funktionierte anfangs das Pressing nicht so wie gewünscht, „denn Biblis hat gut hinten rausgespielt“, sagte Tvgg-Trainer Martin Weinbach. Dennoch waren di Turner überlegen. Die beiden Treffer fielen jedoch erst spät. Zunächst verwertete Philipp Dewald eine Hereingabe von Luis Keil, bevor Konstantin Staffa ins leere Tor traf. „Die Minions haben das Ruder herumgerissen“, sagte Weinbach mit Blick auf Keil und Staffa, die beide noch in der A-Jugend spielen. Tore: 1:0 Dewald (81.), 2:0 Staffa (90). – Bes. Vorkommnis: Rot für Reiter (87., Biblis), Foulspiel. - Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Radmacher/Schnitzer.

Bei der auf den Punkt bestens aufgelegten SSG hatten die Odenwälder keine Siegchance, verharren auf dem Abstiegsrelegationsplatz. SSG-Trainer Andreas Keinz war hocherfreut, „denn bis zum 4:0 waren wir sehr präsent und aggressiv, so dass die kämpferische Komponente der Gäste nicht zur Geltung kam.“ Für Gästetrainer Kevin Schröder gab es nichts zu beschönigen: „Einhausen waren in allen Belangen besser, während wir nicht ins Spiel fanden.“ Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Knaup (14., 65., 69., 75.), 4:1 Schneider (77.), 4:2 Langer (90.). – Beste Spieler: Knaup, Mizera/keine.

Die SGU meldete sich nach der Heimniederlage gegen Eintracht Bürstadt eindrucksvoll zurück, hatte aber Glück, vor der Pause nicht in Rückstand zu geraten. Aus dem Nichts kam Unter-Abtsteinach zur erneuten Führung. Nils Anhölcher machte mit einem Treffer Marke Traumtor – von Außen volley in den Winkel – das 4:2 (69.) und sorgte damit für die Vorentscheidung. „Wir haben teilweise engagiert gespielt, aber man hat eben gesehen, warum wir da unten in der Tabelle stehen“, sagte Thomas Schmitt, der Pressewart der Birkenauer. Der VfL belegt nun den drittletzten Rang. Tore: 0:1 Siefert (12.), 1:1 Hick (19.), 1:2, 1:3 Erik Anhölcher (32., 49.), 2:3 Laudenklos (56.), 2:4 Nils Anhölcher (69.). – Schiedsrichter: Lange (Mensberg). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Nils Anhölcher, Erik Anhölcher.

Die Eintracht hatte nur drei Ersatzspieler. „Wir haben nicht das auf den Platz bekommen, was wir noch am vergangenen Wochenende beim Sieg in Unter-Abtsteinach gezeigt haben. Wir haben drei Fehler gemacht, die Lorsch eiskalt ausgenutzt hat. Es war ein rabenschwarzer Sonntag“, sagte Trainer Dennis Weiland. Die Lorscher Führung glich die Eintracht noch aus. Doch dann zogen die offensiv effektiven Gäste bis zur Pause auf 3:1 weg . Torjäger Lars Palkovitsch machte mit seinem Doppelschlag im zweiten Durchgang alles klar. Tore: 0:1 Hinz (14.), 1:1 Huseinovic (26.), 1:2 Kunert (30.), 1:3 Ulpins (37.), 1:4 , 1:5 Palkovitsch (50., 64.), 2:5 Dushaj (82.). – Schiedsrichter: Wolf (Darmstadt). – Zuschauer: 80. Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Im zweiten Durchgang wurden die Platzherren stärker. Nach einem Foul an Julian Schneider verwandelte Maurizio Müller den Elfmeter zum 3:3 (73.). Vier Minuten später gelang Julian Hohrein mit einem Heber aus 30 Metern das 4:3. Zuvor hatte Gianluca Müller (KSG) die Gelb-Rote Karte wegen unsportlichem Verhalten bekommen. In der Nachspielzeit sahen bei der Alemannia Torwart Alessandro Ragni (90.) wegen Beleidigung und Kapitän Ibrahim Cephaneci (90.+12) Rot. „Das war mächtig was los, wir freuen uns über die drei Punkte“, sagte Achim Tremper, der Betreuer der KSG. Tore: 0:1 Kunz (8.),1:1 Julian Schneider (12.), 2:1 Gianluca Müller (19.), 2:2 Hodzic (34.), 2:3 Kunz (52.) , 3:3 Maurizio Müller (Foulelfmeter 73.) , 4:3 Hohrein (77.). – Schiedsrichter: Hennemann (Roßdorf). – Zuschauer: 90. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.





