Mit dem 2:0-Sieg über den FC Ober-Abtsteinach am Karsamstag hat der FC Alemannia Groß-Rohrheim (am Ball Torschütze Taqiyeddine Boukhalfa) den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga so gut wie sicher. Am Sonntag kommt mit dem SV Lörzenbach der nächste Abstiegskandidat zur Alemannia. Foto: Thorsten Gutschalk

KOL: Olympia Lorsch ist bereit für Vizemeisterschaft Im Verfolgerduell gegen den Dritten SG Unter-Abtsteinach können die Lorscher alles klarmachen Verlinkte Inhalte KOL Bergstraße Flockenbach II Abtsteinach VfL Birkenau Tvgg Lorsch + 18 weitere

Bergstraße. In der Kreisoberliga ist Meister FC Fürth am Wochenende spielfrei. Er bekommt drei Punkte kampflos, da Gegner Sportfreunde Heppenheim bekanntlich in der Winterpause zurückgezogen hat und als erster Absteiger feststeht. In Sachen Vize-Meisterschaft ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Der SC Olympia Lorsch hat die besten Karten und kann am Sonntag den entscheidenden Schritt machen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Heute, 15:00 Uhr SC Olympia Lorsch Oly. Lorsch SG Unter-Abtsteinach Abtsteinach 15:00 PUSH Olympia Lorsch kann aus dem Vollen schöpfen und will drei Punkte

Die Lorscher empfangen am Sonntag (15 Uhr) den Tabellendritten SG Unter-Abtsteinach und würden mit einem Sieg den Vorsprung auf elf Punkte vergrößern – und das vier Spieltage vor Saisonende. "Da wollen wir natürlich die Punkte in Lorsch behalten, auch wenn wir uns der Tatsache bewusst sind, dass wir einen richtig starken Gegner zu Gast haben", sagt Olympia-Trainer Marius Döll, der die SGU als "spielstärkste Mannschaft der Liga" lobt. Döll glaubt aber auch, Schwächen ausgemacht zu haben. "Nach vorne ist Unter-Abtsteinach extrem gefährlich und verfügt mit meinem ehemaligen Mannschaftskameraden Blerton Muca über einen echten Unterschiedsspieler." Da wusste Döll allerdings noch nicht, dass Muca verletzt ausfällt. In Sachen Personal hat der Olympia das spielfreie Osterwochenende gutgetan. Bis auf Andreas Krämer, den Rückenprobleme plagen, kann der Coach am Sonntag wohl aus dem Vollen schöpfen. Döll selbst liegt in dieser Woche krankheitsbedingt flach und wird von seinen Co-Trainern in der Trainingsarbeit vertreten, ist aber zuversichtlich, am Sonntag wieder an der Seitenlinie stehen zu können. Blerton Muca fällt mit Fußbruch aus Für die Unter-Abtsteinacher ist es wohl die letzte Chance, den zweiten Tabellenplatz noch zu erreichen. Doch personell sieht es nicht gut aus für den Ligadritten. Über Ostern hat sich Blerton Muca einen Fußbruch zugezogen. "Das ist typisch für diese schwierige Saison und wieder ein ganz schlechtes Vorzeichen", sagt Trainer Marcus Lauer, gibt sich aber angriffslustig: "Es gilt, die Saison ordentlich zu Ende zu spielen. Unser Anspruch ist es schon, dieses Spiel zu gewinnen." Die Lorscher haben in diesem Jahr aber noch kein Pflichtspiel verloren und die Konstanz gezeigt, die sich Lauer von seiner Mannschaft gewünscht hat: "Ich würde schon sagen, dass wir spielerisch die bessere Anlage haben, aber leider haben wir in dieser Spielzeit einfach zu viel Mist gebaut."

Birkenau mit kniffliger Aufgabe bei der SG Lindenfels/Winterkasten Beim Tabellenvierten VfL Birkenau gehen die Offiziellen locker, aber mit breiter Brust in die Endphase der Saison. Zehn Punkte Rückstand hat der VfL auf den Zweiten Olympia Lorsch, könnte bei einem Unter-Abtsteinacher Sieg Boden gut machen. Aber vom Aufstieg spricht in Birkenau niemand, zumal die Aufgabe am Sonntag (15 Uhr), bei der SG Lindenfels/Winterkasten knifflig ist. "Der Naturrasen in Winterkasten lässt eigentlich nichts Fußballerisches zu. Wir müssen erst mit den Umständen zurechtkommen", sagt Trainer Daniel Hahn, der "endlich einmal" alle Leistungsträger an Bord hat.

Heute, 15:00 Uhr FV Biblis FV Biblis KSG Mitlechtern Mitlechtern 15:00 PUSH

FV Biblis hat den Ligaverbleib "in der eigenen Hand" Der FV Biblis hat nach den Siegen über die Tvgg Lorsch und die SSG Einhausen neues Selbstvertrauen getankt. Mit nun 23 Punkten steht das Team von Spielertrainer Torsten Schnitzer auf dem ersten Nichtabstiegsrang. "Den wollen wir verteidigen bis zum Schluss", sagt der Coach, der nach der Runde sein Amt abgeben wird, vor dem Heimspiel am Sonntag gegen die KSG Mitlechtern (15 Uhr). Bei den Odenwäldern lief es zuletzt gar nicht rund (vier Niederlagen in Folge), sie haben im Gegensatz zu den Biblisern aber den Ligaverbleib ziemlich sicher. Neun Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang. "Wir wollen einen weiteren Sieg einfahren. Ich bin nach den letzten Ergebnissen zuversichtlich, dass wir den Ligaverbleib schaffen. Wir haben es in der eigenen Hand", betont Schnitzer.