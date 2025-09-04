KOL: Olympia Biebesheim vergeigt Chancen

Biebesheim. Im Heimspiel gegen die SKG Bickenbach musste der SV Olympia Biebesheim in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau eine 1:3 (0:1)-Niederlage hinnehmen. „Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft“, ärgerte sich Max Gewalt, zweiter Vorsitzender der Hausherren.

Die Mannschaft konnte spielerisch überzeugen, scheiterte aber an der schwachen Chancenverwertung. Bickenbach hingegen „hatte vier Chancen und erzielt drei Tore“, so Gewalt. Mit Pascal Michel stand der beste Olympia-Torschütze nicht zur Verfügung. Durch Lucas Anding (25.) gingen die Gäste in Führung. Direkt nach der Pause kamen die Biebesheimer durch Fabian Kaney (47.) zum gerechten Ausgleich. Und während weiterhin gute Möglichkeiten nicht verwertet wurden, erzielte dafür Bickenbach durch Joel Leonhard Grau (65.) die erneute Führung. In der Nachspielzeit traf dann noch Diego Cuesta Dilly für die Gäste.