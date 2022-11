KOL: Olympia bereit fürs Spitzenspiel Sonntag gegen SG Unter-Abtsteinach

Lorsch. Der Sportclub Olympia Lorsch ist schon seit sechs Punktspielen in der Kreisoberliga ungeschlagen, hat sich in der Tabelle vom 13. auf den fünften Platz vorgearbeitet. Die Leistung war zwar nicht immer überzeugend, der Ertrag von 16 Zählern aus diesen sechs Begegnungen stimme aber, findet Trainer Sebastian Lindner: „Mit der Punktausbeute sind wir absolut zufrieden, dennoch sind wir noch nicht ganz da, wo wir eigentlich sein wollen.“ Immerhin hat die Olympia Anschluss an die Tabellenspitze geschafft, empfängt nun am Sonntag (15 Uhr) den Tabellendritten von der SG Unter-Abtsteinach. „Eine echte Standortbestimmung “, hat das Spitzenspiel für Lindner einen richtungsweisenden Charakter.