KOL: Oldie Sascha Hinz rettet Olympia in letzter Sekunde

Biblis musste in Winterkasten einen Punkt holen, um sicher vor Ober-Absteinach zu bleiben, der auf dem Abstiegsplatz lag und drei Punkte Rückstand auf den FV hatte. Und tatsächlich schafften es die Gäste mit dem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit, vor dem FCO zu bleiben. Kevin Schröder blickte mit gemischten Gefühlen auf das Spiel. „Wir wollten unbedingt den ersten Heimsieg in diesem Jahr und ich glaube, das haben die Fans auch gespürt“, sagte der SG-Trainer. „Deswegen fühlt es sich jetzt etwas komisch an, dass wir das nicht geschafft haben.“ Denn angesichts der Chancenverwertung hätten die Gastgeber nach dem 2:1-Führungstreffer alles entscheiden müssen. Tore: 1:0 Weber (22.), 1:1 Greiß (30.), 2:1 Bechtel (50.), 2:2 Schnitzer (90.+3, Foulelfmeter). – Zuschauer: 300. – Bes. Vorkommnis: Morweister (Biblis) hält Elfmeter von Schneider (65.). – Beste Spieler: Weber, Serdar, Klische/Bandieramonte, Morweiser.