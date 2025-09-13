KOL Odenwald: Brensbach mit massiven Personalsorgen

Odenwaldkreis. Bei Kreisoberliga-Aufsteiger SSV Brensbach knirscht es ganz gewaltig. Die Gersprenztaler beklagten 14 Verletzte im 22-Mann-Kader. „So eine prekäre Situation habe ich in all den vielen Jahren bei der SSV noch nicht erlebt“, sagt Brensbachs Trainer Michele Rodemer vor dem Heimspiel gegen den Dieburger A-Liga-Meister Viktoria Urberach am kommenden Sonntag (Anstoß 15 Uhr).

Um deutlich zu machen, wie schwierig die Personalsituation ist, nennt Brensbachs Trainer den Ausfall von Fabian Windeck, der entscheidende Mann in der Innenverteidigung, der für Brensbachs Stabilität unverzichtbar ist. Auch Ex-Hessenligaspieler Martin Schwarz humpelte im letzten Spiel mit noch zwei anderen Hochkarätern vom Platz. Mit Daniel Beck fehlt der Top-Angreifer im Brensbacher Angriffszentrum. Die Liste ließe sich beliebig fortführen.

Die brenzlige Personalsituation fordert von den Brensbachern viel Improvisation. Derzeit gelingt Rodemer das ganz gut, denn der Aufsteiger steht auf Rang drei: „Die Punktausbeute und unsere Spielweise ist stark. Und unsere defensive Stabilisation – erst sechs Gegentore – überlässt dem Gegner nur wenige Chancen. Die Mannschaft haut sich da richtig gut rein, sind total überzeugend im Spiel gegen den Ball“, schildert Brensbachs Trainer die Situation beim Aufsteiger. Rodemer zeigt sich aber auch selbstkritisch und warnt: „Unser Spiel mit dem Ball ist ausbaufähig, weil wir derzeit mit nur wenigen Spielern im Training nichts einstudieren können. Wir trainieren auch aktuell nicht. Ich kann noch nicht abschätzen, wer mir am Sonntag zur Verfügung steht.“

Brensbachs Coach ist in der glücklichen Lage, immer wieder Spieler aus der B-Liga-Formation zu rekrutieren. Darunter erfahrene Fußballer, die einst in der A-Liga aufliefen. Gerade erst hat das Brensbacher Perspektivteam die Tabellenführung in der Kreisliga B übernommen. Auf die Breite des Kaders kann sich Rodemer also verlassen. Hinzu kommt Talent Tom Nürnberger aus der A-Jugend, den die Mannschaft gut aufnahm und der mit starken Vorstellungen überzeugte.

"Hätten einen Punkt mitnehmen müssen"

Der Wille und die hohe Effizienz vor dem Lützelbacher Tor stimmte beim 3:0-Erfolg gegen den SV Lützel-Wiebelsbach. Die kämpferische Einstellung und die Kompaktheit lassen den Aufsteiger auch in dieser Situation zu wichtigen Punkten kommen. Das Mannschaftsgefüge ist intakt.

Nicht ganz so gut wie gegen Lützelbach lief es beim TSV Lengfeld: Fußballerisch war es ein Spiel Not gegen Elend. Rodemer: „Einen Punkt hätten wir da allemal mitnehmen müssen. Drei Leistungsträger fielen schon in der ersten Hälfte aus, in den letzten 20 Minuten standen humpelnde und kranke Fußballer auf dem Platz.“

Nun geht es am Sonntag gegen Viktoria Urberach. Sollte der Gast mit der vollen Kapelle in Brensbach aufspielen, dann ist der Dieburger A-Liga-Meister klarer Favorit. „Urberach ist sehr schwer einzuschätzen. Sie stellen eine sehr flexible Mannschaft, die mehrere Systeme beherrscht. Mit Müller im Mittelfeld haben sie einen überragenden Mann, der dazu beiträgt, dass die Mannschaft sehr geschlossen auftritt“, sagt Rodemer, dessen Team aber nicht chancenlos erscheint.

Weiter spielt die SG Rimhorn/Neustadt gegen das Spitzenteam der TSG Steinbach bereits am Samstag um 16 Uhr. Eine schwere Aufgabe für Rimhorn, die auf das Team der Stunde treffen: 19:4 Tore und sechs Siege in Serie spielte die TSG ein – ein überragender Wert. Hält der auch an der Mühlhäuser Straße?

Der TSV Günterfürst hat nach der 2:6-Klatsche vom Vorspieltag etwas gutzumachen. Zuletzt konnte sich die TSV-Offensive nicht wie gewohnt zeigen. In Eppertshausen ist der Druck der Gastgeber groß. Eine gute Gelegenheit für den TSV, über seine Umschaltmonte wieder erfolgreicher Fußball zu spielen. Das Personal für einen Sieg bringen die Odenwälder ja auf den Platz.

Ein Spiel auf Augenhöhe ist zwischen der SG Mosbach gegen den TV Fränkisch-Crumbach zu erwarten. Einsatz, Wille und der Zusammenhalt sprechen für die Rodensteiner.





