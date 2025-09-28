 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Musab Sener (Mitte) erzielte den Ehrentreffer bei der deutlichen 1:7-Niederlage seines VfR Groß-Gerau II gegen Germania Eberstadt. Foto: Uwe Krämer
KOL: Nur die SKG hat Grund zum Feiern

Walldorf siegt in Traisa mit 3:1, während alle anderen Groß-Gerauer Kreisoberligisten leer ausgehen

Groß-Gerau. Mit einem 3:1-Erfolg beim SV Traisa war die SKG Walldorf in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau das einzige siegreiche Team aus dem Kreis Groß-Gerau.

Gestern, 13:00 Uhr
VfR Groß-Gerau
VfR Groß-GerauGroß-Gerau II
Germania Eberstadt
Germania EberstadtGe.Eberstadt
1
7
Abpfiff

Im ersten Abschnitt spielte Groß-Gerau gut mit und konnte die Partie ausgeglichen gestalten. Nach dem Platzverweis für Erstmannschaftsspieler Nicloas Cortes Bambague (66.), der einen eigenen Mitspieler beleidigte, drehte sich der Spielverlauf. „Die Gelb-Rote Karte war entscheidend, bis zum dritten Treffer war Groß-Gerau ein unangenehmer Gegner“, erklärte SV-Trainer Felix Kreutz.

Tore: 0:1, 0:2 Barth (31., 41.), 1:2 Sener (43.), 1:3 Mangold (68.), 1:4 Ganschinietz (78.), 1:5, 1:7 Link (83., 90+1), 1:6 Rau (90.). - Gelb-Rote Karte: Nicloas Cortes Bambague (66.).

Gestern, 15:30 Uhr
Genclerbirligi Bischofsheim
Genclerbirligi BischofsheimFC Gencler
Rot-Weiß Darmstadt
Rot-Weiß DarmstadtRW Darmstadt II
2
3
Abpfiff

Obwohl Darmstadt elf kranke Spieler fehlten, konnten sich die Gäste aufgrund einer starken zweiten Halbzeit verdient durchsetzen. In der ersten Halbzeit nutzte Bischofsheim seine Möglichkeiten gut aus. Darmstadt hatte aufgrund der kranken Spieler um eine Verlegung gebeten, die aber vom Gegner abgelehnt wurde. „Der Sieg schmeckt dadurch noch besser“, freute sich RW-Trainer Marvin Zimmer.

Tore: 0:1 Kalbfleisch (10.), 1:1 Tarakci (45.+1), 2:1 Cianciotti (45.+4), 2:2 Prediger (74.), 2:3 Caliskanoglu (77.).

Alex Bonias trifft spät für Aufstiegskandidat SV Hahn

Gestern, 15:00 Uhr
SV Hahn
SV HahnSV Hahn
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn II
2
1
Abpfiff

Erst kurz vor Spielende kam Hahn noch zum Erfolg. Die kampfstarken Büttelborner konnten mit einer guten Defensivordnung die Partie offen gestalten. Erst Alex Bonias traf fünf Minuten vor Spielende zum glücklichen Sieg für den Aufstiegskandidaten.

Tore: 1:0 Stork (20./Foulelfmeter), 1:1 Haehner (61.), 2:1 Bonias (85). - Rote Karte: Christian Kissel (90.+4/Büttelborn).

Gestern, 15:00 Uhr
SKG Bickenbach
SKG BickenbachBickenbach
TSV Goddelau
TSV GoddelauTSV Goddelau
3
1
Abpfiff

Die erste Partie unter dem neuen SKG-Trainer Markus Pleuler war bereits zur Pause entschieden. In der ersten halben Stunde bestimmte allerdings Goddelau die Partie, verpasste aber die verdiente Führung. Nach dem Seitenwechsel verwaltete Bickenbach den Vorsprung und setzte sich sicher durch.

Tore: 1:0, 3:0 Anding (33., 43.), 2:0 Spiecker (39.), 3:1 Hammann (88./Foulelfmeter).

Gestern, 15:00 Uhr
SV Traisa
SV TraisaSV Traisa
SKG Walldorf
SKG WalldorfSKG Walldorf
1
3
Abpfiff

Das junge Team der Hausherren war über weite Phasen die spielbestimmende Elf, musste aber einem effektiveren Gegner geschlagen geben. Vor allem im ersten Abschnitt war Traisa die bessere Elf, verpasste aber die Führung erhöhen. „Wir hatten alles im Griff, leisten uns aber zwei Abwehrschnitzer, die Walldorf ausnutzt“, ärgerte sich Trainer Mischa Güntner. Nach der Pause erspielte sich viele Torchancen, konnte dies aber nicht verwerten. Walldorf erwies sich als die clevere Elf.

Tore: 1:0 Boukhou (15.), 1:1, 1:2 Beldiman (24., 38.), 1:3 Wahid (90.+7).

Gestern, 15:30 Uhr
Darmstädter TSG 1846
Darmstädter TSG 1846TSG 1846
SV Olympia Biebesheim
SV Olympia BiebesheimBiebesheim
4
0
Abpfiff

Die Biebesheimer waren besser im Spiel, als es das Ergebnis vermuten lässt. Vor dem Darmstädter Führungstreffer waren die Gäste aktiver. Mit dem zweiten Treffer nach dem Seitenwechsel war die Begegnung aber entschieden. Trotz der Niederlage zeigten die Gäste eine ordentliche Leistung, waren aber in oder Offensive zu harmlos. „Ein verdienter Sieg gegen einen guten Gegner, der aber zu hoch ausfiel“, so TSG-Trainer Till Baum.

Tore: 1:0. 2:0 Schmidtner (27., 58.), 3:0 Horst (68.), 4:0 Campanelli (76.).



