KOL: Nur die SKG hat Grund zum Feiern

Musab Sener (Mitte) erzielte den Ehrentreffer bei der deutlichen 1:7-Niederlage seines VfR Groß-Gerau II gegen Germania Eberstadt. Foto: Uwe Krämer

Groß-Gerau. Mit einem 3:1-Erfolg beim SV Traisa war die SKG Walldorf in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau das einzige siegreiche Team aus dem Kreis Groß-Gerau.

Im ersten Abschnitt spielte Groß-Gerau gut mit und konnte die Partie ausgeglichen gestalten. Nach dem Platzverweis für Erstmannschaftsspieler Nicloas Cortes Bambague (66.), der einen eigenen Mitspieler beleidigte, drehte sich der Spielverlauf. „Die Gelb-Rote Karte war entscheidend, bis zum dritten Treffer war Groß-Gerau ein unangenehmer Gegner“, erklärte SV-Trainer Felix Kreutz. Tore: 0:1, 0:2 Barth (31., 41.), 1:2 Sener (43.), 1:3 Mangold (68.), 1:4 Ganschinietz (78.), 1:5, 1:7 Link (83., 90+1), 1:6 Rau (90.). - Gelb-Rote Karte: Nicloas Cortes Bambague (66.).

Obwohl Darmstadt elf kranke Spieler fehlten, konnten sich die Gäste aufgrund einer starken zweiten Halbzeit verdient durchsetzen. In der ersten Halbzeit nutzte Bischofsheim seine Möglichkeiten gut aus. Darmstadt hatte aufgrund der kranken Spieler um eine Verlegung gebeten, die aber vom Gegner abgelehnt wurde. „Der Sieg schmeckt dadurch noch besser“, freute sich RW-Trainer Marvin Zimmer. Tore: 0:1 Kalbfleisch (10.), 1:1 Tarakci (45.+1), 2:1 Cianciotti (45.+4), 2:2 Prediger (74.), 2:3 Caliskanoglu (77.). Alex Bonias trifft spät für Aufstiegskandidat SV Hahn

Erst kurz vor Spielende kam Hahn noch zum Erfolg. Die kampfstarken Büttelborner konnten mit einer guten Defensivordnung die Partie offen gestalten. Erst Alex Bonias traf fünf Minuten vor Spielende zum glücklichen Sieg für den Aufstiegskandidaten. Tore: 1:0 Stork (20./Foulelfmeter), 1:1 Haehner (61.), 2:1 Bonias (85). - Rote Karte: Christian Kissel (90.+4/Büttelborn).

Die erste Partie unter dem neuen SKG-Trainer Markus Pleuler war bereits zur Pause entschieden. In der ersten halben Stunde bestimmte allerdings Goddelau die Partie, verpasste aber die verdiente Führung. Nach dem Seitenwechsel verwaltete Bickenbach den Vorsprung und setzte sich sicher durch. Tore: 1:0, 3:0 Anding (33., 43.), 2:0 Spiecker (39.), 3:1 Hammann (88./Foulelfmeter).

Das junge Team der Hausherren war über weite Phasen die spielbestimmende Elf, musste aber einem effektiveren Gegner geschlagen geben. Vor allem im ersten Abschnitt war Traisa die bessere Elf, verpasste aber die Führung erhöhen. „Wir hatten alles im Griff, leisten uns aber zwei Abwehrschnitzer, die Walldorf ausnutzt“, ärgerte sich Trainer Mischa Güntner. Nach der Pause erspielte sich viele Torchancen, konnte dies aber nicht verwerten. Walldorf erwies sich als die clevere Elf. Tore: 1:0 Boukhou (15.), 1:1, 1:2 Beldiman (24., 38.), 1:3 Wahid (90.+7).