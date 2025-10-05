KOL: Nur 4:4 in Lörzenbach: Trainer Lauer stellt Vertrauensfrage

Der VfL beendete seine Negativserie von drei Niederlagen in Folge. Lindenfels/Winterkasten lag zwar nach 16 Minuten nicht unverdienten mit 2:1 in Front, war dem 3:1 in dieser Phase sogar nahe. Doch danach nutzten die Platzherren ihre Torchancen konsequent, drehten die Partie innerhalb von drei Minuten mit zwei Toren. "In der zweiten Halbzeit haben wir es krachen lassen", freute sich Birkenaus Pressewart Thomas Schmitt. "Nun hoffen wir, dass wir mit einem Sieg im nächsten Spiel gegen Bensheim wieder in ruhigere Fahrwasser kommen", sagte Schmitt. Auf dieses hofft auch die SG, deren Trainer Kevin Schröder nicht zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft: "Heute sind zwei verunsicherte Teams aufeinandergetroffen, aber wir haben den Gegner selbst ins Spiel gebracht. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir wieder zurück in die Spur finden können." Tore: 1:0 Fabio Tschunt (10.), 1:1 Prikel (14.), 1:2 Brunner (16.), 2:2 Laudenklos (27.), 3:2, 4:2 Fröhlich (30., 51,), 5:2, 6:2 Laudenklos (59., 73.), 6:3 Meister (76.). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Laudenklos, Frölich/geschlossene Leistung.