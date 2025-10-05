KOL: Nur 4:4 in Lörzenbach: Trainer Lauer stellt Vertrauensfrage

Bergstraße. In der Kreisoberliga hat Eintracht Bürstadt die Chance, bis auf einen Punkt an den spielfreien Tabellenführer Tvgg Lorsch heranzukommen, nicht genutzt. Die FSG Bensheim bleibt trotz des Remis gegen den Ligazweiten Schlusslicht.
Lörzenbach erkämpfte sich einen Punkt, nach dem es im ersten Durchgang nicht aussah. Die Unter-Abtsteinacher gingen mit 2:0 in Führung und hatten weitere dicke Chancen auf den dritten Treffer. Doch dann verkürzte der SV noch vor der Halbzeit durch einen Elfmeter auf 1:2. Im zweiten Durchgang lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Lörzenbach ging sogar mit 4:3 in Front. Nils Anhölcher rettete der SG einen Punkt. "Vor dem Spiel hätte ich das Ergebnis unterschrieben, aber wir haben so viele gute Chancen noch liegen gelassen", sagte Ron Hachenberger, der Coach des SVL. Sein Gegenüber Marcus Lauer stellte die Vertrauensfrage: "Ich habe die Mannschaft gefragt, ob ich ein Hindernis bin, ich warte jetzt mal auf die Antwort." Tore: 0:1 Cermjani (34.), 0:2 Nugusse (44) , 1:2 Sadic (45.+2), 2:2 Rettig (47.), 2:3 Dolicanin (60.) 3:3 Krauss (67.), 4:3 Hebling (73.), 4:4 Anhölcher (77.). – Schiedsrichter: Müller (Darmstadt). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.
Der VfL beendete seine Negativserie von drei Niederlagen in Folge. Lindenfels/Winterkasten lag zwar nach 16 Minuten nicht unverdienten mit 2:1 in Front, war dem 3:1 in dieser Phase sogar nahe. Doch danach nutzten die Platzherren ihre Torchancen konsequent, drehten die Partie innerhalb von drei Minuten mit zwei Toren. "In der zweiten Halbzeit haben wir es krachen lassen", freute sich Birkenaus Pressewart Thomas Schmitt. "Nun hoffen wir, dass wir mit einem Sieg im nächsten Spiel gegen Bensheim wieder in ruhigere Fahrwasser kommen", sagte Schmitt. Auf dieses hofft auch die SG, deren Trainer Kevin Schröder nicht zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft: "Heute sind zwei verunsicherte Teams aufeinandergetroffen, aber wir haben den Gegner selbst ins Spiel gebracht. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir wieder zurück in die Spur finden können." Tore: 1:0 Fabio Tschunt (10.), 1:1 Prikel (14.), 1:2 Brunner (16.), 2:2 Laudenklos (27.), 3:2, 4:2 Fröhlich (30., 51,), 5:2, 6:2 Laudenklos (59., 73.), 6:3 Meister (76.). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Laudenklos, Frölich/geschlossene Leistung.
Aufsteiger Heppenheim nahm die drei Punkte nicht unverdient mit nach Hause. "Bei uns hat ein bisschen der Spielfluss gespielt. Dann haben wir ein blödes Gegentor bekommen. Wir haben danach eigentlich keine zwingende Situation vor dem Tor mehr", sagte KSG-Pressewart Achim Tremper. Die erste Hälfte war ausgeglichen. Nach dem Seitenwechsel traf ausgerechnet Lars Tremper, ein Verwandter von Achim Tremper, aus dem Gewühl heraus zur 1:0-Führung der Starkenburgia. In der Folge waren die Heppenheimer dem zweiten Treffer näher als Mitlechtern dem Ausgleich. Tor: 0:1 Tremper (48.). – Schiedsrichter: Öksüz (Brandau). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.
Die Olympia hatte mehr Spielanteile, Flockenbach verteidigte aber gut. "Lorsch hatte eine gute Chancen im ersten Durchgang, die müssen sie machen, aber haben es nicht", beobachtete SVU-Co-Trainer Yannik Cezane: "Wir haben bis zum Schluss auf unsere Möglichkeit gelauert." Die kam in der ersten Minute der Nachspielzeit. Die Lorscher waren ein bisschen zu weit aufgerückt; Tine Lozar schloss den Konter mit dem umjubelten 1:0 ab. "Ich denke, der Dreier ist verdient", sagte Cezane. Auf der Gegenseite war die Enttäuschung groß. Lorschs Teammanager Bekir Ilhan sprach von einer „ärgerlichen, weil vermeidbaren Niederlage“. Tore: 1:0 Lozar (90.+1). – Schiedsrichter: Aydin (Eppertshausen). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.
Abermals zeigte der Aufsteiger eine engagierte Leistung, musste aber nach einem Elfmeter das Tor zum 0:1-Rückstand hinnehmen. Der ehemalige FSG-Stürmer Jasko Huseinovic ging nach einer Berührung gekonnt zu Boden und holte den Strafstoß raus. "Man kann ihn geben", sagte FSG-Vorstandsmitglied Wolfgang Schmidt. Torwart Noah Runhaar hielt sogar den Strafstoß, doch der Nachschuss landete im Tor. Die Bensheimer gaben aber nicht auf: Enver Reqica ließ eine Flanke im Strafraum prallen und Kamal Chahdi, erzielte den verdienten 1:1-Ausgleichstreffer. Tore: 0:1 Hasanaj (32.), 1:1 Chahdi (88.). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: beide mit geschlossener Leistung.