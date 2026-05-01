KOL: Noch hat Bürstadt minimale Chance In der Kreisoberliga Bergstraße kann Eintracht Bürstadt noch ganz nach vorne kommen +++ Was der Sportliche Leiter Flamur Bajrami dazu sagt +++ Tvgg Lorsch erwartet Starkenburgia. von Redaktion · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Fünf Spieltage vor Saisonende hat Eintracht Bürstadt, Tabellendritter der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße, acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Tvgg Lorsch. Drei sind es auf Relegationsplatzinhaber Olympia Lorsch. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Bergstraße (bore/net/ü). In der Kreisoberliga steht die Tvgg Lorsch mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Erster Verfolger ist der SC Olympia Lorsch (50 Punkte). Als Dritter liegt Eintracht Bürstadt in Lauerstellung. Das Team von Coach Dennis Weiland hat drei Punkte Rückstand auf Rang zwei. Am Sonntag, 15 Uhr, treten die Bürstadter beim heimstarken Fünften SV Unter-Flockenbach II an.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 03.05.2026, 15:30 Uhr SV Unter-Flockenbach Flockenbach II SV DJK Eintracht Bürstadt SV Bürstadt 15:30 PUSH „Wir haben immer noch eine rechnerische Chance auf Platz eins, aber klar ist: Wir müssen erst einmal unsere Aufgaben machen“, sagt Flamur Bajrami, der Sportliche Leiter der Eintracht, der vor dem Gegner warnt: „Der SVU hat viele gute technische Spieler. Gerade zu Hause ist das eine sehr gute Mannschaft. Das wird schwer, aber natürlich wollen den Dreier holen.“ Justin Günder wird wegen einer Bänderverletzung fehlen. „Zum Glück hat er sich nichts gebrochen, aber die Saison ist für ihn beendet“, sagt Bajrami.

Im Kampf um den Ligaverbleib hat der FC Alemannia Groß-Rohrheim mit dem klaren Derby-Heimsieg über den FV Biblis ein Ausrufezeichen gesetzt. „Der Dreier war ganz wichtig, nun wollen wir in unserem nächsten Heimspiel nachlegen“, sagt Klaus Anthes, der Vorsitzende der Groß-Rohrheimer Kicker. Mit einem Sieg am Sonntag, 15 Uhr, gegen die SG Lindenfels/Winterkasten, die als Vorletzter auf dem Relegationsrang steht, könnte die Alemannia einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib machen. Bei einem Sieg hätte Groß-Rohrheim nämlich acht Punkte Vorsprung auf den Gegner. „Das ist wieder eine Sechs-Punkte-Partie für uns“, sagt Anthes.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr FSG Bensheim FSG Bensheim VfL Birkenau VfL Birkenau 15:00 PUSH

Beim VfL Birkenau hofft Trainer Daniel Hahn nach dem 4:2-Sieg in Lindenfels, dass der Knoten endgültig geplatzt ist. Beim abgeschlagenen Schlusslicht FSG Bensheim will der Drittletzte am Sonntag, 15 Uhr, nachlegen. „Wir wollen den Schwung mitnehmen. Die Mannschaft hat schon gegen die starken Teams wie Olympia Lorsch gut gespielt, sich aber jetzt endlich einmal belohnt“, sagt Hahn, der betont: „Wir gehören ja auch eigentlich nicht da unten hin.“