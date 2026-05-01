KOL: Noch hat Bürstadt minimale Chance

Bergstraße (bore/net/ü). In der Kreisoberliga steht die Tvgg Lorsch mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Erster Verfolger ist der SC Olympia Lorsch (50 Punkte). Als Dritter liegt Eintracht Bürstadt in Lauerstellung. Das Team von Coach Dennis Weiland hat drei Punkte Rückstand auf Rang zwei. Am Sonntag, 15 Uhr, treten die Bürstadter beim heimstarken Fünften SV Unter-Flockenbach II an.
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„Wir haben immer noch eine rechnerische Chance auf Platz eins, aber klar ist: Wir müssen erst einmal unsere Aufgaben machen“, sagt Flamur Bajrami, der Sportliche Leiter der Eintracht, der vor dem Gegner warnt: „Der SVU hat viele gute technische Spieler. Gerade zu Hause ist das eine sehr gute Mannschaft. Das wird schwer, aber natürlich wollen den Dreier holen.“ Justin Günder wird wegen einer Bänderverletzung fehlen. „Zum Glück hat er sich nichts gebrochen, aber die Saison ist für ihn beendet“, sagt Bajrami.
Im Kampf um den Ligaverbleib hat der FC Alemannia Groß-Rohrheim mit dem klaren Derby-Heimsieg über den FV Biblis ein Ausrufezeichen gesetzt. „Der Dreier war ganz wichtig, nun wollen wir in unserem nächsten Heimspiel nachlegen“, sagt Klaus Anthes, der Vorsitzende der Groß-Rohrheimer Kicker. Mit einem Sieg am Sonntag, 15 Uhr, gegen die SG Lindenfels/Winterkasten, die als Vorletzter auf dem Relegationsrang steht, könnte die Alemannia einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib machen. Bei einem Sieg hätte Groß-Rohrheim nämlich acht Punkte Vorsprung auf den Gegner. „Das ist wieder eine Sechs-Punkte-Partie für uns“, sagt Anthes.
Beim VfL Birkenau hofft Trainer Daniel Hahn nach dem 4:2-Sieg in Lindenfels, dass der Knoten endgültig geplatzt ist. Beim abgeschlagenen Schlusslicht FSG Bensheim will der Drittletzte am Sonntag, 15 Uhr, nachlegen. „Wir wollen den Schwung mitnehmen. Die Mannschaft hat schon gegen die starken Teams wie Olympia Lorsch gut gespielt, sich aber jetzt endlich einmal belohnt“, sagt Hahn, der betont: „Wir gehören ja auch eigentlich nicht da unten hin.“
Der SV Lörzenbach machte beim 3:3 in Unter-Abtsteinach seinem Ruf als Unentschieden-König wieder alle Ehre. Aber der Punkt könnte so wichtig gewesen sein. Derzeit ist der SVL drei Zähler vor dem Vorletzten SG Lindenfels/Winterkasten, der ja auch schon eine Partie mehr absolviert hat. Gegen den Zweiten SC Olympia Lorsch am Sonntag, 15 Uhr, will Lörzenbach überraschen. „Zu Hause sind wir immer schwer zu schlagen“, sieht Coach Ron Hachenberger seine Mannschaft nicht chancenlos.