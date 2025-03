KOL: Nicht alle dürfen spielen

Bergstraße. In der Kreisoberliga steht der 19. Spieltag an – allerdings mit einem Spiel weniger als geplant. Die Partie zwischen dem FC Ober-Abtsteinach und den Sportfreunden Heppenheim wurde am Freitag kurzfristig abgesetzt. Schlusslicht Heppenheim nannte Spielermangel als Grund für die Absage, der FCO erhält kampflos die drei Punkte.

Die KSG Mitlechtern kann auf eine ordentliche Vorrunde blicken. „Wir haben uns super entwickelt, ich bin stolz auf die Mannschaft“, lobt Coach Ronny Sauer, der auch mit der Wintervorbereitung zufrieden ist. Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt der Achte Mitlechtern den Siebten SV Unter-Flockenbach. Für Sauer ist der Gegner eine große Unbekannte. „Man weiß ja nie, wie die Flockenbacher spielen. Es kann sein, dass sie von oben mit Spielern gefüttert werden. Dann wird es natürlich schwer für uns“, sagt Sauer. Bei der KSG hat sich in der Vorbereitung Julian Schneider schwerer verletzt und fällt wohl die Restrunde aus. Dafür ist mit Philipp Klein ein Spieler zurück, der lange fehlte.

Bei acht Punkten Rückstand auf Rang zwei hat Eintracht Bürstadt sogar noch Chancen auf die Vize-Meisterschaft. Allerdings haben im Winter wichtige Spieler wie Hüseyin Tutay und Rojhan Akcan den Club verlassen. Neu-Coach Dennis Weiland hat jüngst offenbar für neuen Schub gesorgt. Im Kreispokal gewann die Eintracht beim FSV Rimbach mit 5:1. In einem letzten Test feierte Bürstadt einen 1:0-Erfolg über den FC 07 Bensheim. „Wir wollen schon noch eine gute Restrunde spielen“, macht Sportdirektor Andreas Seidel klar. Jetzt erwarten die Bürstädter den SV Lörzenbach (Sonntag, 15 Uhr), der eine durchwachsene Vorbereitung gehabt hat. „Leider haben wir nicht die verletzten Spieler zurückbekommen, wie wir dachten. Mit Dean Hebling fehlt am Sonntag ein wichtiger Spieler, und wir haben noch jede Menge Fragezeichen“, sagt Trainer Ron Hachenberger. Die Eintracht sei eine gestandene Kreisoberliga-Truppe: „Aber wir nehmen die Aufgabe voll an.“

Spitzenreiter FC Fürth hat 18 von 18 Spielen gewonnen. Bei 17 Punkten Vorsprung können es die Fürther beim Restart eigentlich gelassen angehen lassen. Aber wer Ralf Ripperger kennt, weiß, dass der Trainer immer maximalen Erfolg will. Und eine Saison ohne Punktverlust zu beenden, hat in der Kreisoberliga auch noch keiner geschafft. Gegner FV Biblis kämpft noch um den Ligaverbleib. Unter der Woche hat sich die Nachfolge für den am Saisonende ausscheidenden Spielertrainer Thorsten Schnitzer geklärt. Dennis De Sousa Barba soll in Zukunft als Spielertrainer fungieren.