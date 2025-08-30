Ein Spieler des TSV Höchst holt zum Schuss aus. – Foto: Anna Kult (Archiv)

KOL: Neustart an der Jahnstraße geglückt TSV Höchst hat sich nach dem Abstieg neu aufgestellt +++ Trainer zieht positive Zwischenbilanz

Höchst. Der Saisonstart für Christian Stapp, den neuen Trainer des Kreisoberligisten TSV Höchst, kann man durchaus als gelungen bezeichnen. Nach vier Siegen aus vier Spielen grüßt der Absteiger von der Tabellenspitze, steht zudem in der zweiten Runde des Kreispokals. „Die Stimmung in den Tagen nach dem Abstieg war schon ziemlich unten“, erinnert sich Stapp, der natürlich das Relegationsfinale gegen den TSV Seckmauern beobachtet hatte. „Aber“, fügt er an, „es war auch eine kleine Erleichterung da, weil man sich so lange durch die Saison gequält hat.“

„Aber", fügt er an, „es war auch eine kleine Erleichterung da, weil man sich so lange durch die Saison gequält hat."

Er habe den Abstieg ab dem ersten Tag der Vorbereitung nie mehr thematisiert. „Wir haben die Gedanken dahingehend gedreht, dass wir jetzt einen Neuanfang brauchen", so der neue Mann, der im Sommer aus Rimhorn an die Jahnstraße gekommen war. Dieser soll mit einem deutlich veränderten Team bewerkstelligt werden. Junge Spieler wie Nick Müller, Niklas Bär und Elias Kuhn von der SG Bad König/Zell oder Jakob Rückert, Leon Luft, Nicklas Schuch und Nikolas Helm von der SG Sandbach haben den Kader verstärkt. Dagegen haben Routinier und Spielertrainer Christian Remmers sowie alte „Haudegen" wie Karsten Specht oder Daniel Manschitz ihre aktive Spielerkarriere beendet.

Es ist eine Art Paradigmenwechsel beim TSV, der den Neuaufbau eine Klasse tiefer dazu nutzt, jungen und talentierten Spielern eine Plattform in der Kreisoberliga zu geben. Der ihnen Zeit für ihre Weiterentwicklung lässt, um dann irgendwann wieder den Weg zurück in die Gruppenliga zu finden, die der TSV über viele Jahre angehört hat. „Eine Klasse tiefer, wo man weniger Gegnerdruck hat, ist man als Trainer natürlich auch empfänglicher dafür, die jungen Spieler reinzuwerfen und ihnen Spielzeit zu geben“, so der 45-Jährige. „Das macht es etwas leichter, die Jugs zu integrieren, weil man auch vielleicht nicht gleich wieder unter Druck ist mit den Ergebnissen.“ Ihm selbst sei die neue Aufgabe leichtgefallen. „Aber wenn jemand Neues dorthin kommt, wo ein Christian Remmers zehn Jahre lang Spielertrainer war, ist das schon eine Umstellung für die Spieler, dass da jemand draußen ist, der das begleitend coacht“, sagt Stapp, der nach eigener Aussage „viel mit Prinzipien“ arbeitet für die verschiedenen Phasen im Spiel. „Das gibt Halt, Struktur und Sicherheit.“ Zudem hat der Verein auch eine Kamera angeschafft, um Schwachpunkte besser herausarbeiten zu können.