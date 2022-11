KOL: Neuer Trainer für VfL Michelstadt Verein trennt sich vom bisherigen Trainergespann der KOL-Mannschaft +++ Nachfolger vorübergehend

Michelstadt. Der Vorstand des VfL Michelstadt hat am Montagabend das bisherige Trainergespann der Kreisoberliga-Mannschaft, Marcel Weyrauch und Daniel Breitwieser, mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt. Das teilt der Verein in einer E-Mail von Geschäftsführer Harald Fey mit. „Wir bedanken uns für die geleistete Arbeit in den schwierigen Zeiten und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute“, ist hier zu lesen. Das Traineramt beim VfL übernimmt bis auf weiteres Ali Sadik aus dem Jugendbereich.