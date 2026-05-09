KOL: Neuer Trainer für Genclerbirligi Bischofsheim

Bischofsheim. Genclerbirligi Bischofsheim bekommt einen neuen Trainer. Dies jedoch erst zur neuen Saison, das bestätigt der Kreisoberligist und Vereinssprecher Thomas Krause auf Anfrage dieser Redaktion. Da war noch am späten Sonntagabend nach dem wichtigen 6:1-Erfolg gegen die Darmstädter TSG, mit dem Aufsteiger Genclerbirligi Bischofsheim im Kampf um den Klassenerhalt weiter Boden gutmachte, über das Online-Fußballportal Fupa eine Änderung auf der Trainerposition eingegangen, die zunächst für Fragezeichen sorgte.
Die Hintergründe sind schlicht: Trainer Ugur Yildirim verlässt den Verein nach Ablauf der aktuellen Spielzeit aus privaten wie auch beruflichen Gründen. "Mein Sohn spielt beim SV Gonsenheim", erklärt Yildirim. Der Zeitaufwand sei auf Dauer schlicht zu groß. Bei seinem neuen Club in der A-Liga Mainz-Bingen, mehr wollte Yildirim noch nicht verraten, könne er die Trainings einfach besser kombinieren. Und betont: "Ich habe hier eine super Zeit, es macht viel Spaß mit diesem Team." Auch die Verantwortlichen bei Genclerbirligi berichten von guten Gesprächen. "Er tut alles für uns, damit wir den Klassenerhalt schaffen", betont Krause.
Vor gut drei Monaten hatte Yildirim, der das Team erst Ende Oktober 2025 und in der tiefroten Abstiegszone mit nur sechs Punkten nach 16 Spielen übernommen hatte, die Vereinsverantwortlichen von Genclerbirligi um den Vorsitzenden Metin Tarakci über seine Entscheidung informiert, der sogleich die Fühler ausstreckte. Und auch fündig wurde unter mehreren möglichen Kandidaten.
Deniz Yalcinkaya freut sich schon auf die neue Aufgabe mit einer "sehr jungen Mannschaft", die auf ihn am vergangenen Spieltag, da war Yalcinkaya nämlich schon vor Ort, einen sehr guten Eindruck gemacht habe. Der 35-Jährige hat schon eine bewegte Vita. Seit zwölf Jahren ist er als Trainer aktiv, nachdem ein Kreuzbandriss das Karriereende des einstigen linken Flügelspielers bedeutete. Heute spielt er bei seinem jetzigen Verein TuS Medenbach II weiter hinten, "auf der Sechs oder der Acht", verrät Yalcinkaya, der seine ersten Schritte einst beim SV Frauenstein unternahm.
Es folgten Stationen unter anderem bei Biebrich 02, Schott Mainz und zuletzt beim SV Gonsenheim, wo er die U19 und das NLZ-Nachwuchsteam als Co-Trainer betreute. Stolz ist Deniz Yalcinkaya außerdem auf seine Hospitanz bei Galatasaray. Nun blickt er nach einer rund einjährigen Pause voller Vorfreude auf die künftigen Aufgaben in Bischofsheim. "Es passt menschlich und mir gefällt das Projekt des Vereins." Yalcinkaya übernimmt das Team auch im Falle eines Abstiegs zurück in die A-Liga: "Ja, klar, ein Mann ein Wort!"
Bis es soweit ist, will Ugur Yildirim mit dem Team den Klassenverbleib in der Kreisoberliga schaffen. Und ist optimistisch, dass das klappt. Nach dem jüngsten Dreier vergangenes Wochenende gegen die Darmstädter TSG sind es aktuell vier Punkte auf den Relegationsplatz. "Wir brauchen noch ein paar Punkte", weiß Yildirim. Der mit Tabellenprimus SV Hahn am Sonntag (10., 15 Uhr) freilich keine leichte Aufgabe vor sich hat.