KOL: Neuer Trainer für Genclerbirligi Bischofsheim

Die Hintergründe sind schlicht: Trainer Ugur Yildirim verlässt den Verein nach Ablauf der aktuellen Spielzeit aus privaten wie auch beruflichen Gründen. "Mein Sohn spielt beim SV Gonsenheim", erklärt Yildirim. Der Zeitaufwand sei auf Dauer schlicht zu groß. Bei seinem neuen Club in der A-Liga Mainz-Bingen, mehr wollte Yildirim noch nicht verraten, könne er die Trainings einfach besser kombinieren. Und betont: "Ich habe hier eine super Zeit, es macht viel Spaß mit diesem Team." Auch die Verantwortlichen bei Genclerbirligi berichten von guten Gesprächen. "Er tut alles für uns, damit wir den Klassenerhalt schaffen", betont Krause.

Vor gut drei Monaten hatte Yildirim, der das Team erst Ende Oktober 2025 und in der tiefroten Abstiegszone mit nur sechs Punkten nach 16 Spielen übernommen hatte, die Vereinsverantwortlichen von Genclerbirligi um den Vorsitzenden Metin Tarakci über seine Entscheidung informiert, der sogleich die Fühler ausstreckte. Und auch fündig wurde unter mehreren möglichen Kandidaten.

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