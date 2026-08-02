KOL: Neue Spielgemeinschaft biegt Auftaktspiel um SG Beuerbach/Wallrabenstein ringt SG Schlangenbad nach Pausenrückstand nieder +++ Kreisoberliga-Rückkehrer SSV Hattenheim holt Punkt +++ TV Idstein siegt in Eltville von Hartmut Steindorf · Heute, 21:21 Uhr · 0 Leser

Die SG Beuerbach/Wallrabenstein und die SG Schlangenbad lieferten sich ein packendes Spiel- mit dem besseren Ende für die Gastgeber. – Foto: Jörg Halisch

Ohne Überraschungen startete die Kreisoberliga Rheingau-Taunus in die neue Runde: Der TV Idstein bestätigte mit einem 3:1 bei Gruppenliga-Absteiger Spielvereinigung Eltville seine Ambitionen. Auch Vizemeister SV Walsdorf ließ beim 2:0 bei Aufsteiger SV Johannisberg nichts anbrennen. Die neu formierte Spielgemeinschaft Beuerbach/ Wallrabenstein rang nach Rückstand die SG Schlangenbad mit 2:1 nieder. Der zweite Aufsteiger SSV Hattenheim sammelte beim 2:2 gegen die SG Bad Schwalbach/Langenseifen den ersten Punkt ein. Erster Spitzenreiter ist die SG Rauenthal/ Martinsthal, die den FC Kiedrich mit 6:0 abfertigte.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:00 Uhr Spvgg. Eltville Eltville TV Idstein Idstein 1 3 Abpfiff Eltvilles Sven Klärner sieht seine Erwartungen an die Gästetruppe bestätigt: „Wer aufsteigen will, muss erst mal gegen Idstein gewinnen.“ Mit seinem Team war er bis zur Pause hoch zufrieden, bedauerte, dass nach Artur Gebels 1:0 hier kein zweiter Treffer gelang. Nach Wiederanpfiff verschärften die Gäste dann das Tempo. „Wir konnten das nach durchwachsener Vorbereitung einfach nicht mehr mitgehen, luden Idstein mit Abwehrfehlern zu den drei Toren ein.“ Sebastian Berberich, Mats Neuhaus und Luis Cortijo-Lange trafen beim Gast.

Die neu gegründete Spielgemeinschaft ließ sich im ersten Abschnitt von den intensiv zur Sache gehenden Gästen den Schneid abkaufen. Mit der Einwechslung von Alex Alexiadis noch vor der Pause ging dann aber ein Ruck durch die Heimelf: „Er prägte ab diesem Zeitpunkt mit viel Einsatz den Willen der ganzen Truppe“ so Dirk Hünerbein. Sein Filius Yannik hatte dann mit seinem Doppelpack nach einer Stunde auch wesentlichen Anteil an der Wende. Benedikt Landvogt hatte in der ersten Spielminute für den Premierentreffer der Runde gesorgt.

Der Aufsteiger war gegen den favorisierten Gast lange gut dabei: „Wir müssen uns zwar an das körperbetontere Spiel in der Kreisoberliga erst gewöhnen, zeigten aber in der Offensive unsere Qualitäten und hatten den Ausgleich mehrfach auf dem Fuß“ war Johannisbergs Robert Lottre trotz der Niederlage nicht unzufrieden. Mario de Oliveira Neto traf doppelt, nach dem 0:2 zehn Minten vor dem Abpfiff war der Deckel drauf.

Auch der zweite Aufsteiger zeigte sich präsent und hätte nach guten Möglichkeiten von Bastian Herke, Tobias Hofmann und Sebastian Bergmann auch einen Dreier feiern können. „Die Gäste hatten allerdings mehr Ballbesitz, daher geht das Remis in Ordnung“, analysierte Dennis Merten. Arin Hatamian legte zweimal vor, Jannik Hösch und Felix Mickan waren die Schützen der Gäste. Oli Höng auf der Sechs setzte bei Hattenheim Zeichen. Milan Börner und Julien Knedlik bei Ra/Ma zurück

Kiedrich wehrte sich zwar tapfer, hatte nach Wiederanpfiff eine starke Viertelstunde, war aber alles in allem offensiv zu schwach. „Für uns nach dem Abstieg ein guter Start“, freut sich Daniel Schadel, dass seine Rauenthaler gleich von der Spitze grüßen. Innenverteidiger Bastian Stern traf wie Milan Börner und Jan Lucas Steinmetz doppelt, die länger ausgefallenen Börner und Julien Knedlik zeigten sich gleich wieder als Verstärkung.

Im ersten Durchgang lief bei Laufenselden noch nicht alles rund, allerdings war Wörsdorf da noch mit Vollgas dabei und konnte durch Amir Arrahmouni per Elfmeter ausgleichen. „Unsere gute Vorbereitung zahlte sich dann aber aus, wir hatten in der zweiten Hälfte deutlich mehr Luft“, lobte Markus Dick. Hendrik Litzius (2), Kai Rehbein, Jona Schön und Nico Melzer trugen sich in die erste Schützenliste ein, Arrahmounis zweiter Treffer bedeutete das zwischenzeitliche 2:4. Stark für beide Teams zeigte sich auch der 15jährige Schiedsrichter Max Medenbach aus Weilburg.