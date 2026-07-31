KOL: Neue SG strebt Einheit an Die neue Spielgemeinschaft SG Lörzenbach/Mitlechtern deutete in der Vorbereitung mit deutlichen Siegen ihre Stärke an +++ Coach Ron Hachenberger freut sich nun auf den Saisonstart. von Reiner Bohlander · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der frühere Lörzenbacher Coach Ron Hachenberger wird auch die Geschicke der neuen SG Lörzenbach/Mitlechtern leiten – gemeinsam mit Jonas Maurer. Als spielender Co-Trainer fungiert Tim Krauss. (Archiv) Foto: Dagmar Jährling

Lörzenbach. Aus zwei mach eins. Die Kreisoberliga-Kicker der KSG Mitlechtern und des SV Lörzenbach haben sich im Sommer zur SG Lörzenbach/Mitlechtern zusammengeschlossen. Waren sie nach dem Ende der ersten Spielgemeinschaft über Jahre hinweg erbitterte Konkurrenten, wollen sie nun eine verschworene Einheit bilden. Wie ist das Projekt angelaufen? Nach mehreren Wochen Vorbereitung zeigt sich Ron Hachenberger zufrieden. Der frühere Coach des SVL, der das neue Team nun gemeinsam mit Jonas Maurer betreut, sagt: „Wir sind auf dem Weg, eine Einheit zu werden, müssen aber natürlich erst einmal richtig zusammenwachsen. Die Jungs ziehen im Training schon sehr gut mit. Alle Spieler sind fit. Wir haben natürlich jetzt einen großen Kader. Ich bin optimistisch, was die neue Runde angeht.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Wichtige Leistungsträger beider Teams sind geblieben. Julian und Laurin Schneider, Felix Hohrein oder Christoph Kilian, Finn Renkewitz, Clemens Kilian sowie Jannis Hirsch spielten 2025/26 bei der KSG Mitlechtern eine wichtige Rolle. Beim SV Lörzenbach waren die beiden Offensivakteure Dean Hebling und der spielende Co-Trainer Tim Krauss faktisch Schlüsselspieler. Hinzu kommen drei externe Neuzugänge im Sommer. Das Trio Denis Dörsam, Philip Trares und Jonas Ripper kam von der SG Wald-Michelbach und bringt reichlich Gruppenligaerfahrung mit. Kurz gesagt: Die Qualität im Kader ist hoch.

26 Spieler bilden den Kader der neuen SG Lörzenbach/Mitlechtern „Man muss schon sagen, dass sich das Team sehr schnell gefunden hat. Wir wissen aber, dass das noch ein längerer Findungsprozess ist“, betont Hachenberger. Insgesamt besteht der Kader der neuen SG Lörzenbach/Mitlechtern aus 26 Spielern. Mit Tobias Pfeifer, Filip Babic sowie Philippas Schmitt stehen Hachenberger und Maurer sogar drei Keeper zur Verfügung. Die Zeiten, in denen die Coaches gerade in den Herbstmonaten ein Team zusammenkratzen mussten, dürften erst einmal vorbei sein. „Das ist natürlich für uns Trainer auch eine Herausforderung. Denn wir wollen natürlich versuchen, jeden Spieler auf dem Weg mitzunehmen“, sagt Ron Hachenberger. In der vergangenen Spielzeit kämpften sowohl der SV Lörzenbach als auch die KSG lange Zeit um den Klassenerhalt. „Wenn das in den kommenden Wochen wieder so sein sollte, dann würden wir richtig viel falsch machen“, sagt Ron Hachenberger kurz vor dem Start der neuen Saison an diesem Sonntag (15 Uhr) bei der FSG Bensheim. „Wichtig ist“, so der Trainer weiter, „dass der Spaß an erster Stelle steht, und da finde ich, sind wir auch auf dem richtigen Weg.“