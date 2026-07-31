KOL: Neue SG strebt Einheit an

Lörzenbach. Aus zwei mach eins. Die Kreisoberliga-Kicker der KSG Mitlechtern und des SV Lörzenbach haben sich im Sommer zur SG Lörzenbach/Mitlechtern zusammengeschlossen. Waren sie nach dem Ende der ersten Spielgemeinschaft über Jahre hinweg erbitterte Konkurrenten, wollen sie nun eine verschworene Einheit bilden. Wie ist das Projekt angelaufen? Nach mehreren Wochen Vorbereitung zeigt sich Ron Hachenberger zufrieden. Der frühere Coach des SVL, der das neue Team nun gemeinsam mit Jonas Maurer betreut, sagt: „Wir sind auf dem Weg, eine Einheit zu werden, müssen aber natürlich erst einmal richtig zusammenwachsen. Die Jungs ziehen im Training schon sehr gut mit. Alle Spieler sind fit. Wir haben natürlich jetzt einen großen Kader. Ich bin optimistisch, was die neue Runde angeht.“
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Wichtige Leistungsträger beider Teams sind geblieben. Julian und Laurin Schneider, Felix Hohrein oder Christoph Kilian, Finn Renkewitz, Clemens Kilian sowie Jannis Hirsch spielten 2025/26 bei der KSG Mitlechtern eine wichtige Rolle. Beim SV Lörzenbach waren die beiden Offensivakteure Dean Hebling und der spielende Co-Trainer Tim Krauss faktisch Schlüsselspieler. Hinzu kommen drei externe Neuzugänge im Sommer. Das Trio Denis Dörsam, Philip Trares und Jonas Ripper kam von der SG Wald-Michelbach und bringt reichlich Gruppenligaerfahrung mit. Kurz gesagt: Die Qualität im Kader ist hoch.
„Man muss schon sagen, dass sich das Team sehr schnell gefunden hat. Wir wissen aber, dass das noch ein längerer Findungsprozess ist“, betont Hachenberger. Insgesamt besteht der Kader der neuen SG Lörzenbach/Mitlechtern aus 26 Spielern. Mit Tobias Pfeifer, Filip Babic sowie Philippas Schmitt stehen Hachenberger und Maurer sogar drei Keeper zur Verfügung. Die Zeiten, in denen die Coaches gerade in den Herbstmonaten ein Team zusammenkratzen mussten, dürften erst einmal vorbei sein. „Das ist natürlich für uns Trainer auch eine Herausforderung. Denn wir wollen natürlich versuchen, jeden Spieler auf dem Weg mitzunehmen“, sagt Ron Hachenberger.
In der vergangenen Spielzeit kämpften sowohl der SV Lörzenbach als auch die KSG lange Zeit um den Klassenerhalt. „Wenn das in den kommenden Wochen wieder so sein sollte, dann würden wir richtig viel falsch machen“, sagt Ron Hachenberger kurz vor dem Start der neuen Saison an diesem Sonntag (15 Uhr) bei der FSG Bensheim. „Wichtig ist“, so der Trainer weiter, „dass der Spaß an erster Stelle steht, und da finde ich, sind wir auch auf dem richtigen Weg.“
Die Vorbereitungsergebnisse der SG waren vielversprechend, alle Testspiele wurden gewonnen. Beim SC Rodau gab es beispielswiese einen klaren 9:1-Erfolg. Gegen den FC Ober-Abtsteinach fuhr die Spielgemeinschaft einen 7:2‑Heimerfolg ein. Bei Verbandsligist VfR Fehlheim landete die SG Lörzenbach/Mitlechtern zum Start in die Testspielserie gleich einen 4:3-Sieg. Das war dann schon einmal ein erstes Ausrufezeichen. Zudem gewann die Mannschaft die eigene Sportwoche in Mitlechtern. Die SG fuhr dabei souveräne Siege ein. Im Finale besiegte das Team Starkenburgia Heppenheim mit 5:0. Ein Team, das Coach Hachenberger als Spitzenmannschaft der Kreisoberliga ansieht. Und zuletzt bezwang die SG Lörzenbach/Mitlechtern in einer weiteren Testpartie auswärts den FC Alsbach mit 3:1.
Am Sonntag steht nun das erste Ligaspiel in Bensheim an. Die FSG belegte in der abgelaufenen Kreisoberliga-Spielzeit den letzten Tabellenrang, ausgerechnet die neuformierte SG sorgte (durch den Rückzug der KSG Mitlechtern) jedoch dafür, dass ein Platz in der Liga frei wurde. Für die Bensheimer. „Ich denke schon, dass die Bensheimer stärker in die neue Runde gehen“, sagt Hachenberger, der aber auch klar macht: „Das ist ein Gegner, gegen den wir den Anspruch haben, zu gewinnen. Für uns ist das nun der erste richtige Härtetest.“ Dass sein Team vielleicht sogar um den Titel in der neuen Saison spielen kann, davon will der SG-Coach erst einmal nichts wissen. „Die SG Unter-Abtsteinach ist für mich auf jeden Fall der große Favorit in der Runde. Die haben sich noch einmal hervorragend verstärkt“, sagt Ron Hachenberger und macht klar: „Dazu kommen Mannschaften wie der SV Unter-Flockenbach II und Starkenburgia Heppenheim, die habe ich für vorn auch auf jeden Fall auf der Rechnung.“