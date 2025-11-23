KOL: Nauroder Derbytriumph, Schierstein siegt im Kellerduell

WIESBADEN. Der Spieltag stand im Schatten des überraschenden Rücktritts von Frauensteins Trainer Michael Klinkhammer, der nach dem blutleeren Auftritt in Kastel mitsamt 1:6-Pleite die Konsequenzen zog. Die Partie Freie Turnerschaft gegen Spvgg. Igstadt brach der Schiedsrichter nach zehn Spielminuten beim Stand von 0:0 ab. „Der Platz war aber bespielbar“, befand FTW-Coach Daniel Pollner. Igstadts Trainer Tobias Neumann habe nachvollziehen können, dass das Spiel wegen Glätte abgebrochen wurde, wie er ausführte. Mit Pollner habe er sich auf den nächsten Dienstag als Nachholtermin verständigt: „Wir müssen aber abwarten, was der Verband dazu sagt.“ Die Partie SG Germania gegen FVgg. Kastel 06 wurde aufgrund der Witterungsverhältnisse gar nicht erst angepfiffen. „Der Schiri meinte, es sei zu glatt“, hätte man aber nach Meinung von SG-Coach Stefan Kühne durchaus spielen können.