KOL: Nauroder Derbytriumph, Schierstein siegt im Kellerduell

WIESBADEN. Der Spieltag stand im Schatten des überraschenden Rücktritts von Frauensteins Trainer Michael Klinkhammer, der nach dem blutleeren Auftritt in Kastel mitsamt 1:6-Pleite die Konsequenzen zog. Die Partie Freie Turnerschaft gegen Spvgg. Igstadt brach der Schiedsrichter nach zehn Spielminuten beim Stand von 0:0 ab. „Der Platz war aber bespielbar“, befand FTW-Coach Daniel Pollner. Igstadts Trainer Tobias Neumann habe nachvollziehen können, dass das Spiel wegen Glätte abgebrochen wurde, wie er ausführte. Mit Pollner habe er sich auf den nächsten Dienstag als Nachholtermin verständigt: „Wir müssen aber abwarten, was der Verband dazu sagt.“ Die Partie SG Germania gegen FVgg. Kastel 06 wurde aufgrund der Witterungsverhältnisse gar nicht erst angepfiffen. „Der Schiri meinte, es sei zu glatt“, hätte man aber nach Meinung von SG-Coach Stefan Kühne durchaus spielen können.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
„Maroc war in der ersten Halbzeit stark, für uns lief es zäh“, sagte FVD-Spielertrainer Pascal Bender. Nachdem er von seinem Co-Trainer eingewechselt worden war, gelang Bender der Siegtreffer. „Es war ein Kampfsieg“, fasste der Stürmer zusammen. Weiter trafen: Mika Leifermann/Youness Oumoussa.
„Es war ein super Spiel – obwohl einige bei uns gefehlt haben“, lobte TuS-Trainer Eldin Avdija eine geschlossene Mannschaftsleistung. Schiedsrichter Horst Schuirer stellte er ebenfalls ein sehr gutes Zeugnis aus. Torschützen: Salvo Ansani, Luca Palmer mit direkt verwandelter Ecke, Arda Horoz.
„Ein ganz wichtiger Sieg in einem Sechs-Punkte-Spiel“, zeigte sich FSV-Trainer Matthias Groß überglücklich über den Dreier im Kellerduell. Die Mannschaft habe absolut geschlossen agiert, lobte er. Besonders hervor hob er die eingewechselten Robin Niesen, der zwei Mal traf, und Alessio Schick, der längere Zeit pausiert hatte. Weitere Tore: Viktor Vuksan, Christian Zizak/Riccardo Guarino, Janis Meuer, Bünyamin Saridogan.
Mit einer stabilen Defensive sowie klugen und sicheren Pässe in die Tiefe schufen die Platzherren laut ihrem CoachManfred Klug die Grundlage zum Dreier. „Wir hätten sogar zweistellig gewinnen können.“ Lars Joshua Leitz (2) Moritz Liebscher, Samir Hasikj trafen, Sven Hillmer hatte Pech mit einem Pfostenschuss. Gelb-Rot sah Naurods Dimitrij Skobzew.