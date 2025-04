KOL: Nachholspiel am Karsamstag

Auch über Ostern wird in der Kreisoberliga gespielt. Die Nachholpartie zwischen dem Tabellenachten Alemannia Groß-Rohrheim und dem Ligavorletzten FC Ober-Abtsteinach steigt Karsamstag um 15 Uhr. Es ist ein echtes Kellerduell- Die Platzherren könnten mit einem Dreier einen ganz großen Schritt in Richtung Ligaverbleib machen. In der Hinrunde stand die Alemannia auch schon einmal auf einem Relegationsrang. Mittlerweile steht das Team von Trainer Daniel Böck, der im vergangenen Herbst als Coach übernahm, allerdings auf dem achten Tabellenrang. Die Groß-Rohrheimer haben vor der Nachholpartie elf Punkte Vorsprung auf die Ober-Abtsteinacher und können eigentlich befreit aufspielen.

Aus den vergangene fünf Spielen holte die Alemannia zwölf Punkte, darunter waren der kampflose Dreier gegen die bereits abgestiegenen Sportfreunde Heppenheim. Ganz anders sieht die Situation derzeit für den FC Ober-Abtsteinach aus. „Wir haben nun bis zum Schluss nur noch Endspiele“, sagt der FC-Spielertrainer Jan Schörling. In der Tabelle liegen die Ober-Abtsteinacher mit 20 Zählern zwei Punkte hinter dem Drittletzten SG Reichenbach, der nach derzeitigem Stand in die Relegation müsste.

Den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz belegt der FV Biblis mit 23 Punkten. Der FCO könnte mit einem Sieg am Samstag mit den Gurkenstädtern gleichziehen. Allerdings sieht es personell für die Schörling-Truppe nicht gut aus. 2Wir haben einige Urlauber und noch viele angeschlagene Spieler.“ Zuletzt musste der FCO eine 3:10 Schlappe beim VfL Birkenau hinnehmen. „Das war auch dem kleinen Kader geschuldet. Und: Wir haben wirklich einen rabenschwarzen Tag erwischt. da ging eigentlich gar nichts“, sagt Jan Schörling. In der Hinrunde lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Zehn Tore fielen in der damaligen Partie. Einen Sieger gab es aber nicht. Beide Mannschaften trennten sich nach einem spektakulären Spiel mit 5:5. „Die Alemannia hat seit der Winterpause starke Ergebnisse eingefahren, zuletzt ja mit 3:1 bei der KSG Mitlechtern gewonnen. Es wird sicher nicht einfach, aber trotz unserer schwierigen Situation wollen wir am Samstag in Groß-Rohrheim punkten.“