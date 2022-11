KOL: Mümling-Grumbach eiskalt FV nutzt seine Chancen in Klein-Zimmern +++ Rimhorn dreht 0:2-Rückstand in Nieder-Kainsbach

TSG Steinbach – KSG Georgenhausen 1:4 (0:3). Durch eine Unachtsamkeit in der Steinbacher Defensive gelang Marco Gröger (4.) der Führungstreffer für die Gäste. Gröger (14.) war es auch, der auf 2:0 erhöhte. Manuel Lämmer (31.) sorgte dann für die 3:0-Pausenführung der KSG. Nach der Pause war die Partie ausgeglichen, Cagdas Pektas 61.) konnte auf 1:3 aus Sicht der Gastgeber verkürzen. Einen Konter nutzten die Gäste durch Alexander Wolf zum 4:1-Endstand.

VfL Michelstadt – SV Lützel-Wiebelsbach 2:3 (0:2). Die Gäste führten zur Pause durch die Treffer von Mauricio Berner (14.) und Maximilian Herrschaft (35.) verdient mit 2:0. Julian Rudel (78.) erzielte das 3:0 für den SVL. Der VfL steckte aber nicht auf und kam durch Jonathan Reimer (80. und 84.) noch auf 2:3 heran. Dazwischen scheiterte Reimer in der 82. Minute mit einem Foulelfmeter an Gäste-Keeper Mathias Olt.

Viktoria Klein-Zimmern – FV Mümling-Grumbach 0:3 (0:0). Die Gastgeber machten von Beginn an das Spiel, konnten aber ihre Torchancen nicht nutzen. Nach dem Wechsel waren die Gastgeber wieder am Drücker, aber die Tore machten die Gäste. Patrick Kepper (52.) brachte den FV mit 1:0 in Führung. Jury Jakovenko (75.) legte zum 2:0 nach und in den Schlusssequenzen erzielte Maximilian Reitz (86.) den 3:0-Endstand.

TV Fränkisch-Crumbach – TSV Lengfeld 2:1 (1:1). Personell stark gebeutelt mussten die Rodensteiner gegen den TSV Lengfeld antreten. Aber das Team zeigte Moral und erkämpfte sich einen verdienten Heimsieg. Andreas Hentschke (11.) brachte den TV in Führung, die Max Messerschmitt (28.) für die Gäste egalisierte. Tommaso Mattia de Luca sorgte in der 47. Minute für den Siegtreffer der Gastgeber, die damit drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelten.