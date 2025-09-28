KOL MTK: Weilbach und Oberliederbach weiterhin makellos

Main-Taunus. Neun Spieltage, keine Niederlage. Die SG Oberliederbach und Germania Weilbach bleiben in der Kreisoberliga weiterhin das Maß aller Dinge. Dicht gefolgt vom SV Kriftel, der sich mit dem knappen 1:0-Auswärtssieg beim SC Eschborn auf Platz drei hievte. In Marxheim und Hattersheim war den Zuschauern Spektakel geboten. Bei der SG Bremthal ist man mit der bisherigen Ausbeute hochzufrieden. Die SpVgg Hochheim ist mit der Niederlage im Kellerduell, einer schweren Verletzung und dem aktuellen Stand als Schlusslicht gleich dreifach bedient.

"Sehr ärgerlich, wir haben uns um den verdienten Lohn gebracht", war Viktorias Sportlicher Leiter Daniel Niedermann nach Abpfiff enttäuscht. Zumal das Spiel lange offen war, bis Emre Danaci (89.) und Florim Abdi (90.+5) Oberliederbach den Dreier eintütete. Gegen den weiterhin noch ungeschlagenen Spitzenreiter sah Niedermann dennoch leistungstechnisch "einen Schritt nach vorne".

Schock bereits nach drei Minuten für Hochheim. Nevio Mungiovi zog sich einen mehrfachen Schlüsselbeinbruch zu, bestätigt Sportlicher Leiter René Geilert, der unabhängig davon eine schwache Leistung gesehen hatte. Nach langer Verletzungsunterbrechung legte Anas Mansouri für den BSC vor, der mit seinem späten zweiten Tor alles klar machte. Da half auch nicht mehr der Anschlusstreffer durch Ivo Schedereit. "Bei uns ist einfach der Wurm drin", war Geilert enttäuscht. Auf Schwalbacher Seite herrschte dagegen Erleichterung. "Endlich mal gewonnen. Es war kein gutes Spiel, aber die Jungs haben alles gegeben", freute sich Sportlicher Leiter Michael Gremme.

"Ein sehr kräftezehrendes Spiel gegen eine mega spielstarke Eschborner Mannschaft", hätte Germania-Coach Nourdine Ajarar auch ein Unentschieden als gerecht empfunden. Sebastian Knezevic (15./24.) machte mit Saisontoren elf und zwölf früh die gute Anfangsphase perfekt, bis der FSC durch Baris Odabas (35.) und Abdulkerim Kilinc (75.) egalisierte. Vorher kassierte Gäste-Kapitän Romal Naziri nach Foulspiel die Ampelkarte (69.). In Überzahl machten Justin Thieme (77./FE) vom Punkt und Mohamed Abdellaoui (90.+2) den Heimsieg klar.

"Neun Spiele, 16 Punkte - vollkommen zufriedenstellend", freute sich SGB-Trainer Felix Hanke über eine bis dato gute Hinrunde. Gegen den TuRa-Unterbau sei vor allem die "Wucht nach vorne" der Schlüssel gewesen. "Deshalb ein verdienter Sieg", hatte Hanke an der Vorstellung seiner Mannen wenig auszusetzen. Tore: 1:0 Titzian Iglesias-Weber (4.); 2:0 Marvin Schmidt-Hartlieb (31.); 3:0 Lukas Kleber (40./FE); 3:1 unbekannt (49./HE); 4:1 Iglesias-Weber (64.); 5:1 Alexander Benz (80.)

"Ein zähes Spiel mit vielen langen Bällen, bei denen wir leider mitgespielt haben", war für Eschborns Yury Thacherial Kriftel der glücklichere Sieger. Der eingewechselte Moritz Dirnbeck (52.) erzielte den goldenen Treffer. Später sah Gäste-Akteur Mohamed Erroubyou nach einer Tätlichkeit die Ampelkarte (85.).

Offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für den FC Marxheim, der sich auf Matchwinner und Dreierpacker Eseyas Bariagaber verlassen konnte. "Knackpunkt war aber der gehaltene Elfmeter von Mika Eitzeroth", betonte Tobias Göttner, Sportlicher Leiter des FCM. Beim Stand von 1:1 parierte der junge Keeper den Strafstoß von Vladimir Trucic. Die beiden Tore durch Mohamed Boyardan(28.) und Fabio Czerner (30.) drehten das Momentum zugunsten der Hausherren.

Tore: 1:0 Eseyas Bariagaber (9./FE); 1:1 Vladimir Trucic (17.); 2:1 Mohamed Boyardan (28.); 3:1 Favio Czerner (30.); 3:2 Ivo Jurusic (39.); 3:3 Amer Music (51.); 4:3 Bariagaber (58.); 5:3 Bariagaber (65./FE)

"Am Ende geht der Sieg schon in Ordnung", hatte Hattersheims Übungsleiter Maurizio Sanfratello ein "unterhaltsames Spiel" gesehen, in dem Doppelpacker Karim Bouzakri (90.+5) erst spät den Deckel drauf machte. Zuvor hatten die Gäste ein 0:2 aufgeholt, blieben nach dem 4:2 durch Can Altun (73./FE) dran. Der Anschluss durch Timo Jedamski (76.) - traf ebenfalls vom Punkt - sollte jedoch nicht belohnt werden.

Tore: 1:0 Karim Bouzakri (41.); 2:0 Ayoub Mansouri (43.); 2:1 Alpay Can Özdemir (45.+1); 2:2 David Böhm (48.); 3:2 Can Altun (58.); 4:2 Altun (73./FE); 4:3 Timo Jedamski (76./FE); 5:3 Bouzakri (90.+5)