KOL MTK: Wahnsinn in Hornau und Eschborn

Main-Taunus. Spektakel gibt es oft im Fußball. Aber innerhalb einer Liga, am gleichen Spieltag? In der Kreisoberliga Main-Taunus war das vier Spieltage vor Schluss bejaht werden. Der Türk FC Hattersheim und der BSC Schwalbach durften jeweils mit einem 5:4-Auswärtssieg im Gepäck zur Feier ansetzen. Kurios: Bei beiden Teams erzielte ein Mann alle fünf Tore. Bei Germania Weilbach können die Meistershirts zum Druck freigegeben werden, sofern man das Topspiel am kommenden Sonntag (15 Uhr) gegen Oberliederbach für sich entscheidet und Türk Hattersheim gegen TuRa Niederhöchstadt II nicht gewinnt. Im Tabellenkeller sendet Viktoria Kelsterbach mit dem ersten Sieg in 2026 ein Lebenszeichen.
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Nachdem der SV Zeilsheim das Sommer-Aus von seinem U23-Coach Ruhat Birinci verkündete, und dieser daraufhin den Vorstand kritisierte, setzte es beim Heimspiel gegen den FSC Eschborn eine klare 2:4-Niederlage. "Die Spieler sind am Limit. Es war ein ausgeglichenes Spiel, aber wir haben wieder zu einfach Gegentore kassiert", fasste Ruhat Birinci zusammen, dessen Team auf dem Zahnfleisch gehe.
Tore: 1:0 Tayssir El Abbassi (4.), 1:1 Ermin Nurkovic (22.), 1:2 Masood Sayed (29.), 1:3 Kirstijan Kljajic (56.), 2:3 Ismail Qasichani (71.), 2:4 Sayed (85./Foulelfmeter)
Zehn Spiele in Folge blieb Viktoria Kelsterbach sieglos, holte fünf Spieltage vor Schluss den ersten Dreier in 2026. "Ein ganz ungewohntes Gefühl. Eine unheimliche Erleichterung für uns alle. Freut mich auch für die Jungs, dass es doch noch irgendwie geht", war die Erleichterung Viktorias Sportlichem Leiter Daniel Niedermann ins Gesicht geschrieben. Linus Wirth - eigentlich gelernter Verteidiger, der nach seiner Einwechslung nach 25 Minuten ins Sturmzentrum ging - wurde mit seinem Doppelpack zum Matchwinner. "Wir sind vorsichtig optimistisch", wollte Niedermann nicht zu sehr in Euphorie verfallen.
Tore: 1:0 Julian Colloseus (7.), 1:1 Linus Wirth (35.), 1:2 Wirth (56.), 1:3 David Kaltenmark (68./Foulelfmeter)
"Die erste Halbzeit war die geilste KOL-Halbzeit, die ich je gesehen habe", sah Hornaus Coach Philipp Willenberg ein schnelles und spannendes Spiel, in dem sein Team nach dem 3:1 verpasste, endgültig auf die Siegerstraße abzubiegen. "Wir hatten nach dem 3:1 direkt die Chance aufs 4:1, das bestrafen sie dann eiskalt", schildert Willenberg, der allerdings mit einigen fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen haderte: "Wenn von fünf Gegentreffern, drei im Abseits erzielt werden, dann kann man auch nichts machen." Türk-Torjäger Semir Agovic sorgte per Alleingang für den Turnaround und erweist sich durch seinen Fünferpack als unverzichtbar für das Team der Rückrunde.
Tore: 1:0 Maximilian Glab (10.), 1:1 Semir Agovic (17.) , 2:1 Antonio Coskovic (39.), 3:1 Coskovic (50.), 3:2 Agovic (59.) , 3:3 Agovic (62.), 3:4 Agovic (71.), 3:5 Agovic (81.), 4:5 Elian Matons (90.+3)
"Wir waren durch die Verlobungsfeier eines Spielers etwas dünner besetzt. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen und wir hätten uns das 2:2 schon verdient", resümierte Schwalbachs Sprecher Nico Ghiba.
Auf Seiten der Gäste sah Trainer Nourdine Ajarar sein Team am Ende nochmal zittern: "Wir hätten das Spiel früher entscheiden können, haben aber die Möglichkeiten, die sich uns geboten haben, nicht gut ausgespielt. Nach dem 1:2 mussten wir nochmal Mentalität zeigen." Wenn sein Team das Topspiel gegen Oberliederbach für sich entscheidet und Türk Hattersheim parallel gegen TuRa Niederhöchstadt II nicht gewinnt, hat die Germania die Meisterschaft und damit den direkten Wiederaufstieg in die Gruppenliga sicher. "Wir können uns eigentlich nur noch selber aufhalten. Wir freuen uns auf das Spiel und haben uns so ein Finale auch verdient", fiebert Ajarar dem Showdown entgegen.
Tore: 0:1 Sebastian Knezevic (27.), 0:2 Luke Wesp (54.), 1:2 Almedin Hodzic (82.)
"Klare Angelegenheit. Nachdem es nach 17 Minuten schon 3:0 stand, war alles schon entschieden", fasste Oberliederbachs Sportlicher Leiter Tobias Merz zufrieden zusammen, bevor seine SGO am kommenden Sonntag (15 Uhr) zum Spitzenspiel bei Tabellenführer Germania Weilbach gastiert.
Tore: 1:0 Florian Joerrss (6.), 2:0 Woojin Lee (13.), 3:0 Can Torgul (17.), 4:0 Lee (68./Kopfball)
"Es hätte auch 5:5, oder 7:7 ausgehen können", fasste sich SCE-Coach Yury Thacherial schmunzelnd an den Kopf. "Wir haben das Spiel unter Kontrolle gehabt, unsere individuellen Fehler haben den Gegner zum Konter eingeladen", lautete sein Fazit nach einem denkwürdigen Nachmittag vor 150 Zuschauern. Als hätten beide Teams die Schablone vom Spiel in Hornau verwendet, auf dem Türk Hattersheim am Ende durch fünf Agovic-Tore triumphierte, hatten auch hier die Gäste mit dem Lucky-Punch in der Nachspielzeit durch den überragenden Sergejs Parfenovics, der alle Treffer und damit eins mehr als sein Pendant Marcel Díaz Aptiev erzielte, das letzte Wort. Und sicherte damit dem BSC drei überlebenswichtige Punkte im Abstiegskampf.
Tore: 0:1 Sergejs Parfenovic (13.), 0:2 Parfenovics (19.), 1:2 Marcel Díaz Aptiev (25.), 2:2 Díaz Aptiev (26./Foulelfmeter), 3:2 Díaz Aptiev (48.), 3:3 Parfenovics (58.), 3:4 Parfenovics (83./Fouelelfmeter), 4:4 Díaz Aptiev (84.), 4:5 Parfenovics (90.+1)
"Zwei komplett verschiedene Halbzeiten. In der ersten Halbzeit dürfen wir uns nicht beschweren, wenn wir 0:3 zurückliegen. Mit Patrick Morawietz hatten wir einen überragenden Torhüter hinten drin", freute sich Bremthals Trainer Felix Hanke neben dem Auswärtsdreier über die Zusage von einem Gros des Kaders für die kommende Saison.
Aus Hochheimer Sicht rückte das Sportliche in der Halbzeitpause in den Hintergrund. Marko Kunac sah nach einem Disput mit einem Mitspieler glatt Rot. Hochheims René Geilert berichtete: "Wir haben ein super Spiel gemacht, haben aber unsere Chancen nicht genutzt. Dann lagen die Nerven blank und und nachdem Halbzeitpfiff gab es ein Wortgefecht zwischen zweier unserer Spieler und der Schiedsrichter hat es dann als Tätlichkeit von Marko Kunac gewertet."
Tore: 0:1 Leon Renner (30.), 0:2 Renner (55.) - Rote Karte: Marko Kunac (45.)
"Absolut verdient. Wir hätten eins mehr machen können. Bin sehr stolz auf die Jungs, eine tolle Mannschaftsleistung", freute sich Kriftel-Coach Tomas Pelayo, der viele gute Einzelleistungen in einem starken Kollektiv lobte. Wermutstropfen: Routinier Dennis Reuter hat sich einen Leistenbruch zugezogen und wird dementsprechend länger fehlen.
Tore: 0:1 Antonio Bianco (20.), 1:1 Moritz Dirnbeck (25.), 2:1 Jan Radtke (38.), 3:1 Yassine Bouaddiss (80.)