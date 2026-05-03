KOL MTK: Wahnsinn in Hornau und Eschborn Türk Hattersheim und BSC Schwalbach gewinnen je 5:4 - bei beiden gibt es je einen Fünferpacker +++ Weilbach kann kommenden Sonntag Meister werden +++ Viktoria sendet Lebenszeichen +++ Hochheimer Spieler sieht in der Halbzeit die Rote Karte von Lauris Ommert · Heute, 18:40 Uhr · 0 Leser

Der BSC Schwalbach um Fünferpacker Sergejs Parfenovics (links) bejubelte einen überlebenswichtigen Auswärtssieg in Eschborn. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Main-Taunus. Spektakel gibt es oft im Fußball. Aber innerhalb einer Liga, am gleichen Spieltag? In der Kreisoberliga Main-Taunus war das vier Spieltage vor Schluss bejaht werden. Der Türk FC Hattersheim und der BSC Schwalbach durften jeweils mit einem 5:4-Auswärtssieg im Gepäck zur Feier ansetzen. Kurios: Bei beiden Teams erzielte ein Mann alle fünf Tore. Bei Germania Weilbach können die Meistershirts zum Druck freigegeben werden, sofern man das Topspiel am kommenden Sonntag (15 Uhr) gegen Oberliederbach für sich entscheidet und Türk Hattersheim gegen TuRa Niederhöchstadt II nicht gewinnt. Im Tabellenkeller sendet Viktoria Kelsterbach mit dem ersten Sieg in 2026 ein Lebenszeichen.

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Nachdem der SV Zeilsheim das Sommer-Aus von seinem U23-Coach Ruhat Birinci verkündete, und dieser daraufhin den Vorstand kritisierte, setzte es beim Heimspiel gegen den FSC Eschborn eine klare 2:4-Niederlage. "Die Spieler sind am Limit. Es war ein ausgeglichenes Spiel, aber wir haben wieder zu einfach Gegentore kassiert", fasste Ruhat Birinci zusammen, dessen Team auf dem Zahnfleisch gehe. Tore: 1:0 Tayssir El Abbassi (4.), 1:1 Ermin Nurkovic (22.), 1:2 Masood Sayed (29.), 1:3 Kirstijan Kljajic (56.), 2:3 Ismail Qasichani (71.), 2:4 Sayed (85./Foulelfmeter)

Zehn Spiele in Folge blieb Viktoria Kelsterbach sieglos, holte fünf Spieltage vor Schluss den ersten Dreier in 2026. "Ein ganz ungewohntes Gefühl. Eine unheimliche Erleichterung für uns alle. Freut mich auch für die Jungs, dass es doch noch irgendwie geht", war die Erleichterung Viktorias Sportlichem Leiter Daniel Niedermann ins Gesicht geschrieben. Linus Wirth - eigentlich gelernter Verteidiger, der nach seiner Einwechslung nach 25 Minuten ins Sturmzentrum ging - wurde mit seinem Doppelpack zum Matchwinner. "Wir sind vorsichtig optimistisch", wollte Niedermann nicht zu sehr in Euphorie verfallen. Tore: 1:0 Julian Colloseus (7.), 1:1 Linus Wirth (35.), 1:2 Wirth (56.), 1:3 David Kaltenmark (68./Foulelfmeter)

"Die erste Halbzeit war die geilste KOL-Halbzeit, die ich je gesehen habe", sah Hornaus Coach Philipp Willenberg ein schnelles und spannendes Spiel, in dem sein Team nach dem 3:1 verpasste, endgültig auf die Siegerstraße abzubiegen. "Wir hatten nach dem 3:1 direkt die Chance aufs 4:1, das bestrafen sie dann eiskalt", schildert Willenberg, der allerdings mit einigen fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen haderte: "Wenn von fünf Gegentreffern, drei im Abseits erzielt werden, dann kann man auch nichts machen." Türk-Torjäger Semir Agovic sorgte per Alleingang für den Turnaround und erweist sich durch seinen Fünferpack als unverzichtbar für das Team der Rückrunde. Tore: 1:0 Maximilian Glab (10.), 1:1 Semir Agovic (17.) , 2:1 Antonio Coskovic (39.), 3:1 Coskovic (50.), 3:2 Agovic (59.) , 3:3 Agovic (62.), 3:4 Agovic (71.), 3:5 Agovic (81.), 4:5 Elian Matons (90.+3)

"Wir waren durch die Verlobungsfeier eines Spielers etwas dünner besetzt. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen und wir hätten uns das 2:2 schon verdient", resümierte Schwalbachs Sprecher Nico Ghiba. Auf Seiten der Gäste sah Trainer Nourdine Ajarar sein Team am Ende nochmal zittern: "Wir hätten das Spiel früher entscheiden können, haben aber die Möglichkeiten, die sich uns geboten haben, nicht gut ausgespielt. Nach dem 1:2 mussten wir nochmal Mentalität zeigen." Wenn sein Team das Topspiel gegen Oberliederbach für sich entscheidet und Türk Hattersheim parallel gegen TuRa Niederhöchstadt II nicht gewinnt, hat die Germania die Meisterschaft und damit den direkten Wiederaufstieg in die Gruppenliga sicher. "Wir können uns eigentlich nur noch selber aufhalten. Wir freuen uns auf das Spiel und haben uns so ein Finale auch verdient", fiebert Ajarar dem Showdown entgegen. Tore: 0:1 Sebastian Knezevic (27.), 0:2 Luke Wesp (54.), 1:2 Almedin Hodzic (82.)